A legjobb gyereknaptejek 2026-ban: nem a legdrágább a legjobb!

A gyerekek általában nem örülnek, amikor előkerül a naptej: visszatérő jelenet a strandokon, hogy a gyerekek már szaladnának a vízbe vagy a játszótérre, de a szülők próbálják őket elkapni egy kenekedésre. Ám ebből nem engedhetünk, az UV-védelem különösen fontos: a leégés nemcsak fájdalmas, hosszú távon növelheti a bőrrák kockázatát is.

Az UV-védelem nagyon fontos, a gyerekek bőre a legjobb naptejeket érdemli

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A drogériák és üzletek polcain nem könnyű eligazodni, olyan nagy a kínálat naptejekből. Mindenféle bőrtípusra készült már változat, létezik illatanyagmentes formula, választhatunk a drágább márkák és saját márkás termék közül is. Ebben segít a német Stiftung Warentest, melynek friss lapszámában 23, kifejezetten gyermekeknek készült napvédőt vizsgált meg, elsősorban azt nézve, hogy a termékek valóban rendelkeznek-e a csomagoláson feltüntetett fényvédő faktorral, illetve tartalmaznak-e az egészségre vagy a környezetre nézve problémás anyagokat.

Az olcsó naptejek végeztek az előkelő helyeken

Jó hír a szülőknek: a 23 vizsgált termékből 14 „jó” minősítést kapott, vagyis a legtöbb készítmény biztonsággal használható a gyerekek bőrének védelmére, nagyon mellényúlni nem tudunk. A mezőny élén ráadásul két kifejezetten kedvező árú termék végzett: a Lidl Cien Sun Kids napvédő spray-je és a Tabaluga Sonnenspray für Kinder Sensitiv napvédő spray-je holtversenyben lett tesztgyőztes (utóbbi nálunk nem kapható), mindkettő 1,7-es osztályzatot kapott. Előbbi 100 milliliterre vetítve 900 forint körüli áron kapható.

Ezek mellett az élmezőnyben több olcsóbb drogériás termékeket is találhatunk. A Rossmann Sunozon Kids napteje 1,8-as értékelést kapott, és ugyancsak 1,8-as eredményt ért el a dm Sundance Kids Sensitiv napvédő spray-je.

A teszt egyik fontos tanulsága, hogy a magasabb ár önmagában nem jelent jobb védelmet. Érdemes figyelni a független vizsgálatok eredményeit, mert a kedvezőbb árú termékek között is vannak olyanok, amelyek megbízhatóan teljesítenek.

Nem minden termék teljesítette, amit ígért

A teszt ugyanakkor nem csak pozitív eredményeket hozott. Öt napvédő termék „elégtelen” minősítést kapott, mert nem gyengébb fényvédő faktort tartalmazott, mint amit a csomagoláson ígértek. Emellett a tesztelők szinte minden termékben találtak olyan anyagokat, amelyek a környezetre káros hatással lehetnek. A szakértők nemcsak egyes kémiai UV-szűrőket tartanak aggályosnak, hanem az EDTA-ként ismert etilén-diamin-tetraecetsavat is. Ezt az anyagot stabilizátorként használják, a baj pedig az vele, hogy a szennyvízből nehezen távolítható el. A vizsgálat szerint hat napvédő termék összetevőlistáján szerepelt EDTA. A teszt során a DnHexP nevű lágyítószer nyomait is keresték. Ez az anyag a gyártás során szennyeződésként kerülhet a termékbe. Az Európai Unióban a DnHexP használata kozmetikumokban tilos, mert reprodukciót károsító anyagnak minősül. Háromban napvédőben találtak DnHexP-nyomokat, ám azt állapították meg, hogy a mért koncentrációk nem jelentenek egészségügyi kockázatot. Az érintett termékek mindegyike „kielégítő” minősítést kapott.