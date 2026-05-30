Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 30., szombat Janka, Zsanett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
királyi család

Megváltozott az öröklési sorrend: új herceget mutattak be, aki trónra léphet

királyi család Japán Császárság herceg
Miután nővére hátat fordított a királyi életnek, most egy fiatal herceg került a figyelem középpontjába Japánban. A 19 éves fiú akár a japán trónörökös is lehet.

A japán császári családnál most egy 19 éves hercegre szegeződik minden tekintet. Hiszahito herceg először vett részt hivatalos császári banketten Tokióban, ahol a Fülöp-szigetek elnökét, Ferdinand Marcos Jr.-t és feleségét fogadták. Elsőre talán csak egy elegáns vacsorának hangzik, de a királyi világban egy ilyen esemény komoly üzenetet hordoz: valaki belépett a reflektorfénybe, méghozzá egy nem is olyan kicsi botrány után. Talán megvan a japán trónörökös?

Hiszahito herceg lehet japán trónörököse.
Hiszahito herceg lehet japán trónörököse. 
Forrás: AFP

Új herceg lépett reflektorfénybe: ő lesz a japán trónörökös?

  • A 19 éves Hiszahito herceg először vett részt hivatalos császári banketten.
  • Nővére évekkel ezelőtt lemondott királyi címéről egy „közember” miatt.
  • Sokan úgy vélik, ez fontos lépés lehet a japán trónöröklés szempontjából.

A japán herceg ráadásul még nem teljes állású uralkodópalánta. Nappal még mindig a padot koptatja. A Tokió melletti Cukubai Egyetemen biológiai tudományokat tanul, és állítólag csak az órái után hajlandó bármiféle uralkodói dologgal foglalkozni. Igen, nappal előadás, este császári teendők, és még mi panaszkodunk az időhiányra. 

Hiszahito nem véletlenül lépett elő

Ő az egyetlen fiúgyermeke Akisino koronahercegnek, és jelenleg a japán Krizantém Trón egyik várományosa. Való igaz, hogy az öröklési sorrendben a nővére, Mako hercegnő jönne, de ő 2021-ben lemondott a királyi rangjáról, hogy hozzámenjen egy „közemberhez”. A szerelmi történet akkor hatalmas port kavart, Mako pedig azóta az Egyesült Államokban él családjával.

Azonban úgy tűnik, Japán új lehetséges császárt kapott, ezért most minden szem a fiatal hercegen van, akinek már hatalmas rajongótábora van méghozzá nemzetközi szinten. 

Japanese Princess Aiko, daughter of Emperor Naruhito and Empress Masako, and Prince Hisahito, the emperor's nephew, attend a state banquet for Philippine President Ferdinand Marcos Jr. and his wife Louise Araneta-Marcos at the Imperial Palace in Tokyo on May 27, 2026. (Pool photo) (Photo by Kyodo News via Getty Images)
A japán herceg első megjelenése. 
Forrás: GettyImages

Ezek is érdekelhetnek:

Komoly vizsgálat célkeresztjében Beatrix és Eugénia: őket is elzavarják, mint az apjukat

Parlamenti vizsgálat indulhat a királyi rezidenciákhoz kapcsolódó lakhatási megállapodások miatt. Úgy tudni, ez Beatrixet és Eugéniát is érintheti.

Pikáns titok derült ki Diana hercegnéről − Maga Kevin Costner árulta el

Kevin Costner nemrég néhány pikáns magánéleti titokról is lerántotta a leplet.

Vilmos herceg is ott lehet Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén? – ezt mondta a meghívóról

Vilmos herceg egy rádióinterjúban utalt rá, hogy szívesen ott lenne Taylor Swifték esküvőjén – már ha meghívják. A brit trónörökös arról is beszélt, mennyire rajonganak gyermekei Taylor Swiftért, és felidézte a londoni Eras Tour-koncerten átélt élményeit is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu