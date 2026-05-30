Megváltozott az öröklési sorrend: új herceget mutattak be, aki trónra léphet

A japán császári családnál most egy 19 éves hercegre szegeződik minden tekintet. Hiszahito herceg először vett részt hivatalos császári banketten Tokióban, ahol a Fülöp-szigetek elnökét, Ferdinand Marcos Jr.-t és feleségét fogadták. Elsőre talán csak egy elegáns vacsorának hangzik, de a királyi világban egy ilyen esemény komoly üzenetet hordoz: valaki belépett a reflektorfénybe, méghozzá egy nem is olyan kicsi botrány után. Talán megvan a japán trónörökös?

Forrás: AFP

Nővére évekkel ezelőtt lemondott királyi címéről egy „közember" miatt.

Sokan úgy vélik, ez fontos lépés lehet a japán trónöröklés szempontjából.

A japán herceg ráadásul még nem teljes állású uralkodópalánta. Nappal még mindig a padot koptatja. A Tokió melletti Cukubai Egyetemen biológiai tudományokat tanul, és állítólag csak az órái után hajlandó bármiféle uralkodói dologgal foglalkozni. Igen, nappal előadás, este császári teendők, és még mi panaszkodunk az időhiányra.

Hiszahito nem véletlenül lépett elő

Ő az egyetlen fiúgyermeke Akisino koronahercegnek, és jelenleg a japán Krizantém Trón egyik várományosa. Való igaz, hogy az öröklési sorrendben a nővére, Mako hercegnő jönne, de ő 2021-ben lemondott a királyi rangjáról, hogy hozzámenjen egy „közemberhez”. A szerelmi történet akkor hatalmas port kavart, Mako pedig azóta az Egyesült Államokban él családjával.

Azonban úgy tűnik, Japán új lehetséges császárt kapott, ezért most minden szem a fiatal hercegen van, akinek már hatalmas rajongótábora van méghozzá nemzetközi szinten.

A japán herceg első megjelenése.

Forrás: GettyImages

