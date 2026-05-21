Később kezdődik a nyári szünet: eddig tart a 2025/2026-os tanév

A nyári szünet a gyerekeknek általában a szabadságot, a pihenést és a táborokat jelenti, a szülőknek viszont óriási tervezést, szervezést. Össze kell hangolni a szabadságokat, megoldani a felügyeletet, a nagyszülők segítségét kérni, vagy időben helyet találni a nyári táborokban. Emiatt jó tisztában lenni a dátumokkal, hogy mindent időben le tudjunk fixálni.

Idén előbb kezdődik a nyári szünet

A nyári szünet idén június 20-án kezdődik

A 2025/2026-os tanév rendje szerint az utolsó tanítási nap 2026. június 19-én, pénteken lesz, így a nyári szünet június 20-án, szombaton kezdődik. Tavaly az utolsó tanítási nap június 20-ra esett. A jelenlegi tervek alapján a következő tanév szeptember 1-jén indulhat, vagyis a vakáció hétvégékkel együtt 73 napos lesz. A vakáció előtt azért még lesz néhány pihenőnap: május 24–25-én jön a pünkösdi hosszú hétvége.

A nyári szünet végén szintén lesz ey hosszú hétvége is: augusztus 20-a csütörtökre esik, így négynapos pihenővel lehet számolni. Ez sokaknak jó alkalom lehet arra, hogy még a szeptemberi iskolakezdés előtt beiktassanak egy rövidebb családi utazást.

