Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 21., csütörtök Konstantin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
vakáció

Később kezdődik a nyári szünet: eddig tart a 2025/2026-os tanév

vakáció nyári szünet iskola
Virág Emília
2026.05.21.
Érdemes elővenni a naptárat: a 2025/2026-os tanévben is június második feléig tart az iskola. A nyári szünet most is hosszú lesz, a szülőknek a vakáció heteinek megszervezése évről évre komoly feladatot jelent.

A nyári szünet a gyerekeknek általában a szabadságot, a pihenést és a táborokat jelenti, a szülőknek viszont óriási tervezést, szervezést. Össze kell hangolni a szabadságokat, megoldani a felügyeletet, a nagyszülők segítségét kérni, vagy időben helyet találni a nyári táborokban. Emiatt jó tisztában lenni a dátumokkal, hogy mindent időben le tudjunk fixálni.

Idén előbb kezdődik a nyári szünet
Idén előbb kezdődik a nyári szünet
Forrás: Getty Images

A nyári szünet idén június 20-án kezdődik

A 2025/2026-os tanév rendje szerint az utolsó tanítási nap 2026. június 19-én, pénteken lesz, így a nyári szünet június 20-án, szombaton kezdődik. Tavaly az utolsó tanítási nap június 20-ra esett. A jelenlegi tervek alapján a következő tanév szeptember 1-jén indulhat, vagyis a vakáció hétvégékkel együtt 73 napos lesz. A vakáció előtt azért még lesz néhány pihenőnap: május 24–25-én jön a pünkösdi hosszú hétvége.

A nyári szünet végén szintén lesz ey hosszú hétvége is: augusztus 20-a csütörtökre esik, így négynapos pihenővel lehet számolni. Ez sokaknak jó alkalom lehet arra, hogy még a szeptemberi iskolakezdés előtt beiktassanak egy rövidebb családi utazást.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Minden élet számít: remegő kiskutyát mentettek ki a tűzoltók Albertirsán egy égő házból – Videó

A magyar tűzoltóknak nem kell a szomszédba menni bátorságért! A lánglovagok most egy albertirsai esetnél bizonyítottak: megmentették egy csapdába esett kiskutya életét.

Öt óvodás került kórházba mérgezéssel Várpalotán: nárciszhagymát ettek

Öt kisgyereket vittek kórházba egy várpalotai óvodából, miután a gyanú szerint nárciszhagymát kóstoltak meg az udvaron. Az egyik gyerek rosszullétre panaszkodott, majd megmutatta, honnan szedték ki a növényt.

Friss videón az 51 éves Egerszegi Krisztina: ritkán látni, de akkor mindenkit lenyűgöz

Egerszegi Krisztina ritkán áll nyilvánosság elé, ezért mindig különleges, amikor láthatjuk őt. Az ötszörös olimpiai bajnok úszónő ezúttal az Úszó Nemzet Program nagyköveteként mondott beszédet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu