Bella Hadid köldökig érő dekoltázst villantott Cannes-ban - Azt hiszi, rá nem vonatkoznak a szabályok?

Már csak pár nap van hátra a 2026-os cannes-i filmfesztiválból, de idén sem maradhatott el a ruhabotrány. A szigorú dresscode-szabályok ellenére Bella Hadid fehérneműmodell egy átlátszó, csipkés ruhában jelent meg, de ez még csak a kezdet, hiszen a darab szinte alig takarta el a dekoltázsát. Mutatjuk a képeket!

Bella Hadid ismét alkotott a cannes-i filmfesztiválon.

Bella Hadid, a cannes-i filmfesztivál örökös lázadója 2025-ben hozták az új vörös szőnyeges szabályokat Cannes-ban, amelyek megtiltották az áttetsző meztelenruhákat és a durva kivágásokat is.

Bella Hadid évek óta az esemény egyik legjobban várt vendége.

Mint mindig, most is mindenki az ő megjelenéséről beszél!

A 2024-es cannes-i filmfesztiválon Bella Hadid egy teljesen átlátszó anyagú ruhát viselt, amely mellei minden részletét megmutatta. A kreáció akkora visszhangot keltett, hogy egy évvel később a fesztivál szigorította a dresscode-ját. Bár soha nem mondták ki, de sokan úgy vélik, a híres szupermodell volt az utolsó csepp a pohárban. Most, 2026-ban sem bízta a véletlenre, és egy egyedi estélyi ruhában lépett a vörös szőnyegre.

Bella Hadid a 2026-os cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén.

Bella Hadid egy csipkés, egyedileg neki tervezett Schiaparelli Haute Couture ruhát viselt. A tervezés különlegessége, hogy a V-kivágás egészen a modell köldökéig ért, és csak egy fekete bross tartotta össze középen. Ha a méretes dekoltázs nem lett volna elég, maga a ruha is finom csipkéből készült, amely alatt megvillant Bella fehér alsóneműje is. A maximalista ruha itt még nem ért véget: hosszú uszállyal és hátul fekete szalagos fűzővel koronázták meg.

Így nézett ki Bella Hadid a vörös szőnyegen.

Kevesen tudják, de ez a ruha egy régi divatpillanat újjászületése volt. 1969-ben Jane Birkin viselt egy ehhez hasonlót, amely akkor polgárpukkasztónak számított. Az ő emlékére alkotta meg Bella Hadid a Schiaparelli divatház segítségével ezt a mai, modern változatot.

Jane Birkin ruhája 1969-ben.

