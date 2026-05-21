Bella Hadid köldökig érő dekoltázst villantott Cannes-ban - Azt hiszi, rá nem vonatkoznak a szabályok?

2026.05.21.
A szabályok azért vannak, hogy áthágjuk őket? Bella Hadid szupermodell szerint biztosan így van. Tegnap egy olyan kivágott, áttetsző ruhában jelent meg a vörös szőnyegen, ami mindenkit ledöbbentett!

Már csak pár nap van hátra a 2026-os cannes-i filmfesztiválból, de idén sem maradhatott el a ruhabotrány. A szigorú dresscode-szabályok ellenére Bella Hadid fehérneműmodell egy átlátszó, csipkés ruhában jelent meg, de ez még csak a kezdet, hiszen a darab szinte alig takarta el a dekoltázsát. Mutatjuk a képeket! 

Bella Hadid Cannes 2026
Bella Hadid ismét alkotott a cannes-i filmfesztiválon.
Bella Hadid, a cannes-i filmfesztivál örökös lázadója 

  • 2025-ben hozták az új vörös szőnyeges szabályokat Cannes-ban, amelyek megtiltották az áttetsző meztelenruhákat és a durva kivágásokat is.  
  • Bella Hadid évek óta az esemény egyik legjobban várt vendége. 
  • Mint mindig, most is mindenki az ő megjelenéséről beszél! 

A 2024-es cannes-i filmfesztiválon Bella Hadid egy teljesen átlátszó anyagú ruhát viselt, amely mellei minden részletét megmutatta. A kreáció akkora visszhangot keltett, hogy egy évvel később a fesztivál szigorította a dresscode-ját. Bár soha nem mondták ki, de sokan úgy vélik, a híres szupermodell volt az utolsó csepp a pohárban. Most, 2026-ban sem bízta a véletlenre, és egy egyedi estélyi ruhában lépett a vörös szőnyegre. 

Bella Hadid cannes 2026
Bella Hadid a 2026-os cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén.
Bella Hadid egy csipkés, egyedileg neki tervezett Schiaparelli Haute Couture ruhát viselt. A tervezés különlegessége, hogy a V-kivágás egészen a modell köldökéig ért, és csak egy fekete bross tartotta össze középen. Ha a méretes dekoltázs nem lett volna elég, maga a ruha is finom csipkéből készült, amely alatt megvillant Bella fehér alsóneműje is. A maximalista ruha itt még nem ért véget: hosszú uszállyal és hátul fekete szalagos fűzővel koronázták meg. 

Bella Hadid cannes 2026
Így nézett ki Bella Hadid a vörös szőnyegen.
Kevesen tudják, de ez a ruha egy régi divatpillanat újjászületése volt. 1969-ben Jane Birkin viselt egy ehhez hasonlót, amely akkor polgárpukkasztónak számított. Az ő emlékére alkotta meg Bella Hadid a Schiaparelli divatház segítségével ezt a mai, modern változatot. 

Jane Birkin
Jane Birkin ruhája 1969-ben.
