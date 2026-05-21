Ezek a ruhák minden nőnek kötelezőek nyárra - Így építs nőies, időtlen ruhatárat idén

Te sem tudod, mit vegyél fel a következő évszakban? 2026 nyári divatja minden kérdésedre válaszol! Összegyűjtöttük a kifutók és az utcai trendek legnépszerűbb darabajait, hogy az elsők között viselhesd őket!

Hamarosan beköszönt a hőség, és vele együtt közeleg az új évszak is. 2026 nyári divatja már most diktálja az ütemet, és itt az idő, hogy te is felpattanj a hullámra. A mikro rövidnadrágoktól a savanyú wasabizöldig idén minden kreatív és megosztó trend szerepet kap. Mutatjuk, hogyan öltöznek a divatdiktátorok idén nyáron! 

2026 nyári divat: ezeket viselik a legstílusosabb nők.
2026 nyári divat: így öltözz stílusosan a legmelegebb napokon 

  • Minden évszaknak megvannak a meghatározó színei és fazonjai, és ez az idei nyárban sincs másképp. 
  • A megszokott topok, miniszoknyák és bikinik mellett idén új darabokkal hódítanak a divatházak.  
  • Mutatjuk milyen árnyalatokkal és ruhadarabokkal indítottak trendet a luxus divatmárkák! 

Az olyan egyértelmű alapdarabok mellett, mint a farmersort vagy a tangapapucs, idén az irodai viselet és az utcai trendek is átalakultak. A szezonban új színekre és friss megközelítésekre számíthatunk, amikor a kánikulára készülünk. Hogy időben be tud szerezni az évszak kötelező darabjait, összegyűjtöttük a francia és olasz divatheteken látott legnépszerűbb trendeket.

Mi lesz a divat 2026 nyarán? 

Egyetlen képbe sűrítettük az év legnagyobb stílusrobbanásait! A trónon idén vitathatatlanul a jorts ül: ezek a térdig érő, lazább rövidnadrágok elképesztő karriert futottak be. Felejtsd el a megszokott sémákat, mert láthattuk a klasszikus denim mellett elegáns öltönynadrág fazonban és lenvászonból is. Ugyanakkor a romantikus vonal is szintet lép: a horgolt, csipkeszerű textúrák továbbra is aranykorukat élik, de idén a kevesebb több elvét követve a merészebb, nagyobb lyukú minták hódítanak, amik alól sejtelmesen villan ki a bőr. A pöttyös láz sem csillapodik, sőt! A minta mellé megérkezik a szezon abszolút must-have darabja, a neglizsé-stílus: a finom, hálóingre emlékeztető kombinéruhák kötelező elemei lesznek a ruhatáradnak. A végére pedig hagytunk egy sokkolóan sikkes fordulatot: a mikro rövidnadrágokat. A férfi boxerekre vagy francia bugyikra hajazó fazon már Carrie Bradshaw-nak is a gyengéje volt. 

2026 nyár színei, az árnyalatok, amik életre keltik a gardróbod 

A kifutók üzentek, a döntés pedig egyértelmű: az előttünk álló nyár minden lesz, csak szürke nem! 

  • A természetes fehér

A Pantone év színe üde fuvallatként söpört végig a bemutatókon. A Bottega Veneta vajpuha bőrökön, a Céline pedig lágyan omló selymeken mutatta meg ennek a tört fehérnek a luxus arcát. 

  • Kék kontrasztok

A szezon kaméleonja. Míg a Tory Burch és Simone Rocha a jeges, pasztell árnyalatokkal hozott váratlan eleganciát a tavaszba, addig Tom Ford és a Dior telített égszínkékkel varázsolta el a divatrajongókat. 

  • Savanyú wasabi

Ez az átmeneti, sárgászöld árnyalat megosztó, de annál ütősebb. A Prada sötétebb tónusok mellé használta kontrasztnak, a Saint Laurent-nál pedig éles szabásvonalakon kelt életre ez a vibráló limeszínt. 

  • A lila reneszánsza

Furcsa, de vibráló élénkség és a pasztell álmok mellett a mélység is reflektorfénybe került. A Prada a padlizsán tónusokat részesítette előnyben, míg Giorgio Armani intenzív ibolyaszínű selyem slip dress fazonokat szánt a szezonra. 

