Minden élet számít: remegő kiskutyát mentettek ki a tűzoltók Albertirsán egy égő házból – Videó

Minden élet számít! Ezzel a felütéssel posztolta legújabb videóját az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amelyben végignézhettük, ahogy a lánglovagok hatalmas küzdelem árán eloltottak egy albertirsai háztűzet. A lángokkal való harc során pedig egy szívmelengető életmentést is bemutattak: az egyik tűzoltó halált megvető bátorsággal bement a lángokban álló ingatlanba és az egyik hálószobából kimentette a család házi kedvencét. A remegő kiskutya a hősének hála biztonságban kijutott a házból és néhány perccel később már a gazdája karjaiban pihenhetett.

A kiskutya az égő ház egyik szobájában reszketett, amikor rátalált az egyenruhás megmentője

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

A kiskutya ép bőrrel megúszta a tűzesetet

A Facebookra feltöltött bejegyzésből megtudhattuk, hogy nemrég Albertirsán egy teljes terjedelmében égő házhoz riasztották a katasztrófavédőket. Az ingatlan lángokban állt már, amikor megérkeztek a megmentők, és bár a házban lakók időben el tudták hagyni az épületet, a kiskutyájuk csapdába esett. Az egyenruhás hősöknek azonban több sem kellett, behatoltak az épületbe és megkeresték a bajba jutott ebet. Néhány pillanattal később az egyik tűzoltó a karjában reszkető négylábúval tért vissza, azonban szerencsére az ijedtségen kívül semmilyen bántódása nem esett a kutyának.

„Megható pillanatok egy tűzeset közepette… Albertirsán, egy teljes terjedelmében égő házat, a hozzá tartozó garázst és személyautókat oltottak a napokban a tűzoltók, amikor az egyik füsttel telítődött szobában egy kiskutyát találtak. A megriadt állatot természetesen azonnal kimentették, és biztonságba helyezték. Óvatosan felmelegítették és igyekeztek megnyugtatni a remegő kutyát. A háziállatok sokunk életében családtagnak számítanak, hűséges társak, akik feltétel nélkül szeretnek bennünket. Veszélyes helyzetben éppúgy félnek, és ugyanúgy segítségre szorulnak, mint mi, emberek" – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság posztjában.

Az albertirsai kiskutya megmentéséről készült felvételt itt tudod megtekinteni:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: