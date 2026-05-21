Ő lehetne az új James Bond: Pierce Brosnan 25 éves fia még apjánál is dögösebb

Világsztár Pierce Brosnan sztárcsemete
Bár sokan angolnak hiszik, az ír-amerikai színész a mai napig a szigetország arisztokratikus eleganciáját és visszafogott sármját képviseli. Azonban Pierce Brosnan kisugárzását legfiatalabb fia, Paris is örökölte.

Az idei cannes-i filmfesztiválon tűnt fel egy fiatalember, akinél keresve sem találhatnának a készítők tökéletesebb James Bondot. Bár igaz, hogy a 25 éves fiú sosem színészkedett, de az egyik leghíresebb 007-es, Pierce Brosnan az apja.

Pierce Brosnan volt az egyik legjobb James Bond.
Pierce Brosnan gyerekei közül Paris lehetne az új Bond

  • A színész két házasságából összesen öt gyermeket nevelt.
  • Első felesége két gyerekét örökbe fogadta, de ezt a kapcsolatot tragédiák övezték.
  • Második feleségétől két fia született, közülük is a legfiatalabb a legsárosabb.

Bár már javában megy a találgatás, hogy ki lehet az új 007-es ügynök a készülő James Bond filmben, mi megtaláltuk a legalkalmasabb jelöltet. Az angol titkosügynököt több színész is megformálta már, de abban szinte az összes rajongó megegyezik, hogy közülük Pierce Brosnannek állt a legjobban a szerep. Bár ír-amerikai, mégis elképesztő hitelességgel hozta a kissé kimért, elegáns, udvarias és mindig lehengerlő angol 007-est. Legkisebb fia pedig játszva hozta ezt a karaktert a 2026-os cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén.

Pierce Brosnan fia, Paris és barátnője
Alex Lee-Aillón és Paris Brosnan a cannes-i filmfesztiválon.  
Pierce Brosnan gyerekei

A színész számára mindig is rendkívül fontos volt a családja. Nem élt csapodár, sztárokra jellemző botrányos életet, Pierce Brosnan élete mégsem volt tragédiáktól mentes. Első feleségétől született legidősebb gyermeke, Sean. Azonban Cassandra Harrisnek előző kapcsolatából már volt két másik gyereke – Charlotte és Christopher –, akiket a színész örökbe fogadott. A családi boldogság azonban 1991-ben megtört, amikor Cassandra rákban elhunyt. A sors kegyetlen fintora, hogy Christopher drogfüggővé vált, emiatt a színész 20 évig nem is beszélt vele, Charlotte pedig 2013-ben ugyanabban a betegségben, mint édesanyja, elhunyt.

Pierce Brosnan és fia, Paris
Pierce Brosnan gyerekei közül Paris a legfiatalabb. Édesapjával a fiú egyik idei kiállításán láthatóak.
Felesége elvesztését három évig gyászolta, majd szinte a semmiből előlépett az a nő, akivel már 32 éve él boldogságban. Keely Shaye Smith-től két fia született: a most 29 éves Dylan és a 25 éves Paris. Bár a legfiatalabb Brosnannek nincsenek színészi ambíciói, a feltörekvő művészként és modellként dolgozó fiatal szó szerint született 007-es ügynök.

