Két éve tudják a kollégák, hogy Scherer Péter beteg: „Voltak riasztó tünetek..."

Simon Kornél tudott arról, hogy Scherer Péter beteg, halála mégis sokként érte. A két színész hosszú éveken át dolgozott együtt: utoljára két héttel Scherer Péter halála előtt láthatta őket a színpadon a közönség.

Kollégái már két éve is tudták, hogy Scherer Péter beteg

Scherer Péter betegsége: a színész keményen küzdött

Simon Kornél szerint Scherer Péter olyan ember volt, akit lehetetlen volt nem szeretni. Mindig volt egy huncut megjegyzése, egy váratlan beszólása, a humora pedig egészen különleges volt. Betegsége ellenére is mindig jókedvű volt, semmi pénzért sem adta volt fel a színészetet.

„Voltak riasztó tünetek, de mindig azt mondta, minden rendben van” – mondta Simon Kornél. Hozzátette, Scherer Péter nem verte nagydobra a betegségét, nem beszélt róla nyilvánosan. Úgy fogalmazott, pályatársa keményen beleállt a küzdelembe. Tavaly nyáron aztán volt egy rosszabb időszak, de őszre Scherer ismét a színpdon állt.

„Visszajött játszani, jól nézett ki, visszajött a színe, kicsit a hajának a színe is, és elkezdett megint hízni vagy inkább összeszedni magát fizikailag. Voltak riasztó tünetek, de amikor rákérdeztünk, mindig azt mondta, minden rendben van. Két hete játszottunk utoljára, akkor történt, hogy előadás közben elkezdett vérezni az orra, ami nyilván önmagában is ijesztő, az előzmények tudatában pedig különösen. Ám ő viccesen tampont csinált egy papír zsebkendőből, és utólag azt mondta, biztos a kiabálástól pattant el egy hajszálér" - árulta el Simon.

