Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 21., csütörtök Konstantin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
gyász

Két éve tudják a kollégák, hogy Scherer Péter beteg: „Voltak riasztó tünetek..."

gyász Simon Kornél Scherer Péter
Life.hu
2026.05.21.
Scherer Péter halála a közönséget és a pályatársakat is mélyen megrázta. A Jászai Mari-díjas színművész 64 éves korában, hosszú, méltósággal viselt betegség után hunyt el. Simon Kornél számára különösen fájdalmas a veszteség, hiszen másfél évtizeden át játszott együtt Pepével a Pletykafészek című előadásban.

Simon Kornél tudott arról, hogy Scherer Péter beteg, halála mégis sokként érte. A két színész hosszú éveken át dolgozott együtt: utoljára két héttel Scherer Péter halála előtt láthatta őket a színpadon a közönség. 

Kollégái már két éve is tudták, hogy Scherer Péter beteg
Kollégái már két éve is tudták, hogy Scherer Péter beteg
Forrás: Bors

Scherer Péter betegsége: a színész keményen küzdött

Simon Kornél szerint Scherer Péter olyan ember volt, akit lehetetlen volt nem szeretni. Mindig volt egy huncut megjegyzése, egy váratlan beszólása, a humora pedig egészen különleges volt. Betegsége ellenére is mindig jókedvű volt, semmi pénzért sem adta volt fel a színészetet. 

„Voltak riasztó tünetek, de mindig azt mondta, minden rendben van”mondta Simon Kornél. Hozzátette, Scherer Péter nem verte nagydobra a betegségét, nem beszélt róla nyilvánosan. Úgy fogalmazott, pályatársa keményen beleállt a küzdelembe. Tavaly nyáron aztán volt egy rosszabb időszak, de őszre Scherer ismét a színpdon állt. 

„Visszajött játszani, jól nézett ki, visszajött a színe, kicsit a hajának a színe is, és elkezdett megint hízni vagy inkább összeszedni magát fizikailag. Voltak riasztó tünetek, de amikor rákérdeztünk, mindig azt mondta, minden rendben van. Két hete játszottunk utoljára, akkor történt, hogy előadás közben elkezdett vérezni az orra, ami nyilván önmagában is ijesztő, az előzmények tudatában pedig különösen. Ám ő viccesen tampont csinált egy papír zsebkendőből, és utólag azt mondta, biztos a kiabálástól pattant el egy hajszálér" - árulta el Simon. 

@ripost.hu

Scherer Péter már két éve beszélt a betegségéről! Május 19-én az egész ország gyászba borult. Elhunyt Scherer Péter. A legendás színészt mindenki szerette, nem véletlenül. Mindig mosolygott, kedves és vidám volt. Nem csak a szerepeiben, a való életben is. Még akkor is, amikor megrendült az egészségi állapota. #ripost #schererpeter #mucsizoltan #gyasz #pepe

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Scherer Péter kedd estére fellépést tervezett: a tragédia a színházat és a nézőket is letaglózta

Mucsi Zoltánnal és Thuróczy Szabolccsal közös darabját adták volna elő Salgótarjánban. Scherer Péter kedd délelőtt meghalt.

Megszólaltak Scherer Péterrel kapcsolatban a mentők is: "Egyetlen nap egy több évtizedes pályafutásból"

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány egy 2020-as emléket idézett fel a közösségi médiában. Egy Scherer Péterrel közös munkanapról meséltek.

Scherer Pétert gyászolja Szinetár Dóra: "A végén kicsit a partnered és a feleséged lehettem" – Közös fotók

Kedd délután tudta meg az ország, hogy Scherer Péter meghalt. Halálhíréről a társulata számolt be. Ismert emberek és civilek is gyászolják. Színésztársa, Szinetár Dóra szívszorító posztban búcsúzik tőle.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu