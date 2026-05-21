Visszatér a fodrászok régi rémálma: Alice Cullen csapzott haja újra divat 2026-ban

Miután 2008-ban csillogó vámpírok árasztották el a mozivásznakat, pár évig jóformán még toalettillatosítót is twilight-os karakterekkel akarták eladni; az őrület természetesen a divat és szépségiparban is letette kéznyomát, a jóízlés legnagyobb bánatára. Kétségkívül Alice Cullen haja volt az, ami a legnagyobb hatást gyakorolta a trendekre; tépett bobfrizuráját a legikonikusabb filmes hajként tartjuk számon. Ha divatot egy körforgásként fogjuk fel, akkor egy-egy trend két évtizedenként tűnik fel újra a színen. Mivel az első Alkonyat-film 18 éve debütált, a legendás hajviselet is visszatér.

Alice Cullen haja 2026-ban visszatérhet a frizuratrendek közé.

Forrás: Northfoto

Tépett bobfrizura 2026-ban: A 2026-os frizuratrendek régi visszatérője, a kunkori, tépett bobfrizura.

Alice Cullen hajának friss verziója rendezettebb, és szofisztikáltabb, mint két évtizede.

Miért rajongtunk 2008-ban Alice Cullen hajáért?

Sokan próbálták megfejteni a Twilight-filmek sikerének receptjét, ám eddig nem sikerült megtalálni a kulcsot. Ugyanakkor kulturális hatásához kétség sem fért, amit az is remekül illusztrál, hogy az első film megjelenése után minden második lány tépett bobfrizurával járt-kelt a nagyvilágban. (A többiek zebracsíkos melírral égették az emberek retináját.) Az Alice Cullen haját övező őrületnek kétségtelenül örültek a hajlakk és hajvasaló gyártók, ám sokan már akkor is megmosolyogtató hóbortnak tartották.

A szertelen hajviselet azért lehetett olyan népszerű, mert otthon is könnyen el lehetett készíteni, egyfajta friss, vidám megjelenést kölcsönzött viselőjének, tökéletesen illett az évtized végét jellemző vad divathullámhoz.

Mindehhez azonban Alice Cullen karakterének népszerűsége is kellett, hisz a vidám, excentrikus „manic pixie dream girl” (magyarul talán az őrült tündér álomlány) kategóriába tartozó szereplő a filmsorozat egyik fénypontja volt, jellemrajzához tökéletesen illett a szertelen frizura.

Az első film megjelenése óta majdnem két évtized telt el, ami kellő idő ahhoz, hogy az emberek újra felfedezzék maguknak a különleges frizurát. A kérdés már csak az, hogy ez a rövid bobfrizura 2026-ban képes volt tanulni a korábbi hibákból.