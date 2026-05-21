Visszatér a fodrászok régi rémálma: Alice Cullen csapzott haja újra divat 2026-ban

Miután 2008-ban csillogó vámpírok árasztották el a mozivásznakat, pár évig jóformán még toalettillatosítót is twilight-os karakterekkel akarták eladni; az őrület természetesen a divat és szépségiparban is letette kéznyomát, a jóízlés legnagyobb bánatára. Kétségkívül Alice Cullen haja volt az, ami a legnagyobb hatást gyakorolta a trendekre; tépett bobfrizuráját a legikonikusabb filmes hajként tartjuk számon. Ha divatot egy körforgásként fogjuk fel, akkor egy-egy trend két évtizedenként tűnik fel újra a színen. Mivel az első Alkonyat-film 18 éve debütált, a legendás hajviselet is visszatér.
Tépett bobfrizura 2026-ban:
- A 2026-os frizuratrendek régi visszatérője, a kunkori, tépett bobfrizura.
- Alice Cullen hajának friss verziója rendezettebb, és szofisztikáltabb, mint két évtizede.
Miért rajongtunk 2008-ban Alice Cullen hajáért?
Sokan próbálták megfejteni a Twilight-filmek sikerének receptjét, ám eddig nem sikerült megtalálni a kulcsot. Ugyanakkor kulturális hatásához kétség sem fért, amit az is remekül illusztrál, hogy az első film megjelenése után minden második lány tépett bobfrizurával járt-kelt a nagyvilágban. (A többiek zebracsíkos melírral égették az emberek retináját.) Az Alice Cullen haját övező őrületnek kétségtelenül örültek a hajlakk és hajvasaló gyártók, ám sokan már akkor is megmosolyogtató hóbortnak tartották.
A szertelen hajviselet azért lehetett olyan népszerű, mert otthon is könnyen el lehetett készíteni, egyfajta friss, vidám megjelenést kölcsönzött viselőjének, tökéletesen illett az évtized végét jellemző vad divathullámhoz.
Mindehhez azonban Alice Cullen karakterének népszerűsége is kellett, hisz a vidám, excentrikus „manic pixie dream girl” (magyarul talán az őrült tündér álomlány) kategóriába tartozó szereplő a filmsorozat egyik fénypontja volt, jellemrajzához tökéletesen illett a szertelen frizura.
Az első film megjelenése óta majdnem két évtized telt el, ami kellő idő ahhoz, hogy az emberek újra felfedezzék maguknak a különleges frizurát. A kérdés már csak az, hogy ez a rövid bobfrizura 2026-ban képes volt tanulni a korábbi hibákból.
Alice Cullen haja modern kivitelben
Máris lelőjük a poént: a fodrászoknak nem kell kardjukba, pontosabban ollójukba dőlni. A legendás hajviselet ezúttal szofisztikáltabb formában, kevésbé agresszív lobolncokkal tér vissza, amihez nem kell annyi hajlakk, ami elég lenne az ózonlyuk átlyukasztásához. A kicktail bob lényege, hogy a rövidre vágott frizura végét kifelé tartó irányban felkunkorítjuk, mely egy lágy, könnyen testreszabható, kevésbé szigorú megjelenést eredményez.
Többféle verziója létezik, a vállig érő retró hatásútól kezdve az egészen rövid, áll alá érő frizuráig, belövése sem igényel fodrász végzettséget.
Hajvásáskor érdemes rétegelt, bobfrizurát kérni, aminek alját aztán rétegenként süthetjük be, melyet némi hajlakkal, hajhabbal fixálhatunk, de körkefével is ügyesen beszárítható. A könnyen kezelhető frizura ápolásához sem kell órákat a pipereasztal mellett tölteni, egy jó körkefe, hajcsavarók pompásan beválnak.
Az a legjobb ebben a stílusos rövid hajviseletben, hogy kreatívan kombinálhatjuk, így szinte bármilyen arcformához illik, emellett volument ad tincseinknek, így tökéletes fazon vékony szálú hajhoz. Elkészítésekor egyedül arra kell ügyelni, hogy ne essünk túlzásba: fölösleges addig formázni tincseinket, míg derékszöget nem zárnak be. Alice Cullen hajának modern verziójában épp az a jó, hogy nem kell ragaszkodni a kétezres évek agresszív szabályaihoz, hanem gyakorlatban is megtestesíthetjük a karakter által is közvetített könnyedséget, szabadságot.
Kétezres évek trendjei újratöltve
Észrevehető egy minta a reneszánszukat élő Y2K trendekben, hogy mindent kigyomláltak az eredeti trendből, ami miatt sokan már a maga idejében is kuncogtak rajta. A letisztult visszatérők új üdvöskéje az Alice Cullen-frizura, ami egy csepp vidámságot csempész megjelenésünkbe.
