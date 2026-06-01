Júniusi filmajánló: a nyár első hónapjában a mozitermekben is forró lesz a hangulat

A közösségi oldalakon és a filmes fórumokon már most arról beszélnek, hogy a júniusi moziszezon szinte kezelhetetlenül erős lesz: a filmajánlónkban bemutatjuk azokat a történeteket, amiket kár lenne kihagyni!

Júniusi filmajánló A nyár első hónapja rengeteg izgalmas filmet tartogat a számunkra.

Akár a vígjátékokat, a drámákat vagy a szuperhős filmeket részesíted előnyben, a filmpremierek júniusban neked kedveznek!

A nyár első igazi mozis rohama mindig júniusban érkezik meg, 2026 pedig különösen erős hónapnak ígérkezik.

A mozikba egyszerre futnak be régóta várt folytatások, új szuperhősfilmek és látványos sci-fik, így a popcornrajongók biztosan nem fognak unatkozni!

A kínálatban ott lesz a nosztalgia, a humor, az akció és a családi kaland is – vagyis minden, amiért szeretünk moziba járni.

Toy Story 5

Premier: június 18

Az egyik legnagyobb figyelmet kétségtelenül a Toy Story 5 kapja majd. A Pixar legendás játékfigurái ismét visszatérnek, és úgy tűnik, ezúttal a modern technológia lesz az ellenfelük. Woody, Buzz és Jessie egy olyan világban próbálják megtalálni a helyüket, ahol a gyerekek már inkább tabletekkel játszanak, mint klasszikus játékokkal. A franchise eddig szinte hibátlanul működött, ezért sokat várunk ettől a résztől is.

Horrorra akadva 6

Premier: június 4

Az abszolút humor kedvelői sem maradnak izgalmas újdonságok nélkül, hiszen érkezik a Horrorra akadva új része is. A kultikus paródia sorozat hosszú szünet után tér vissza, és ismét kifigurázza majd az elmúlt évek legsikeresebb horrorfilmjeit és thrillerjeit. A széria mindig arról volt híres, hogy teljesen abszurd poénokkal figurázta ki a hollywoodi trendeket, ezért a rajongók most is hasonló őrületre számítanak.

Supergirl

Premier: június 25

A képregényfilmek rajongói számára a hónap csúcspontja valószínűleg a Supergirl lesz. A DC új filmes univerzumának egyik legfontosabb darabjaként emlegetik, ráadásul a főszereplő Milly Alcock lesz, akit sokan már most tökéletes választásnak tartanak. A történet ezúttal sötétebb és komolyabb hangvételű lesz, mint a klasszikus Superman-filmek, így egy érzelmesebb, keményebb kalandra lehet számítani. A stúdió számára különösen fontos ez a premier, mert a film meghatározhatja a DC következő éveit is.