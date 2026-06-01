2026. jún. 1., hétfő

Júniusi filmajánló: a nyár első hónapjában a mozitermekben is forró lesz a hangulat

Nagy Kata
2026.06.01.
Ha a hőség elől egy kellemesen hűvös moziterembe menekülnél, a felhozatalban ezúttal sem fogsz csalódni! A júniusi filmajánlónkban mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő alkotásokat!

A közösségi oldalakon és a filmes fórumokon már most arról beszélnek, hogy a júniusi moziszezon szinte kezelhetetlenül erős lesz: a filmajánlónkban bemutatjuk azokat a történeteket, amiket kár lenne kihagyni!

A filmajánlónkban mindenki megtalálja a számára izgalmas mozifilmet. 
Júniusi filmajánló

  • A nyár első hónapja rengeteg izgalmas filmet tartogat a számunkra. 
  • Akár a vígjátékokat, a drámákat vagy a szuperhős filmeket részesíted előnyben, a filmpremierek júniusban neked kedveznek!

A nyár első igazi mozis rohama mindig júniusban érkezik meg, 2026 pedig különösen erős hónapnak ígérkezik. 

A mozikba egyszerre futnak be régóta várt folytatások, új szuperhősfilmek és látványos sci-fik, így a popcornrajongók biztosan nem fognak unatkozni!

A kínálatban ott lesz a nosztalgia, a humor, az akció és a családi kaland is – vagyis minden, amiért szeretünk moziba járni.

Toy Story 5

Premier: június 18

Az egyik legnagyobb figyelmet kétségtelenül a Toy Story 5 kapja majd. A Pixar legendás játékfigurái ismét visszatérnek, és úgy tűnik, ezúttal a modern technológia lesz az ellenfelük. Woody, Buzz és Jessie egy olyan világban próbálják megtalálni a helyüket, ahol a gyerekek már inkább tabletekkel játszanak, mint klasszikus játékokkal. A franchise eddig szinte hibátlanul működött, ezért sokat várunk ettől a résztől is. 

Horrorra akadva 6

Premier: június 4

Az abszolút humor kedvelői sem maradnak izgalmas újdonságok nélkül, hiszen érkezik a Horrorra akadva új része is. A kultikus paródia sorozat hosszú szünet után tér vissza, és ismét kifigurázza majd az elmúlt évek legsikeresebb horrorfilmjeit és thrillerjeit. A széria mindig arról volt híres, hogy teljesen abszurd poénokkal figurázta ki a hollywoodi trendeket, ezért a rajongók most is hasonló őrületre számítanak. 

Supergirl

Premier: június 25

A képregényfilmek rajongói számára a hónap csúcspontja valószínűleg a Supergirl lesz. A DC új filmes univerzumának egyik legfontosabb darabjaként emlegetik, ráadásul a főszereplő Milly Alcock lesz, akit sokan már most tökéletes választásnak tartanak. A történet ezúttal sötétebb és komolyabb hangvételű lesz, mint a klasszikus Superman-filmek, így egy érzelmesebb, keményebb kalandra lehet számítani. A stúdió számára különösen fontos ez a premier, mert a film meghatározhatja a DC következő éveit is.

Az univerzum védelmezői 

Premier: június 4

A sci-fi rajongók figyelmét közben Az univerzum védelmezői próbálja majd megszerezni. A látványos űrkaland hatalmas csatákat, futurisztikus világokat és grandiózus akciójeleneteket ígér. A készítők szerint a film egyszerre szeretne klasszikus űreposz és modern blockbuster lenni, ezért sokan már most az év egyik meglepetésének tartják.

A leleplezés napja 

Premier: június 10

Szintén nagy érdeklődés övezi a A leleplezés napja című produkciót, amelyet több helyen Steven Spielberg új sci-fijeként emlegetnek. A filmről egyelőre keveset árultak el, de annyi biztos, hogy földönkívüli rejtélyek és világméretű titkok állnak a középpontban. A rajongók pedig már az első trailer után azt találgatják, vajon ez lehet-e Spielberg következő nagy klasszikusa.

