Csupán ennyit kell tudnod a fociról, hogy a párod elájuljon tőled: ezeket jegyezd meg a BL-döntő előtt

Még mindig nem vagy pontosan tisztában az alapokkal? A BL-döntő előtt ezt olvasd el a fociról!

Hétvégén jön az év egyik legfontosabb estéje. A nagy BL-döntő, amikor a nappali hirtelen stadionná változik, a chips stratégiai fontosságú lesz, és a párod úgy ül a tévé előtt, mintha minimum őt igazolták volna le kezdőcsatárnak. Ha eddig a foci neked is nagyjából annyit jelentett, hogy „22 ember fut egy labda után”, van egy jó hírünk! Nagyon kevés tudással is el tudod hitetni, hogy képben vagy. Sőt, lehet még élvezni is fogod.

David Beckham mikor az Arsenalnál focizott.
PSG vagy Arsenal? 5 focis dolog, amit tudnod kell a BL-döntő előtt, ha nem akarsz csak bólogatni

  • A les nem ördögtől való: csak ne állj túl közel a kapuhoz „sunyi módon”.
  • A BL-döntőben nem „csak futkároznak”: taktika, dráma és idegösszeomlás van.
  • Ha tudod, mi a PSG és az Arsenal, máris 80%-kal okosabbnak fogsz tűnni a meccs alatt.

Kezdjük az alapokkal. A BL, vagyis a Bajnokok Ligája Európa legjobb focicsapatainak versenye. Olyan ez, mint a sportvilág luxusrealityje, csak több drámával és kevesebb filterrel. Az idei nagy döntőben a PSG és az Arsenal csap össze, szóval ezt a két nevet már most érdemes megjegyezni. És nem, egyikben sem játszik se Ronaldo, se Szoboszlai.

Alapok a hétvégi meccsről

A PSG, vagyis a Paris Saint-Germain francia csapat, tele világsztárokkal és „nagyon sok pénzből nagyon nagy dolgokat akarunk” energiával. Az Arsenal pedig egy legendás angol klub, aminek a rajongói egyszerre reménykednek és szoronganak. Szóval teljesen átlagos focidrukker-állapotban vannak. Ja és az előbbinél David Beckham is játszott. Ezt a kártyát legalább egyszer villantsd fel majd, mert elismerő pillantásokat hozhat. 

Most jöjjön az a rész, amitől okosnak fogsz hangzani

Amennyiben valaki elesik, és mindenki üvölt, nem mindig történt világvége, lehet, hogy csak szabadrúgás lesz. A sárga lap olyan, mint egy hivatalos „még egyszer ilyet ne”, a piros lap pedig a „köszönjük, viszlát”. Ha ezt megjegyzed, máris nyert ügyed van.

És akkor a rettegett kérdés: mi az a les? 

Egyszerűen, ha egy játékos túl „sunyi módon” előreszalad, és túl közel várja a passzt a kapuhoz úgy, hogy az ellenfél védői mögé került, az les lehet. Nem, ezt elsőre senki nem érti teljesen. Igen, a kommentátorok is vitatkoznak rajta.

Extra pont, ha meccs közben bedobsz egy-egy mondatot, például: „Az Arsenal most nagyon nyomást helyez az ellenfélre.” vagy „A PSG kontrái veszélyesek lehetnek.” Nem kell tudnod pontosan, mit jelent – a magabiztosság fél siker.

És a legfontosabb szabály: ha gól van, örülj. Ha mindenki kiakad, te is nézz döbbenten. A foci néha nem a szabályokról szól, hanem az élményről. Meg arról, hogy a végén azt mondhasd: „Ugye megmondtam?”

