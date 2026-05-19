Sokkoló átalakulás: platinaszőke hajjal vonult be Cannes-ba Georgina Rodríguez − Fotók

Míg egyik nap még sötétbarna volt, másnap szőke tincsekkel jelent meg Cristiano Ronaldo menyasszonya, Georgina Rodríguez. A meglepő és gyors változással kapcsolatban el is indultak a találgatások: Georgina parókát viselt-e vagy tényleg drasztikus beavatkozásnak tette ki a haját.

Georgina Rodríguez villámgyorsan váltott barnáról szőkére.

Georgina Rodríguez frizurája: paróka vagy extrémgyors szőkítés?

Új külsővel jelent meg a 2026-os Kering Women in Motion Awardson Georgina Rodríguez. A modell a cannes-i filmfesztiválon mutatta meg frissen szőkére festett haját, amivel hatalmas feltűnést keltett. Voltak, akik arra tippeltek, Georgina parókát visel, ugyanis egy ilyen árnyalat elérése egyetlen alkalom alatt rendkívül megterhelő lehet a haj számára. A platinaszőke tónushoz ugyanis a hajat intenzív szőkítési folyamatnak kell alávetni, amely jelentős károsodást okozhat, ezért a fodrászok általában több lépésben, hidratáló kezelésekkel kombinálva végzik el az átalakulást − nyilatkozta egy szakember a The Sunak. Időközben kiderült, a frizurát Dimitris Giannetos készítette, aki olyan világsztárokkal dolgozik együtt, mint Demi Moore vagy Amal Clooney. A fodrász a közösségi médiában mutatta meg at átalakítás fázisait és a végeredményt és Georgina is több fotót megosztott a közösségi médiában.

Már a Met-gálán is hatalmas feltűnést keltett

Georgina Rodríguez Met-gála-outfitje Ludovic de Saint Sernin tervező és a Chopard luxusékszer-márka együttműködéséből született, a gyönyörű modell pedig a közösségi oldalon közzé tette, hogy viselete mögött mély vallási és spirituális ihlet húzódik. „Ezt az összeállítást a fatimai Szűzanya iránti odaadásom inspirálta. A sziluett lágysága, valamint a Szűz Mária ábrázolására jellemző világoskék tónus adja a megjelenés lelkét” –írta akkor kihívó szettjéről Cristiano Ronaldo menyasszonya, amit itt meg is nézhetsz.

