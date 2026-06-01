Horváth Csenge hazavitte kislányát a kórházból: meglepetés várta őket otthon - Fotó

Ahogyan a Life.hu is beszámolt róla, május 21-én megszületett Horváth Csenge első gyermeke. Fésűs Nelly 23 éves lánya egy budapesti magánkórházban hozta világra kislányát, Janát, aki a hírek szerint néhány nappal a kiírt időpont után érkezett. Az édesanya és a baba is jól vannak.

Horváth Csenge és édesanyja, Fésűs Nelly

A kislány születésével Fésűs Nelly is új szerepbe lépett: nagymama lett. A színésznő korábban viccesen arról beszélt, modern nagyszülőként képzeli el magát, és ha az unokája nagyobb lesz, akár bulizni is szívesen elmegy majd vele.

Horváth Csenge és kislánya hazatérthettek a kórházból

Csenge a napokban haza is térhetett a kórházból. Erről az Instagram-történetében osztott meg képeket. A mamát és a babát meglepetés várta otthon. Egy lufikkal díszített, rózsaszín masnival átkötött kosarat készítettek neki, benne plüssállattal, babaruhákkal és több olyan holmival, amelyre a kis Janának szüksége lehet.

Horváth Csenge hazavihette kisbabáját a kórházból

