A tömeg őrjöngött: Szoboszlai Dominik 200 milliós luxusautóval érkezett meg a Kopaszi-gátra – Videó

Szombat este a PSG győzelmével zárult a BL-döntő a Puskás Arénában. A szurkolók azonban nem maradtak sokáig foci nélkül, ugyanis vasárnap a Kopaszi-gáton tartották a Red Bull Four 2 Score kispályás focibajnokság országos döntőjét, amelyen egy rakás sztárfocista is tiszteletét tette. Részt vett a rendezvényen Szoboszlai Dominik is, aki a feleségével, Buzsik Borkával látogatott ki a helyszínre. A rajongók pedig láthatták a válogatott focista legkülönlegesebb autóját is.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka is kilátogatott vasárnap délelőtt a Kopaszi-gátra

Forrás: MEDIAWORKS

Szoboszlai Dominik autója igazi ritkaság

A magyar válogatott csapatkapitánya a kedvenc kocsijával, egy Lamborghini Revueltóval érkezett meg a helyszínre, amelyet még 2024-ben vásárolt. Ez a luxusautó mintegy 200 millió forintba került, 6,5 literes V12-es motorral rendelkezik és 1001 lóerős teljesítményével egy valódi szörnyeteg. Szoboszlai a pályától nem messze állt meg a járgányával, így a rajongói is megcsodálhatták a csodakocsit, később pedig aláírásokat és közös képeket is kaphattak Dominiktól.

A Liverpool középpályása bőszen osztogatta az autogrammokat, majd csatlakozott a kispályás focicsapatához, amely délután vérre menő küzdelmet folytatott a Torghelle Sándor nevével fémjelzett celebválogatott ellen. Pályára lépett Dzsudzsák Balázs és Kabát Peti is, úgyhogy a kint szurkoló több száz fiatalnak hatalmas élményben lehetett része.

Így érkezett meg a sztárfocista a Kopaszi-gátra:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: