A tömeg őrjöngött: Szoboszlai Dominik 200 milliós luxusautóval érkezett meg a Kopaszi-gátra – Videó

focirajongó Buzsik Borka Szoboszlai Dominik közönségtalálkozó
Komáromi Bence
2026.06.01.
Vasárnap hihetetlen élményben volt része a Kopaszi-gátra kilátogató focirajongóknak: egyszerre láthatták Torghelle Sándort, Dzsudzsák Balázst, Kabát Petit és a magyar válogatott jelenlegi csapatkapitányát. Szoboszlai Dominik ráadásul egy Lamborghinivel érkezett meg a helyszínre.

Szombat este a PSG győzelmével zárult a BL-döntő a Puskás Arénában. A szurkolók azonban nem maradtak sokáig foci nélkül, ugyanis vasárnap a Kopaszi-gáton tartották a Red Bull Four 2 Score kispályás focibajnokság országos döntőjét, amelyen egy rakás sztárfocista is tiszteletét tette. Részt vett a rendezvényen Szoboszlai Dominik is, aki a feleségével, Buzsik Borkával látogatott ki a helyszínre. A rajongók pedig láthatták a válogatott focista legkülönlegesebb autóját is.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka is kilátogatott vasárnap délelőtt a Kopaszi-gátra
Forrás:  MEDIAWORKS

Szoboszlai Dominik autója igazi ritkaság

A magyar válogatott csapatkapitánya a kedvenc kocsijával, egy Lamborghini Revueltóval érkezett meg a helyszínre, amelyet még 2024-ben vásárolt. Ez a luxusautó mintegy 200 millió forintba került, 6,5 literes V12-es motorral rendelkezik és 1001 lóerős teljesítményével egy valódi szörnyeteg. Szoboszlai a pályától nem messze állt meg a járgányával, így a rajongói is megcsodálhatták a csodakocsit, később pedig aláírásokat és közös képeket is kaphattak Dominiktól

A Liverpool középpályása bőszen osztogatta az autogrammokat, majd csatlakozott a kispályás focicsapatához, amely délután vérre menő küzdelmet folytatott a Torghelle Sándor nevével fémjelzett celebválogatott ellen. Pályára lépett Dzsudzsák Balázs és Kabát Peti is, úgyhogy a kint szurkoló több száz fiatalnak hatalmas élményben lehetett része.

Így érkezett meg a sztárfocista a Kopaszi-gátra:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
