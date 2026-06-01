Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 1., hétfő Tünde

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
gyümölcs

Rekordmagas áron mérik a magyarok kedvenc gyümölcsét – Mélyen a zsebünkbe kell nyúlni a piacon

gyümölcs cseresznyeszezon cseresznye
Bába Dorottya
2026.06.01.
Május végétől júliusig tart a cseresznyeszezon. Aki az édes, roppanós gyümölcsre vágyik, mélyen a zsebébe kell nyúlnia, mivel a cseresznye ára 2026-ban igencsak drága.

Sokan el sem tudnák képzelni a kora nyári estéket a duzzadt, ropogós cseresznye nélkül. Csakhogy idén ehhez jócskán le kell csapolni a pénztárcánkat, mivel a cseresznye ára az egyekbe szökött. Lássuk, mennyit kell fizetni a magyar gyümölcsért!

Cseresznye ára 2026-ban
A cseresznye ára 2026-ban igen borsos lehet.
Forrás:  Getty Images
  • A cseresznye ára első sorban a minőségtől és mérettől függ.
  • Várhatóan igen drága lesz idén a magyar cseresznye.

Gyümölcsszezon 2026: ennyibe fáj nekünk a cseresznye ára

Mivel nem csak finom, de egészséges is, a cseresznye okkal vált a magyarok egyik kedvenc kora nyári gyümölcsévé. Az éves hozamon kívül a termés mérete, minősége is jelentősen befolyásolja, mekkora összeg kerül a piaci hirdetőtáblára, az import cseresznye jószerivel drágább, mint hazai társai.

Ugyan a cseresznyeszezon még csak nemrég vette kezdetét, már most látni lehet, nagyjából milyen árakra lehet számítani a piacokon. A kisebb szemű, másodosztályú korai cseresznye ára jellemzően 1000 és 1400 Ft/kg között mozog, átlagosan 1100-1200 Ft-t kérnek el érte. Az első osztályú, átlagos méretű gyümölcs valamivel magasabb, 1500 és 2000 Ft áron mérettetik kilogrammonként.

Azonban a prémium, duzzadt cseresznye, amit mindenki keres 2500 Ft-ról indul, az igazán minőségi termények pedig a 4000 Ft/kg árat is elérhetik.

Utóbbi ritka, átlagáruk 2800-3200 Ft között áll meg. A frissen szedett cseresznye helyszíntől és minőségtől függően valamivel pénztárca-barátabb, 1000-1500 Ft-os árskálán mozog, a szedd magad cseresznye még ennél is olcsóbb lehet.

A tavalyi évhez képest idén valamivel kiegyensúlyozottabb árazásra számíthatunk, mivel 2026-ban nem voltak számottevő tavaszi fagyok. Aki nem akarja a fél gatyáját kipengetni a minőségi cseresznyéért, nem kell sokat várnia, mivel június közepére érnek be az olyan nagy szemű, roppanós cseresznye fajták, mint a Katalin, a Linda, illetve a Germersdorfi, melyek várhatóan mérséklik az árakat.

Szemezgess további cikkeinkből:

Hogy mi? Jön a 25 ezres Magyarországon: már azt is megmutatták, hogy néz ki

Igazi különlegességgel készül a Magyar Nemzeti Bank: érkezik a 25 ezer forintos, amellyel hivatalosan még fizetni is lehet majd.

Filléres trükk, amitől csillog-villog az elektromos főzőlap: így tisztítsd, hogy úgy nézzen ki, mint új korában

A foltok, csíkok, apró szennyeződések sokszor még takarítás után is látszanak az elektromos főzőlapon. Kivéve, ha kipróbáljuk ezt a filléres praktikát!

Milliókat érnek ezek a régi mobilok - Lehet, hogy nálad is rejtőzik egy?

A régi készülékek sokkal többet érhetnek, mint gondolnád. A mobiltelefon ma már gyűjtői kincs is lehet, nem csak emlék.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu