Rekordmagas áron mérik a magyarok kedvenc gyümölcsét – Mélyen a zsebünkbe kell nyúlni a piacon

Sokan el sem tudnák képzelni a kora nyári estéket a duzzadt, ropogós cseresznye nélkül. Csakhogy idén ehhez jócskán le kell csapolni a pénztárcánkat, mivel a cseresznye ára az egyekbe szökött. Lássuk, mennyit kell fizetni a magyar gyümölcsért!

Gyümölcsszezon 2026: ennyibe fáj nekünk a cseresznye ára

Mivel nem csak finom, de egészséges is, a cseresznye okkal vált a magyarok egyik kedvenc kora nyári gyümölcsévé. Az éves hozamon kívül a termés mérete, minősége is jelentősen befolyásolja, mekkora összeg kerül a piaci hirdetőtáblára, az import cseresznye jószerivel drágább, mint hazai társai.

Ugyan a cseresznyeszezon még csak nemrég vette kezdetét, már most látni lehet, nagyjából milyen árakra lehet számítani a piacokon. A kisebb szemű, másodosztályú korai cseresznye ára jellemzően 1000 és 1400 Ft/kg között mozog, átlagosan 1100-1200 Ft-t kérnek el érte. Az első osztályú, átlagos méretű gyümölcs valamivel magasabb, 1500 és 2000 Ft áron mérettetik kilogrammonként.

Azonban a prémium, duzzadt cseresznye, amit mindenki keres 2500 Ft-ról indul, az igazán minőségi termények pedig a 4000 Ft/kg árat is elérhetik.

Utóbbi ritka, átlagáruk 2800-3200 Ft között áll meg. A frissen szedett cseresznye helyszíntől és minőségtől függően valamivel pénztárca-barátabb, 1000-1500 Ft-os árskálán mozog, a szedd magad cseresznye még ennél is olcsóbb lehet.

A tavalyi évhez képest idén valamivel kiegyensúlyozottabb árazásra számíthatunk, mivel 2026-ban nem voltak számottevő tavaszi fagyok. Aki nem akarja a fél gatyáját kipengetni a minőségi cseresznyéért, nem kell sokat várnia, mivel június közepére érnek be az olyan nagy szemű, roppanós cseresznye fajták, mint a Katalin, a Linda, illetve a Germersdorfi, melyek várhatóan mérséklik az árakat.

