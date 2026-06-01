Emilia Clarke három férfival volt egyszerre, még a bordája is eltört: kendőzetlenül mesélt róla

A sárkányok anyja nem szokott mellébeszélni, őszintén mesél élete izgalmas, kínos és tragikus időszakairól is. Szerencsénkre most sem tett kivételt. Emilia Clarke egy friss interjúban kendőzetlenül beszélt arról, milyen fájdalmas érzés volt egyszerre három férfival ágyba bújni.

Emilia Clarke forgatási balesetéről mesélt.

Forrás: Getty/Jason Mendez

Emilia Clarke nem hallgat tovább A színésznő híres arról, hogy filmes szerepeit mindig nagy átéléssel játssza.

Az intim jelenetek sem jelentek számára problémát, feltéve persze, ha a stáb profin áll hozzá.

Legújabb sorozatában azonban kellemetlen baleset érte, méghozzá egy ágyjelent közben.

A 39 éves Emilia Clarke neve az évek alatt összefonódott az erős, magabiztos nő képével, a valóság azonban sokszor árnyaltabb annál, mint amit a kamera megmutat. Daenerys Targaryen megformálója nemrég még arról beszélt, hogy a nagyszabású fantasy sorozat forgatása közben kétszer is farkasszemet nézett a halállal. Ám a Trónok harca több kínos pillanattal is megajándékozta a színésznőt. Ezek között azonban egyetlen meztelen jelenet sem szerepelt, sőt, Emilia Clarke kifejezetten dicsérte az intimitáskoordinátorok munkáját. Viszont más forgatásokon már nem volt ilyen jó a helyzet.

Egy közeli interjúban épp arról mesélt, hogy több munkájánál is azt érezte, hogy hiányzott az odafigyelés és a gondoskodás.

Nem akarom megnevezni, hogy melyik projektekről van szó. De több olyan alkalom is volt, amikor azt gondoltam: ez így nincs rendben. És nem arról van szó, hogy valaki visszaélt volna a hatalmával, egyszerűen csak nem gondoltak bele eléggé

– idézi a színésznőt az Unilad. Emilia Clarke mégis elárult egy konkrét forgatási balesetet. A színésznő az idén a Prime-on bemutatott thrillersorozat, a Ponies egyik intim jelenete közben sérült meg. A három férfival való forgatás intenzitása olyan szinten megviselte a színésznőt, hogy eltört egy bordája. „Három férfi, alig pár óra alatt. (...) Azon a napon törtem el egy bordámat.”

Ezek is érdekelhetnek: