Dua Lipa menyasszonyi ruháját Mick Jagger exe ihlette: komoly üzenetet hordoz a gyönyörű darab

Horváth Angéla
2026.06.01.
Dua Lipa és Callum Turner május 31-én, Londonban házasodtak össze. Az énekesnő nem klasszikus menyasszonyi ruhában mondta ki az igent: választása egyszerre a régi Hollywood eleganciáját és Bianca Jagger legendás szettjét idézte.

A Dua Lipa és Callum Turner esküvőjéről készült fotók gyorsan bejárták az internetet, a legtöbb figyelmet pedig természetesen a menyasszonyi ruha kapta. Dua Lipa nem hagyományos darabot viselt, hanem egy különleges Schiaparelli kosztümben állt az anyagkönyvvezető elé.

Dua Lipa menyasszonyi ruhája a régi Hollywood eleganciáját idézte
Dua Lipa menyasszonyi ruhája Bianca Jaggerét idézte

A Daniel Roseberry által tervezett, egyedi darab elefántcsontszínű, karcsúsított blézerből és hozzá illő, aszimmetrikus szoknyából állt. A blézert aranygombok díszítették, az énekesnő pedig fehér kesztyűvel, Christian Louboutin magassarkúval, Bulgari nyaklánccal és Stephen Jones széles karimájú kalapjával tette teljessé az összeállítást.

Sokan úgy vélik, szokatlan választás ez Dua Lipától. Az énekesnő gyakran kísérletezik merész, sokat mutató ruhákkal, a Schiaparelli-kosztüm azonban inkább visszafogott és elegáns - egyértelműen a divattörténet egyik emlékezetes esküvőjére utal. Bianca Jagger is hasonló kosztümöt viselt 1971-ben, amikor hozzáment Mick Jaggerhez Saint-Tropez-ban. Bianca krémszínű Yves Saint Laurent Le Smoking blézert választott, ferde szabású szoknyával, széles karimájú kalappal, fátyollal és fehér cipővel. A blézert blúz nélkül vette fel, mindössze egy gomb fogta össze, ettől lett a megjelenése egyszerre elegáns és provokatív.

Bianca Jagger és Mick Jagge esküvője 1971-ben
A kosztümök akkoriban még kifejezetten merész választásnak számítottak, főleg esküvőn. Bianca részéről ez nemcsak stílusnyilatkozat volt: eküvőjük után a nők öltözködésében egyre nagyobb szerepet kapott a szabadság, az önállóság. A férfias szabásvonalak újra értelmezést kaptak. Dua Lipa is azt üzente ruhaválasztásával, hogy a modern menyasszony nem feltétlenül a megszokott habos-babos ruhában képzeli el a nagy napját.

