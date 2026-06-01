Salma Hayek meghökkentően festett 40 évvel ezelőtt - Frizuráján röhög a net

Tehetsége, kitartása és üzleti érzéke miatt is milliók tisztelik a világ egyik legelismertebb és legszexibb latin-amerikai színésznőjét. Több mint 4 évtizeddel ezelőtt Salma Hayek úgy lépett be élete első castingjára, hogy még nem is sejtette: ez a pillanat egy rendkívüli karrier kezdete lesz. Már csak a frizurája miatt is. Dehát nincs ezen mit szégyellni, elvégre mindenkinek van múltja!

A tündöklő Salma Hayek karrierje máig töretlen.

Az 1986-os castingfelvételen a mindössze 20 éves Salma Hayek még teljesen kezdőként mutatkozik be.

A videóban már jól látszik az a természetes karizma és szenvedély, ami később Hollywood egyik legismertebb latin-amerikai színésznőjévé tette.

Salma ma már nemcsak sikeres színésznő és producer, hanem stílusikon is.

A napokban látott napvilágot egy féltve őrzött 1986-os felvétel, amelyen a színésznő élete első meghallgatásán látható − ezzel a dús, dauerolt sörénnyel jelent meg a meghallgatáson. Akkoriban mexikói telenovellák szerepeire jelentkezett. A felvételen magabiztosan mutatkozik be a kamerának és a castingigazgatóknak:

Salma Hayek vagyok, 20 éves – mondja, majd így folytatja: A színészképző központ másodéves hallgatója vagyok, és még nincs tapasztalatom.

Az őszinte mondatot egy természetes, kedves mosollyal zárja, amely szimpátiát ébreszthetett a szakemberekben.

Néhány pillanattal később Salma belekezd a jelenetébe. A szövegét kívülről mondja, teljes természetességgel, szenvedéllyel, habár a Jackson Five bármelyik dala is illett volna hozzá.

Akkor még sem ő, sem pedig a teremben ülők nem sejthették, milyen messzire jut majd ez a húszéves szépség. Előbb a mexikói televíziózásban ért el sikereket, később pedig Hollywoodot is meghódította – generációja egyik legismertebb latin-amerikai színésznőjévé vált.

Salma Hayek a világsiker útján

Napjainkra Salma Hayek filmográfiájában olyan elismert alkotások szerepelnek, mint a Frida, a Desperado vagy a Magic Mike. Színészi pályafutása mellett producerként is komoly elismerést szerzett, emellett pedig a divatvilág egyik meghatározó stílusikonjává vált.

Férje François-Henri Pinault francia üzletember, a világ egyik legnagyobb luxuscikkeket forgalmazó vállalatcsoportjának elnöke és vezérigazgatója, aki olyan ikonikus márkákat birtokol, mint a Gucci, a Saint Laurent, a Balenciaga vagy az Alexander McQueen.

A színésznő egyben a 18 éves Valentina Pinault édesanyja is. A fiatal lány gyakran elkíséri őt rangos gálákra, vörös szőnyeges eseményekre és exkluzív társasági rendezvényekre, emellett több nemzetközi lap is a világ egyik leggazdagabb gyermekeként emlegeti, noha esze ágában nincs visszaélni a helyzetével – mindent a saját jogán szeretne elérni.