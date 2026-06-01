2026. jún. 1., hétfő

Ezt az üzenetet hagyta a PSG a BL-döntő után a Puskás Arénában – Az MLSZ sem hagyta szó nélkül

Simon Benedek
2026.06.01.
A Bajnokok Ligája budapesti döntője után a szervezők egy különleges üzenetet találtak a Puskás Arénában. A friss győztes PSG üzenetét a BL-döntő után a Magyar Labdarúgó Szövetség sem hagyta szó nélkül!

A friss BL-győztes francia csapat egy rövid, kézzel írt üzenetet hagyott az öltözőben. A szervezők csak a BL-döntő után vették észre az üzenetet, amit a Magyar Labdaúgó Szövetség is megosztott és kommentált. 

Ezt az üzenetet hagyta a budapesti BL-döntő után a PSG

Úgy tűnik jól sikerült Magyarország és Budapest első Bajnokok Ligája-döntőjének rendezése. Ahogy ismert, a Paris Saint-Germain büntetők után, 4-3-ra kerekedett felül az Arsenallal szemben a 2026-os budapesti BL-döntőben. A PSG ezzel megvédte a címét a legrangosabb európai kupasorozatban. A francia csapat a jelek szerint nemcsak a saját játékával lehetett elégedett, hanem a Puskás Arénával és a szervezéssel is, ugyanis egy kedves üzenetet hagytak a Bajnokok Ligája-döntő után. A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos X-oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyen a BL-győztes Paris Saint-Germain üzenete látható. 

A franciák azt írták a Puskás Aréna öltözöjében hagyott táblára angolul, hogy „köszönjük, Budapest”. A felirat alá pedig egy szívet is rajzoltak.

Az MLSZ az alábbi választ fűzte a bejegyzéshez: „Ezt találták a szervezők a BL-győztes PSG öltözőjében! Mi is köszönjük mindkét csapatnak!”

Egy ürömi kisfiú lett a BL-döntő sztárja: aranyéremmel mehetett haza a Puskás Arénából

Késmárki Zsombornak akkora élményben volt része a budapesti BL-döntőn, amelyről futballrajongók milliói csak álmodnak. A kilencéves fiú Aleksander Ceferin UEFA-elnök mellett sétált ki a díjátadóra, majd egy aranyérmet is kapott tőle.

Van, aki stadionba szökött, más egy vagyont költött egy jegyre. A BL-döntők legvadabb sztorijai egészen abszurdak.

Nem semmi hangulatot varázsoltak a Bazilikához a BL-szurkolók – VIDEÓ

Több tízezer szurkoló érkezett a hétvégére Budapestre. Szombat este 18 órakor ugyanis kezdetét veszi a világ egyik legnézettebb sporteseménye a BL-döntő, amelynek fővárosunk ad otthont az idén.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
