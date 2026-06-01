Ezt az üzenetet hagyta a PSG a BL-döntő után a Puskás Arénában – Az MLSZ sem hagyta szó nélkül

A friss BL-győztes francia csapat egy rövid, kézzel írt üzenetet hagyott az öltözőben. A szervezők csak a BL-döntő után vették észre az üzenetet, amit a Magyar Labdaúgó Szövetség is megosztott és kommentált.

Az első budapesti BL-döntőt a PSG nyerte.

A budapesti BL-döntő után üzenetet találtak a szervezők a PSG öltözőjében.

Az MLSZ is megosztotta az X-en és válaszolt a francia csapatnak.

Ezt az üzenetet hagyta a budapesti BL-döntő után a PSG

Úgy tűnik jól sikerült Magyarország és Budapest első Bajnokok Ligája-döntőjének rendezése. Ahogy ismert, a Paris Saint-Germain büntetők után, 4-3-ra kerekedett felül az Arsenallal szemben a 2026-os budapesti BL-döntőben. A PSG ezzel megvédte a címét a legrangosabb európai kupasorozatban. A francia csapat a jelek szerint nemcsak a saját játékával lehetett elégedett, hanem a Puskás Arénával és a szervezéssel is, ugyanis egy kedves üzenetet hagytak a Bajnokok Ligája-döntő után. A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos X-oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyen a BL-győztes Paris Saint-Germain üzenete látható.

A franciák azt írták a Puskás Aréna öltözöjében hagyott táblára angolul, hogy „köszönjük, Budapest”. A felirat alá pedig egy szívet is rajzoltak.

Az MLSZ az alábbi választ fűzte a bejegyzéshez: „Ezt találták a szervezők a BL-győztes PSG öltözőjében! Mi is köszönjük mindkét csapatnak!”

