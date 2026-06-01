Ben Stiller felesége bevallotta: ezért fogadta vissza a sztárt 5 év után

A Trópusi vihar sztárja és felesége 17 év után döntöttek a válás mellett, de 5 évvel később ismét egymásra találtak. Ben Stiller felesége, Christine Taylor most elárulja, miért is fogadta vissza gyermekei apját.

A sztárpár egy forgatáson találkozott, egy évvel később pedig, 2000-ben össze is házasodtak. A most 60 éves Ben Stiller korábban úgy jellemezte kapcsolatukat, hogy szerelem volt első látásra. Feleségével később olyan filmekben is szerepeltek együtt, mint a Zoolander vagy a Kidobós. Látszólag remekül megvoltak, épp ezért is ért mindenkit váratlanul, amikor 2017-ben a válás mellett döntöttek. Akkor egy közös nyilatkozatban így fogalmaztak: „Egymás iránti hatalmas szeretettel és tisztelettel, valamint a párként együtt töltött 18 év után úgy döntöttünk, hogy különválunk. Elsődleges célunk továbbra is az lesz, hogy odaadó szülőkként és közeli barátokként neveljük gyermekeinket.”

Nem sokkal Ben Stiller válásának hírét követően elkezdődtek a találgatások, hogy miért érhetett véget az álompár házassága. Pletykák keringtek megcsalásról, elmúlt érzelmekről, de felmerült az is, hogy a színész rákos megbetegedése állhat a döntés mögött. Ami biztos, hogy a sztárpár 5 évig volt külön, de kapcsolatuk jó maradt, hiszen közösen nevelték gyerekeiket.

Ben Stiller felesége most egy podcastben elárulta azt, amire mind kíváncsiak voltunk: hogyan sikerült újra egymásra találniuk? Christine Taylor azzal kezdte, hogy a házasságuk vége nagyon lesújtotta, hiszen nem így tervezte az életét. Ugyanakkor elárulta, hogy a válásukat követő különélésük alatt végig tartották a kapcsolatot, elsősorban két közös gyermekük miatt. Aztán jött a COVID-19, a világjárvány, a korábban szétszakadt család pedig 2020-ban ismét egy fedél alá került.