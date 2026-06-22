Szívszorító posztot tett közzé James Van Der Beek felesége: soha nem látott fotók az elhunyt sztárról

Mindenkit megdöbbentett, amikor kiderült, hogy a Dawson és a haverok sztárja, James Van Der Beek súlyos betegséggel küzd. 2024 novemberében jelentette be, hogy felvette a harcot a vastagbélrákkal, amit sajnos nem sikerült legyőznie. Hat gyereket hagyott hátra, özvegye pedig apák napja alkalmából osztott meg szívszoríó felvételeket a sztárról.

James Van Der Beek és özvegye, Kimberly.

Forrás: Getty/Tiffany Rose/Caruso Affiliated

James Van Der Beek gyerekei: apák napja alklamából közös felvételeket posztolt az özvegye

James Van Der Beek minden erejével küzdött, hogy legyőzze a vastagbélrákot, de a szervezete végül feladta a harcot. 2026. február 11-én távozott az élők sorából. Az egész világ gyászolta a Dawson és a haverok sztárját, de a legnagyobb fájdalom James Van Der Beek gyerekeinek jutott. Hatan maradtak apa nélkül, és most vasárnap ünnepelték először az apák napját úgy, hogy nekik már nincs kit köszönteniük. Ettől függetlenül természetesen megemlékeztek a néhai színészről, felidézték a legszebb és legmeghatóbb emlékeiket, amik gyarapodni ugyan már nem fognak, de a közös pillanatoknak köszönhetően gyermekeik szívében apjuk tovább élhet. Ezekről a közös pillanatokról osztott meg fotókat James Van Der Beek özvegye.

„Annyira hiányzol, és arra gondolok ma, milyen csodálatos voltál minden szempontból. És valahogy, onnan a túloldalról is? Továbbra is gondoskodsz rólunk. Csodálatos vagy" – írta a képekhez a 44 éves filmrpoducer, Kimberly Van Der Beek.

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