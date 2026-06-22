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Szívszorító posztot tett közzé James Van Der Beek felesége: soha nem látott fotók az elhunyt sztárról

Penske Media - Deadline
család fotó Apák napja James Van Der Beek
Nagy Anna
2026.06.22.
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Apák napja alkalmából tett közzé megható posztot az elhunyt színész felesége. James Van Der Beek gyerekeivel látható a felvételeken.

Mindenkit megdöbbentett, amikor kiderült, hogy a Dawson és a haverok sztárja, James Van Der Beek súlyos betegséggel küzd. 2024 novemberében jelentette be, hogy felvette a harcot a vastagbélrákkal, amit sajnos nem sikerült legyőznie. Hat gyereket hagyott hátra, özvegye pedig apák napja alkalmából osztott meg szívszoríó felvételeket a sztárról. 

THOUSAND OAKS, CA - JUNE 09: Kimberly Van Der Beek and James Van Der Beek pose during a kid-friendly cooking class at Lassens At The Lakes on June 9, 2015 in Thousand Oaks, California. (Photo by Tiffany Rose/Getty Images for Caruso Affiliated)
James Van Der Beek és özvegye, Kimberly.
Forrás: Getty/Tiffany Rose/Caruso Affiliated

James Van Der Beek gyerekei: apák napja alklamából közös felvételeket posztolt az özvegye

James Van Der Beek minden erejével küzdött, hogy legyőzze a vastagbélrákot, de a szervezete végül feladta a harcot. 2026. február 11-én távozott az élők sorából. Az egész világ gyászolta a Dawson és a haverok sztárját, de a legnagyobb fájdalom James Van Der Beek gyerekeinek jutott. Hatan maradtak apa nélkül, és most vasárnap ünnepelték először az apák napját úgy, hogy nekik már nincs kit köszönteniük. Ettől függetlenül természetesen megemlékeztek a néhai színészről, felidézték a legszebb és legmeghatóbb emlékeiket, amik gyarapodni ugyan már nem fognak, de a közös pillanatoknak köszönhetően gyermekeik szívében apjuk tovább élhet. Ezekről a közös pillanatokról osztott meg fotókat James Van Der Beek özvegye.

„Annyira hiányzol, és arra gondolok ma, milyen csodálatos voltál minden szempontból. És valahogy, onnan a túloldalról is? Továbbra is gondoskodsz rólunk. Csodálatos vagy" – írta a képekhez a 44 éves filmrpoducer, Kimberly Van Der Beek.

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