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egyedülálló anya

„Nem kérek bocsánatot a gyerekeimtől" − Jennifer Garner a lelke mélyén még mindig neheztel Ben Affleckre

egyedülálló anya Ben Affleck Jennifer Garner Világsztár
A színésznő elmondta, milyen volt az élete a házassága felbomlását követően. Jennifer Garner egyedül maradt a gyerekekkel, ami számtalan dologban korlátozta.
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A színésznő több mint tíz éve vált el Ben Afflecktől. Mindenki azt hitte, hogy ennyi idő elég, hogy Jennifer Garner elengedje a sérelmeket, épp ezért is meglepő a mostani megszólalása. Kegyetlenül nyersen fogalmazta meg, mit is jelentett számára az egyedülálló anya szerep, amit volt férjének köszönhetett.

Jennifer Garner
Jennifer Garner végre úgy élhet, ahogy szeretne.
Forrás: Getty/Warner Bros.
  • A színésznő és Ben Affleck házassága 2015-ben ért véget.
  • Három gyermekük még kicsi volt, Garner pedig évekig alárendelte magát nekik.
  • Mára azonban olyan úton jár, amiért nem kér elnézést senkitől.

Jennifer Garner az egyedülálló anyaságról mesélt

A sztárpár 2005-ben házasodott össze, irigylésre méltó szerelmükből pedig három gyermekük született. Ben Affleck és Jennifer Garner azonban 2015-ben a válás mellet döntöttek. Akkoriban arról szóltak a hírek, hogy a volt házastársak jó kapcsolatban maradtak. A színésznő még akkor is ott állt exe mellett, amikor a Jennifer Lopezzel kötött házassága zátonyra futott. Azonban az, hogy Garner sosem neheztelt Affleckre, mégsem volt igaz, legalábbis ez derült ki a mostani vallomásából.

Ben Affleck és Jennifer Garner
Ben Affleck és Jennifer Garner házassága három gyermekükkel lett teljes, akiket végül a színésznő szinte egyedülálló anyaként nevelt fel.
Forrás: Getty/JB Lacroix

Az 54 éves Jennifer Garner egy interjúban arról beszélt, hogy milyen hatással volt rá a válás, elsősorban anyaként. Hirtelen minden ráhárult a gyerekekkel kapcsolatban − reggeli- és tízóraikészítés, iskolába és különórákra fuvarozás − ráadásul a családi dinamika is kész káosz volt, ezt is neki kellett kezelni. Gyakorlatilag egyedülálló anyaként élt, emiatt pedig a magára fordítható ideje drasztikusan lecsökkent. Emiatt pedig dolgozni sem tudott annyit, mint amennyit szeretett volna, egészen addig, amíg a gyerekei nagyobbak nem lettek. 

Ez a helyzet azóta teljesen más fordulatot vett, hiszen a 20 éves Violet, a 17 éves Seraphina és a 14 éves Samuel mellett végre visszatérhetett hivatásához, és teljes erővel, valamint fókusszal tud részt venni a forgatásokon.

Nagyon hálás vagyok, hogy visszakaptam az életem ezen részét

 − mondta az InStyle magazinnak. Jennifer Garner azt is hozzátette, hogy a munka és a magánélet egyensúlya végre a helyére került. „Amikor dolgozom, nem kérek bocsánatot a gyerekeimtől emiatt. (...) A kemény munka az élet része.” 

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Intim titkokat osztott meg a nagyvilággal Jennifer Garner. A színésznő egy interjú során ugyanis arról beszélt, hogy az exférje Ben Affleck, igencsak méretes férfiassággal rendelkezik.

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A színésznő és a volt férje a mai napig szoros kapcsolatban vannak. Benfenntesek szerint azonban az, ahogy Jennifer Garner asszisztált exe házassági válságához, túlmegy az egészséges határokon.

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Pedig próbálták megmenteni a házasságukat.

 

 

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