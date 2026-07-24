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Megérkezett a dinnyeszezon a SPAR-ba: megmutatjuk, melyiket érdemes hazavinned

vásárlás Spar dinnye
Life.hu
2026.07.24.
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A nyár elképzelhetetlen egy szelet hűs, zamatos dinnye nélkül. A SPAR kínálatában most többféle görög- és sárgadinnye közül válogathatsz, ráadásul azt is megmutatjuk, melyik lehet a legjobb választás.

Ha nyáron van olyan gyümölcs, amely nélkül szinte elképzelhetetlen egy hétvégi ebéd, egy kerti sütögetés vagy egy strandolás, akkor az a dinnye. Nem véletlenül: magas víztartalmának köszönhetően kiválóan frissít a forróságban, ráadásul önmagában, salátában, smoothie-ban vagy akár desszertként is remek választás. A SPAR heti kínálata éppen a dinnyeszezonra épít: a klasszikus görögdinnyétől a mini- és bébigörögdinnyén át egészen a sárga- és Gália dinnyéig többféle változat is kedvező áron került a polcokra. Ha pedig már úgyis bevásárolsz, érdemes a nyári grillezésekhez, piknikekhez és családi programokhoz passzoló újdonságokat és akciókat is szemügyre venni.

Vienna, Austria- Feb 21, 2026: SPAR sign displayed prominently on a retail store. The bold letters and distinct logo signify convenience and quality shopping experience.
SPAR
Forrás: Shutterstock/daily_creativity

A jó dinnye ismérvei – így nem nyúlhatsz mellé

A görögdinnye több mint 90 százaléka víz, ezért a legjobb természetes szomjoltók közé tartozik a forró nyári napokon. Emellett C-vitaminban, A-vitaminban és antioxidánsokban – például likopinban – is gazdag, így nemcsak finom, hanem tápláló választás is. A Sparban most többféle dinnyéből válogathatsz:

  • A klasszikus görögdinnye most 159 Ft/kg, míg a bébigörögdinnye 399 Ft/kg áron kapható. A kisebb háztartásoknak jó választás lehet a minigörögdinnye, amely szintén 399 Ft/kg.
  • A különlegesebb fajták közül a Hazai Szeretem Harmónium dinnye 299 Ft/kg, SPAR magszegény görögdinnye pedig 199 Ft/kg.
  • A sárgadinnye kedvelői is találnak választékot: a Gália dinnye 599 Ft/kg, míg a sárgadinnye 699 Ft/kg áron érhető el.

Egyes dinnyefajták esetében a megadott árak az egységekre darabolt dinnyék esetében eltérhetnek.

Dinnyék a SPAR-ban szuper áron.
Forrás: SPAR

De hogyan találod meg a legédesebb darabot? A szakértők szerint érdemes figyelni arra, hogy a görögdinnye:

  • legyen nehéz a méretéhez képest,
  • héja inkább matt, mint fényes legyen,
  • az oldalán jól látható, krémsárga folt legyen – ez azt jelzi, hogy a földön érlelődött,
  • kopogtatáskor pedig mély, kongó hangot adjon.

A sárgadinnye választásánál az illat sokat elárul: az érett példány kellemesen édeskés aromájú, a szára körül pedig enyhén rugalmas.

Ha eddig csak felkockázva került az asztalra, idén érdemes új recepteket is kipróbálni. A görögdinnye remekül passzol fetasajthoz, rukkolához és mentához, de készülhet belőle frissítő limonádé, smoothie vagy akár granita is. A bátrabbak még grillrácsra is teszik, ahol enyhén karamellizálódik, és húsok mellé különleges köretként is megállja a helyét.

Ezekre is érdemes figyelni a Sparban

Egy hétvégi grillezéshez vagy családi ebédhez nemcsak a friss gyümölcsök jöhetnek jól. A Heinz ketchupok, majonézek és szószok most 30%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg, így ha hamburgert, hot dogot vagy grillezett húsokat tervezel, most érdemes feltölteni a készletet.

A desszertet is beszerezheted egy füst alatt: a Carte d'Or jégkrémek 23%-kal olcsóbban, 1999 forintért kerültek az akciós kínálatba. Egy doboz fagyi mindig jó szolgálatot tesz egy forró nyári estén.

Ha szeretsz elsőként megkóstolni egy-egy új terméket, akkor valószínűleg már találkoztál a Grapy nevével is. Az ital az elmúlt hetekben nagy figyelmet kapott a közösségi médiában, most pedig 399 forintért került be a kínálatba.

Mellette több más újdonság is helyet kapott a polcokon: új Monster energiaital, Valsoia növényi jégkrémek, Karaván grillsajtok és több izgalmas élelmiszer is megjelent.

Gyerekkel indulsz vásárolni? Nekik is készültek meglepetéssel

A Mancs őrjárat rajongói biztosan örülnek majd a tematikus termékeknek. A kínálatban találni gyümölcsszeletet, gyümölcslevet, csokis kekszet, ostyát, meglepetéstojást, sőt plüssfigurát is. Ezek akár egy kirándulásra vagy strandolásra összeállított uzsonnacsomag részei is lehetnek.

A SPAR a gyerekekre is gondol.
A SPAR a gyerekekre is gondol.
Forrás: SPAR

Piknikhez és strandoláshoz is jól jön

A nyári szezonban sokan indulnak kirándulni vagy a vízpartra, ilyenkor egy jó hűtőtáska szinte kötelező kellék. Most minden hűtőtáskára 30% kedvezmény jár, ahogy a jégakkukra is, így a dinnye, az italok és a szendvicsek hosszabb ideig maradhatnak kellemesen hűvösek.

A piknikezés is gondtalan a SPAR-ral.
A piknikezés is gondtalan a SPAR-ral.
Forrás: SPAR

Ha egyetlen kosárba kellene összegyűjteni a nyár ízeit, valószínűleg kerülne bele egy lédús görögdinnye, néhány grillszósz, egy doboz fagyi, egy hűtőtáska a hétvégi piknikhez, és persze valami újdonság is, amit még nem kóstoltunk. A dinnyeszezon ugyanis nemcsak arról szól, hogy végre újra ehetjük a kedvenc nyári gyümölcsünket, hanem arról is, hogy a családi összejövetelek, grillezések és strandolások újra megtöltik élettel a hétvégéket – ehhez pedig most minden adott.

 

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