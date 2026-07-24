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Megrázó hír érte Sarah Fergusont: elhunyt volt szerelme, aki a botrány kezdete óta segítette, bújtatta

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Meghalt Paddy McNally. Sarah Ferguson egykori párja hosszú ideje beteg volt.

88 éves korában meghalt Sarah Ferguson egykori partnere, Paddy McNally. Az üzletember egy ideje már beteg volt, fiát, Seant két hónapja váratlanul veszítette el. 

Sarah Ferguson volt párja, Paddy McNally meghalt.
Sarah Ferguson volt párja, Paddy McNally meghalt.
Forrás: Sutton Images

Sarah Ferguson bizalmasa meghalt

A York egykori hercegnéje, aki még mindig nem tért vissza az Egyesült Királyságba, lesújtó hírt kapott, jó barátja, volt szerelme és örök bizalmasa, Paddy McNally 88 éves korában meghalt. A The Sun úgy tudja, McNally régóta beteg volt, fia két hónapja hunyt el: Sean hirtelen halt meg balmorali birtokán, a tragédia részleteit nem hozták nyilvánosságra. Paddy McNallynek nagy vagyona volt, korábban autóversenyző volt, később pedig a Forma–1 egyik legismertebb alakjával, Bernie Ecclestone-nal dolgozott együtt. 

Sarah Fergusonnak egykori szerelme lett a menedéke

Tavasszal arról lehetett olvasni, hogy a volt yorki hercegnét, Paddy McNally, a 88 éves egykori autóversenyző és motorsport-vezető fogadta be, akivel Ferguson éveken át kapcsolatban állt. Bár nem házasodtak össze, a pletykák szerint a szakításuk óta viszonyuk volt. „Sarah úgy véli, McNally otthonában menedékre lelt, ráadásul teljesen megbízik a férfiban” − nyilatkozta egy jólértesült. „Sarah és Paddy kapcsolata örök; sok évre nyúlik vissza, és élete minden hullámvölgyét átvészelte. Amikor minden más bizonytalannak tűnik, a férfi ott van számára” − tette hozzá a bennfentes. 

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Harminc évvel ezelőtt váltak el egymástól, de kilakoltatásukig szoros kötelék fűzte őket egymáshoz. A beszámolók szerint Sarah Ferguson és Andrew Mountbatten-Windsor házassága az elejétől fogva halálra volt ítélve, de mégsem tudtak meglenni egymás nélkül. Amolyan zsák a foltját kapcsolatként is beszéltek róluk a palotában.

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