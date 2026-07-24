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Chris Hemsworth 50 éves felesége tangás bikiniben: ilyen dögös a magyar származású Elsa Pataky

bombázó bikiniben Chris Hemsworth Elsa Pataky
Váradi Melinda
2026.07.24.
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Tangás bikiniben robbantotta fel az internetet Chris Hemsworth magyar származású felesége. Elsa Pataky 50. születésnapja alkalmából osztották meg a videót.

Elsa Pataky ismét bebizonyította, hogy ötvenévesen is lehengerlő formában van. Chris Hemsworth magyar felmenőkkel rendelkező felesége egy merész bikinis fotóval hívta fel magára a figyelmet, amely pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát.

Elsa Pataky és Chris Hemsworth
Elsa Pataky és Chris Hemsworth a vörös szőnyegen.
Forrás: Northfoto
  • Elsa Pataky egy apró, tangás bikiniben strandolt a nyaralása alatt. 
  • A színésznő természetes szépségéért és sportos alakjáért ezrek rajonganak. 
  • Chris Hemsworth felesége ötvenévesen is elképesztő formában van.

Az 50 éves Elsa Pataky igazi bombázó

Elsa Pataky neve hosszú évek óta egyet jelent a természetes szépséggel, az aktív életmóddal és a kifogástalan stílussal. A spanyol színésznő – akinek édesanyja erdélyi magyar származású – rendszeresen betekintést enged családi életükbe és utazásaikba, követői pedig minden alkalommal lelkesen fogadják a bejegyzéseit.

- „Boldog születésnapot annak, aki örökké kalandvágyó, imádja az életet, mindig benne van a jó buliban, és egyszerűen gyönyörű!” – olvasható a színész üzenete a videó mellett, amelyen Elsa egy szikláról ugrik a vízbe egy zöld, tangás bikiniben. Az 50 éves sztár elképesztően jól néz ki, bomba alakját nem győzik dicsérni a kommentelők.

A háromgyermekes édesanya régóta nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra. Férjével, Chris Hemsworth-szel Ausztráliában élnek, ahol a szabadban töltött idő, a rendszeres edzés, a szörfözés és a természet közelsége a mindennapjaik része. Elsa korábban több interjúban is elmondta, hogy nem a tökéletességre törekszik, hanem arra, hogy erősnek, energikusnak és egészségesnek érezze magát.

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