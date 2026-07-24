Chris Hemsworth 50 éves felesége tangás bikiniben: ilyen dögös a magyar származású Elsa Pataky

Elsa Pataky ismét bebizonyította, hogy ötvenévesen is lehengerlő formában van. Chris Hemsworth magyar felmenőkkel rendelkező felesége egy merész bikinis fotóval hívta fel magára a figyelmet, amely pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát.

Elsa Pataky és Chris Hemsworth a vörös szőnyegen.

Forrás: Northfoto

Elsa Pataky egy apró, tangás bikiniben strandolt a nyaralása alatt.

A színésznő természetes szépségéért és sportos alakjáért ezrek rajonganak.

Chris Hemsworth felesége ötvenévesen is elképesztő formában van.

Az 50 éves Elsa Pataky igazi bombázó

Elsa Pataky neve hosszú évek óta egyet jelent a természetes szépséggel, az aktív életmóddal és a kifogástalan stílussal. A spanyol színésznő – akinek édesanyja erdélyi magyar származású – rendszeresen betekintést enged családi életükbe és utazásaikba, követői pedig minden alkalommal lelkesen fogadják a bejegyzéseit.

- „Boldog születésnapot annak, aki örökké kalandvágyó, imádja az életet, mindig benne van a jó buliban, és egyszerűen gyönyörű!” – olvasható a színész üzenete a videó mellett, amelyen Elsa egy szikláról ugrik a vízbe egy zöld, tangás bikiniben. Az 50 éves sztár elképesztően jól néz ki, bomba alakját nem győzik dicsérni a kommentelők.

A háromgyermekes édesanya régóta nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra. Férjével, Chris Hemsworth-szel Ausztráliában élnek, ahol a szabadban töltött idő, a rendszeres edzés, a szörfözés és a természet közelsége a mindennapjaik része. Elsa korábban több interjúban is elmondta, hogy nem a tökéletességre törekszik, hanem arra, hogy erősnek, energikusnak és egészségesnek érezze magát.

Ezek is érdekelhetnek még: