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Harry herceg elvitte gyerekeit Diana sírjához: Meghan Markle fotókat is posztolt a látogatásról - Galéria

Jonathan Brady / POOL / AFP - JONATHAN BRADY
brit királyi család Meghan Markle nyaralás Harry herceg
Horváth Angéla
2026.07.24.
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Meghan Markle képeket osztott meg a család nyári vakációjáról. A felvételek alapján Harry herceg, Archie és Lilibet jártk Portugáliában, majd Angliába mentek, ahol felkeresték Althorpot, Diana hercegné gyerekkori otthonát és sírhelyét.

„Summer Holiday” - mindössze ennyit írt Meghan Markle ahhoz, a fotósorozathoz, amit július 23-án tett közzé az Instagramján. A Kaliforniában élő család Portugáliában nyaralt - Meghan az O Melidense nevű portugál halétteremből is posztolt -, állítólag saját házat is vettek ott, Harry unokatestvére, Eugénia hercegnő és férje, Jack Brooksbank közelében. Később Londonban is elutaztak, először Harry herceg érkezett az országba, majd később Meghan és a gyerek is követték. A hétéves Archie és az ötéves Lilibet végre találkozhatott Károly királlyal. Az uralkodó 2022 óta először találkozott menyével és unokáival, Harry pedig a hírek szerint több mint egy órát töltött apjával és mostohaanyjával.

Meghan Markle és Harry herceg vidáman egy nyári estén Portugáliában
Meghan Markle és Harry herceg vidáman egy nyári estén Portugáliában
Forrás: Instagram

Meghan Markle és Harry herceg utazása: a gyerekeiket elvitték Diana hercegné sírjához

A család Althorpban is járt, a képek között van egy olyan is, amin Lilibet egy fákkal és sövényekkel szegélyezett úton sétál, Harry és Archie pedig virágcsokrokkal a kezükben haladnak előtte. Feltehetőleg Diana sírjához tartottak, amely a Spencer család birtokán, az Oval-tó egyik szigetén található. A birtok július 10-én és 11-én zárva volt a látogatók előtt, ekkor tartózkodott ott Harry a családjával.

Nézd meg Meghan Markle nyaralós képeit galériánkban:

Harry herceg a gyerekeivel a medencében - A kép feltehetőleg már az új luxusvillájukban készül, úgy tudni a CostaTerra Golf & Ocean Club területén vásároltak házat
Meghan és Lilbeth a strandra sétálnak
Meghan Markle kis portugál boltokba is betért
Archie herceg mezitláb a naplemetében
Az O Melidense étterem, Melidense városában, Setubal alatt - Itt járt a hercegi pár
A család az óceánban is megfürdött - Úgy tudni, Comportában nyaraltak
Harry, Archie és Lilibet virágcsokrot visznek Diana nyughelyéhez
Meghan Markle és Hary herceg a Skót-felföldet is megmutaták a gyerekeiknek
Archie a pilótafülkében
Meghan Markle és szeretett kutyája
Meghan Markle és Harry herceg vidáman egy étteremben
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Harry herceg a gyerekeivel a medencében - A kép feltehetőleg már az új luxusvillájukban készül, úgy tudni a CostaTerra Golf & Ocean Club területén vásároltak házat

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