Harry herceg elvitte gyerekeit Diana sírjához: Meghan Markle fotókat is posztolt a látogatásról - Galéria

„Summer Holiday” - mindössze ennyit írt Meghan Markle ahhoz, a fotósorozathoz, amit július 23-án tett közzé az Instagramján. A Kaliforniában élő család Portugáliában nyaralt - Meghan az O Melidense nevű portugál halétteremből is posztolt -, állítólag saját házat is vettek ott, Harry unokatestvére, Eugénia hercegnő és férje, Jack Brooksbank közelében. Később Londonban is elutaztak, először Harry herceg érkezett az országba, majd később Meghan és a gyerek is követték. A hétéves Archie és az ötéves Lilibet végre találkozhatott Károly királlyal. Az uralkodó 2022 óta először találkozott menyével és unokáival, Harry pedig a hírek szerint több mint egy órát töltött apjával és mostohaanyjával.

Meghan Markle és Harry herceg vidáman egy nyári estén Portugáliában

Forrás: Instagram

Meghan Markle és Harry herceg utazása: a gyerekeiket elvitték Diana hercegné sírjához

A család Althorpban is járt, a képek között van egy olyan is, amin Lilibet egy fákkal és sövényekkel szegélyezett úton sétál, Harry és Archie pedig virágcsokrokkal a kezükben haladnak előtte. Feltehetőleg Diana sírjához tartottak, amely a Spencer család birtokán, az Oval-tó egyik szigetén található. A birtok július 10-én és 11-én zárva volt a látogatók előtt, ekkor tartózkodott ott Harry a családjával.

Nézd meg Meghan Markle nyaralós képeit galériánkban: