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Ősz pofaszakáll és bozontos haj – Johnny Depp annyira felismerhetetlen, hogy a rajongók is megdöbbentek

Getty/Tim P. Whitby - Tim P. Whitby
fotó karácsonyi ének film Johnny Depp
Nagy Anna
2026.07.24.
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Meglepte és meg is döbbentette a rajongókat a színész. Johnny Depp ősz pofaszakállal, bozontos hajjal és kalapban ment közéjük, fel sem ismerték.

Johnny Depp tudja, hogyan kell egyszerre feldobni és megdöbbenteni a rajongóit. Meglepte őket a San Diego-i Comic-Conon, de nem a saját bőrében érkezett a fesztiválra. Felismerhetetlen volt.

Johnny Depp a Comic-Conon lepte meg a rajongókat.
Johnny Depp a Comic-Conon lepte meg a rajongókat.
Forrás: Getty Images North America

Johnny Depp felismerhetetlen volt a San Diego-i Comic-Conon

Johnny Depp óriási örömöt és hatalmas döbbenetet okozott rajongóinak a San Diego-i Comic-Conon. A sztár ősz pofaszakállal, bozontos hajjal, öregített arccal és kalapban jelent meg a rendezvényen. A maskarát azért öltötte magára, hogy népszerűsítse a 2026 novemberében mozikba kerülő filmjét, az Ebenezer: A Christmas Carolt, amelyben ő természetesen Ebenezer Scrooge karakterét fogja alakítani. A film Charles Dickens 1843-as Karácsonyi ének című regénye alapján készült, aminek rengeteg adaptációja született már, de ez most más lesz.

SAN DIEGO, CALIFORNIA - JULY 23: Johnny Depp attends the Paramount Pictures San Diego Comic-Con Ebenezer Office Activation at 235 Fifth Ave. on July 23, 2026, in San Diego, California. Daniel Knighton/Getty Images for Paramount Pictures/AFP (Photo by Daniel Knighton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Johnny Depp a San Diego-i Comic-Conon 2026. július 23-án.
Forrás: Daniel Knighton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gótikus feldolgozást kap a klasszikus. „Ez a verzió – egy izgalmas kísértettörténet, amelynek helyszíne Dickens-kori London – egy férfi természetfeletti utazását követi nyomon, aki szembesül a múltjával, jelenével és jövőjével, és egy második esélyért küzd” – számolt be a Deadline. Jonhhy Deppnek ez lesz 2019 óta az első nagy hollywoodi filmje, amelyben olyan színészekkel játszik, mint Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Ian McKellen és Rupert Grint.

Íme, az Ebenezer: A Christmas Carol előzetese:

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