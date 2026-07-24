Ősz pofaszakáll és bozontos haj – Johnny Depp annyira felismerhetetlen, hogy a rajongók is megdöbbentek

Johnny Depp tudja, hogyan kell egyszerre feldobni és megdöbbenteni a rajongóit. Meglepte őket a San Diego-i Comic-Conon, de nem a saját bőrében érkezett a fesztiválra. Felismerhetetlen volt.

Johnny Depp a Comic-Conon lepte meg a rajongókat.

Forrás: Getty Images North America

Johnny Depp felismerhetetlen volt a San Diego-i Comic-Conon

Johnny Depp óriási örömöt és hatalmas döbbenetet okozott rajongóinak a San Diego-i Comic-Conon. A sztár ősz pofaszakállal, bozontos hajjal, öregített arccal és kalapban jelent meg a rendezvényen. A maskarát azért öltötte magára, hogy népszerűsítse a 2026 novemberében mozikba kerülő filmjét, az Ebenezer: A Christmas Carolt, amelyben ő természetesen Ebenezer Scrooge karakterét fogja alakítani. A film Charles Dickens 1843-as Karácsonyi ének című regénye alapján készült, aminek rengeteg adaptációja született már, de ez most más lesz.

Johnny Depp a San Diego-i Comic-Conon 2026. július 23-án.

Forrás: Daniel Knighton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gótikus feldolgozást kap a klasszikus. „Ez a verzió – egy izgalmas kísértettörténet, amelynek helyszíne Dickens-kori London – egy férfi természetfeletti utazását követi nyomon, aki szembesül a múltjával, jelenével és jövőjével, és egy második esélyért küzd” – számolt be a Deadline. Jonhhy Deppnek ez lesz 2019 óta az első nagy hollywoodi filmje, amelyben olyan színészekkel játszik, mint Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Ian McKellen és Rupert Grint.

Íme, az Ebenezer: A Christmas Carol előzetese:

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