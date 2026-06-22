Hatalmasat hibázott Katalin hercegné: olyat tett, amit nem bocsátanak meg neki egyhamar

Ahogy megírtuk, idén egy napra esett Vilmos herceg születésnapja és az apák napja. Katalin hercegné és a gyerekek a hivatalos Instagram oldalukon egy eddig még nem publikált családi fotóval lepték meg a családfőt. Nos, a kép nem nyerte el mindenkinek a tetszését...
Katalin hercegné és Vilmos fiai hol vannak?
Hiába a megható családi fotó, a bensőséges pillanat, ahogy Vilmos herceg Saroltát öleli, a brit királyi család rajongói elégedetlenek. A közösségi médiában Katalin hercegné kap hideget-meleget, mégpedig azért, hogy csak az egyik gyerekük szerepel a képen.
A fotót az egy héttel korábbi Trooping the Colour után készítettek a Kensington-palota kertjében és az alábbi üzenetet írták hozzá: „Boldog születésnapot és Apák napját a világ legjobb apukájának! Nagyon szeretünk. C, G, C és L.”
A kommentszekció azonnal beindult
Az, hogy György és Lajos nincs a képen, gyorsan beszédtémává vált az X közösségi platformon. Egy felhasználó így reagált: „Oké, tetszik a poszt, de miért csak Sarolta van rajta?” Egy másik kommentelő is hasonlóan vélekedett: „Elég furcsa csak úgy posztolni, hogy a képen csak az egyik gyerek van.” Egy harmadik felhasználó pedig egyenesen megkérdezte Katalintól: „Miért nem csinálsz egy fotót, amin mind a három gyerek rajta van?” − idézi az Express.
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