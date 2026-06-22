Hatalmasat hibázott Katalin hercegné: olyat tett, amit nem bocsátanak meg neki egyhamar

Ahogy megírtuk, idén egy napra esett Vilmos herceg születésnapja és az apák napja. Katalin hercegné és a gyerekek a hivatalos Instagram oldalukon egy eddig még nem publikált családi fotóval lepték meg a családfőt. Nos, a kép nem nyerte el mindenkinek a tetszését...

Katalin hercegné a Vilmos herceget köszöntő képről lehagyta Györgyöt és Lajost.

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Katalin hercegné és Vilmos fiai hol vannak?

Hiába a megható családi fotó, a bensőséges pillanat, ahogy Vilmos herceg Saroltát öleli, a brit királyi család rajongói elégedetlenek. A közösségi médiában Katalin hercegné kap hideget-meleget, mégpedig azért, hogy csak az egyik gyerekük szerepel a képen.