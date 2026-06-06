5 jel, hogy alkalmatlan vagy a kutyatartásra − Ne szúrj ki se magaddal, se az állattal!

A felelős kutyatartásnak vannak jogi és etikai szabályai is. Most azonban nem a kötelező oltásokról és mikrochipekről fogunk neked mesélni, hanem megmutatjuk a házi kedvencekkel kapcsolatos íratlan szabályokat. A kutyák ugyanis nem csak kedvtelésből tartott állatok, akikkel csak akkor kell foglalkoznod, amikor éppen ráérsz, hanem érző és lélegző állatok, akiknek testileg és lelkileg is fontos, hogy ne csak a gazdájuk, hanem a legjobb barátjuk legyél. Eláruljuk, mi az az 5 jel, ami megmutatja, ha még nem állsz készen rá egy ilyen hosszú távú elköteleződésre.

5 jel, hogy nem állsz még készen a felelős kutyatartásra

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Öt nehezítő körülmény, ami nem teszi lehetővé a felelős kutyatartást

Az ember legjobb barátja a kutyája. Ez nem csak egy népszerű magyar szólás, hanem egy életigazság is egyben. Az ebek ugyanis rendkívül ragaszkodnak a gazdájukhoz, és ugyanúgy képesek szomorúvá és depresszióssá válni, ha magányosak, ahogy az embertársaik. Emiatt fontos, hogy kizárólag akkor fogadj magadhoz egy négylábú barátot, ha megfelelő mennyiségű időt, energiát és szeretetet tudsz biztosítani a számára. Emellett sokan elfelejtik, de a kutyatartás nem egy néhány hónapra vagy évre szóló hobbi, hanem egy életre szóló elköteleződés. Ha pedig a következő 5 dolog közül bármelyik is jellemző rád, akkor kétszer is gondold át, hogy készen állsz-e arra, hogy gazdi váljon belőled!

1. Ha nincs időd kutyát sétáltatni

Egy lakásban tartott háziállatnak nem tud egyedül kimenni a mosdóba vagy új szagokat megismerni, csak ha te biztosítod számára a lehetőséget. Még ha egy apró termetű kutyáról van is szó, akkor is igényli, hogy a szabadban lehessen, naponta többször is. Az már csak rajtad múlik, hogy mikor iktatsz be egy hosszabb és mikor egy rövidebb sétát, az viszont egyértelmű, hogy ha olyan munkád vagy életed van, ami nem teszi lehetővé, hogy mindennap legalább kétszer levidd a kutyádat, akkor lehet, hogy inkább aranyhalakat kellene örökbe fogadnod.

2. Ha rugalmatlan az időbeosztásod

A kutyák szeretik a rendszert az életükben, mert így tudnak tanulni és fejlődni. Gondolj csak bele, ha tudja, hogy a gazdája minden reggel és este hasonló időben viszi el sétálni, akkor sokkal könnyebben fogja átvészelni a közte lévő órákat, amikor esetleg dolgozol vagy kikapcsolódsz máshol –mert tudja, hogy nem hagytad magára, csak nem most van az ideje a közösen eltöltött sétának. Ez segíti abban is, hogy a vizelési- és székelési ingerei is mindig hasonló időben aktiválódjanak. De ha te mindennap más időbeosztásban élsz, nincs rendszer az életedben, annak a kis kedvenced inná meg a levét. Arról nem is beszélve, hogy ha világjáró típus vagy, aki folyamatosan utazik, akkor valahogy meg kellene oldanod, hogy addig valaki vigyázzona kedvencedre.