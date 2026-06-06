5 jel, hogy alkalmatlan vagy a kutyatartásra − Ne szúrj ki se magaddal, se az állattal!

A felelős kutyatartásnak vannak jogi és etikai szabályai is. Most azonban nem a kötelező oltásokról és mikrochipekről fogunk neked mesélni, hanem megmutatjuk a házi kedvencekkel kapcsolatos íratlan szabályokat. A kutyák ugyanis nem csak kedvtelésből tartott állatok, akikkel csak akkor kell foglalkoznod, amikor éppen ráérsz, hanem érző és lélegző állatok, akiknek testileg és lelkileg is fontos, hogy ne csak a gazdájuk, hanem a legjobb barátjuk legyél. Eláruljuk, mi az az 5 jel, ami megmutatja, ha még nem állsz készen rá egy ilyen hosszú távú elköteleződésre.
Öt nehezítő körülmény, ami nem teszi lehetővé a felelős kutyatartást
Az ember legjobb barátja a kutyája. Ez nem csak egy népszerű magyar szólás, hanem egy életigazság is egyben. Az ebek ugyanis rendkívül ragaszkodnak a gazdájukhoz, és ugyanúgy képesek szomorúvá és depresszióssá válni, ha magányosak, ahogy az embertársaik. Emiatt fontos, hogy kizárólag akkor fogadj magadhoz egy négylábú barátot, ha megfelelő mennyiségű időt, energiát és szeretetet tudsz biztosítani a számára. Emellett sokan elfelejtik, de a kutyatartás nem egy néhány hónapra vagy évre szóló hobbi, hanem egy életre szóló elköteleződés. Ha pedig a következő 5 dolog közül bármelyik is jellemző rád, akkor kétszer is gondold át, hogy készen állsz-e arra, hogy gazdi váljon belőled!
1. Ha nincs időd kutyát sétáltatni
Egy lakásban tartott háziállatnak nem tud egyedül kimenni a mosdóba vagy új szagokat megismerni, csak ha te biztosítod számára a lehetőséget. Még ha egy apró termetű kutyáról van is szó, akkor is igényli, hogy a szabadban lehessen, naponta többször is. Az már csak rajtad múlik, hogy mikor iktatsz be egy hosszabb és mikor egy rövidebb sétát, az viszont egyértelmű, hogy ha olyan munkád vagy életed van, ami nem teszi lehetővé, hogy mindennap legalább kétszer levidd a kutyádat, akkor lehet, hogy inkább aranyhalakat kellene örökbe fogadnod.
2. Ha rugalmatlan az időbeosztásod
A kutyák szeretik a rendszert az életükben, mert így tudnak tanulni és fejlődni. Gondolj csak bele, ha tudja, hogy a gazdája minden reggel és este hasonló időben viszi el sétálni, akkor sokkal könnyebben fogja átvészelni a közte lévő órákat, amikor esetleg dolgozol vagy kikapcsolódsz máshol –mert tudja, hogy nem hagytad magára, csak nem most van az ideje a közösen eltöltött sétának. Ez segíti abban is, hogy a vizelési- és székelési ingerei is mindig hasonló időben aktiválódjanak. De ha te mindennap más időbeosztásban élsz, nincs rendszer az életedben, annak a kis kedvenced inná meg a levét. Arról nem is beszélve, hogy ha világjáró típus vagy, aki folyamatosan utazik, akkor valahogy meg kellene oldanod, hogy addig valaki vigyázzona kedvencedre.
3. Ha türelmetlen típus vagy
Sokan csak választanak maguknak egy kedvenc kutyafajtát, és eldöntik, hogy ők otthonra is akarnak egy saját szeretetgombócot. Azt azonban nem veszik számításba, hogy egy kiskutya rengeteg tanítást és türelmet igényel, ugyanis nem lesz egyik pillanatról a másikra szobatiszta, és lesznek nehéz pillanatok, amikor egy-egy megrágott ruhadarab vagy cipő kerül a kukába. Ha hirtelen haragú ember vagy, aki nem tud hónapokig egy dologgal foglalkozni, akkor lebeszélnénk róla, hogy egy kutya befogadásával próbáld meg tesztelni a türelmedet.
4. Ha képtelen vagy a hosszú távú elköteleződésre
Tedd fel magadnak a kérdést, készen állsz rá, hogy gondoskodj valakiről a következő 10-15 évben? Egy kutya élete nem játék. Begyógyíthatatlan sebeket ejthetsz rajta, ha néhány év után egy menhelyen kötne ki a kedvenced, aki addig a pillanatig egy szerető közeg és egy meleg otthon lakója volt. Ha a válaszod nem egy egyértelmű igen, akkor semmiképpen se vágj bele! A kutya már szinte családtag. Egy családbővítés előtt pedig az emberek általában hónapokig vagy évekig emésztik a témát, mielőtt döntést hoznak. Miért lenne ez más egy kutya esetében?
5. Egyéb háziállatok
Az utolsó pont egy kicsit kilóg a sorból, mert egy tapasztalt állattartó már előnyből indul a többiekhez képest, mivel tudja, hogy mire vállalkozik és mivel jár egy új élet befogadása. De itt fontos kihangsúlyozni, hogy nem minden állat kompatibilis egymással. Fontos, hogy tisztában légy azzal, hogy neked extra nehéz lesz az elején. Összeszoktatás, aggodalom, hogyan viselkednek egymással, amikor nem vagy ott és hasonlók. Sőt, kifejezetten vannak olyan kutyafajták, amiket nem ajánlanak más állatok mellé, illetve ilyenkor nagyon fontos, hogy a menhelyek vagy a tenyésztők véleményét is kikérd arról, hogy ajánlják-e a kiválasztott kutyust barátkoztatásra. Azt pedig bele kell kalkulálnod az életedbe, hogy attól még, hogy több állatot is tartasz, nem úszhatod meg, hogy extra figyelmet fordíts a legkisebb társadra, ha már úgy döntöttél, hogy szeretnél egy új családtagot. A nevelése, oktatása és beszoktatása ugyanis ugyanolyan fontos, mintha csak egyedül ő élne veled.
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