3 tiltott szín az otthonodban, ha nem akarsz kutyapszichológushoz rohangálni

A lakberendezés során általában a trendek, az ízlés és a praktikum számít. Arra viszont kevesen gondolnak, hogy a kutyák egészen másképp érzékelik a világot, mint mi. A szakértők szerint bizonyos színek vagy erős kontrasztok akár stresszt is kiválthatnak a négylábú barátinkból, különösen akkor, ha sok időt töltenek ilyen helyiségben. Ha szeretnéd a kutyatartást a lehető legjobban művelni, vedd fontolóra az átalakítást.

Kutyatartás lakásban: ezeket a színeket érdemes minimalizálni, ha nyugodt otthont szeretnél kis kedvencednek nyújtani.

Kutyatartás lakásban: ezektől a színektől vegyél könnyes búcsút

Ahogy a kutyasétáltatásnak is megvannak a maga íratlan szabályai, úgy a kutyát körülvevő környezetnek is. A kutyák látása eltér az emberekétől. Míg mi háromféle színérzékelő sejttel látjuk a teljes színskálát, a kutyák csupán kettővel, ezért a világ számukra főként a kék, sárga és szürke árnyalataiban jelenik meg. Emiatt pedig bizonyos színek vagy minták különösen zavaróak lehetnek számukra.

1. Élénk piros és narancssárga

A piros és narancssárga árnyalatok a kutyák szemében nem úgy jelennek meg, mint nekünk − ők bizony nem érzik a piros szín láttán a csábítás mámorát. Mivel a vörös-zöld spektrumot nem látják jól, ezek a színek gyakran barnás-sárgás tónusnak tűnnek számukra, ami erős kontrasztban állhat más felületekkel. Például, ha egy élénk narancssárga párna kerül egy kék kanapéra, az a kutya számára igen zavaró lehet. Az ilyen környezet könnyen idézhet elő bennük egyfajta vizuális feszültséget, amitől nyugtalanná válhatnak, amiről a testbeszédük is árulkodhat.

2. Fekete-fehér, erősen kontrasztos minták

A modern lakberendezés egyik nagy kedvence a fekete-fehér geometrikus minta, például a halszálkás vagy csíkos szőnyeg vagy más lakástextil. Bár ezek kimondottan stílusosak, a kutyák számára túl stimulálóak lehetnek. A nagy kontraszt és a bonyolult minták vizuális zajt hoznak létre körülötte, ami túlterhelheti kis kedvenced érzékelését – főleg akkor, ha a kutyatartás a lakásra redukálódik, és csak a séták alkalmával megy ki a szabadba.

3. Neon és túl élénk színek

A fluoreszkáló vagy túl sok pigmenttel megáldott színek – például neonzöld, rikító sárga vagy élénk pink – olykor még számunkra is túl erőlejesek lehetnek. A kutyák látása azonban ezekre különösen érzékeny, a szemükben még intenzívebbnek tűnhetnek. A szakértők szerint az ilyen színek agresszív vizuális ingerként hathatnak, mivel a kutyák kifejezetten érzékenyek a fényváltozásokra és a mozgásra. Egy túl élénk környezet ezért könnyen stresszessé teheti őket.