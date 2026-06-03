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Megmutatta két hónapos kislányát Nyári Dia − Fotó

instagram Nyári Diana kislány
Life.hu
2026.06.03.
Nyári Dia kedves képet tett közzé áprilisban négytagúvá bővült családjukról.
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Gyereknapot ünnepelt Nyári Dia és családja. 

Nyári Dia kétgyerekes édesanya.
Nyári Dia kétgyerekes édesanya.
Forrás: RTL Klub

Nyári Dia kétgyerekes édesanya 

Nyári Dia 2025 decemberében osztotta meg Instagram-követőivel a hírt: második gyermeküket várják férjével, Kovács Dániellel. Elárulta, hogy kisfia, Zétényt után kislány érkezik a családba. Emma Panni 2026 áprilisában született meg, Zétény 7 éves. A színésznő gyereknapon közös képet posztolt a családról: „Világunk közepe, ők ketten azon vagyunk, hogy minden napjuk gyereknap legyen” − írta a fotóhoz. 

Dia korábban a várandóssága utolsó szakaszáról is beszámolt a követőinek. Elárulta, hogy érzi magát a harmadik trimeszerben

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