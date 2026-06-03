Megmutatta két hónapos kislányát Nyári Dia − Fotó

Gyereknapot ünnepelt Nyári Dia és családja.

Nyári Dia kétgyerekes édesanya.

Forrás: RTL Klub

Nyári Dia kétgyerekes édesanya

Nyári Dia 2025 decemberében osztotta meg Instagram-követőivel a hírt: második gyermeküket várják férjével, Kovács Dániellel. Elárulta, hogy kisfia, Zétényt után kislány érkezik a családba. Emma Panni 2026 áprilisában született meg, Zétény 7 éves. A színésznő gyereknapon közös képet posztolt a családról: „Világunk közepe, ők ketten azon vagyunk, hogy minden napjuk gyereknap legyen” − írta a fotóhoz.

Dia korábban a várandóssága utolsó szakaszáról is beszámolt a követőinek. Elárulta, hogy érzi magát a harmadik trimeszerben.

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