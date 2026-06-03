„Nem sikított” – új, sokkoló részlet került elő Madeleine McCann eltűnésének ügyében

Közel húsz évvel Madeleine McCann eltűnése után újabb jelentős fejlemény történt a világ egyik legismertebb gyermekeltűnési ügyében. Sajtóértesülések szerint a brit hatóságok egyre közelebb kerülhetnek ahhoz, hogy vádat emeljenek Christian Brückner ellen, akit a nyomozók a hároméves brit kislány elrablásával és meggyilkolásával gyanúsítanak.

Újabb fordulat Madeleine McCann ügyében.

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Christian Brückner állhat Madeleine McCann eltűnése mögött

A Scotland Yard állítólag azon dolgozik, hogy elegendő bizonyítékot gyűjtsön össze a német állampolgárságú Brückner ellen, és akár Nagy-Britanniába is kiadatná, hogy ott álljon bíróság elé. Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyen, az Algarve régióban. A kislánynak a családi nyaraláson veszett nyoma, miközben szülei, Kate és Gerry McCann néhány barátjukkal egy közeli étteremben vacsoráztak, mindössze körülbelül 55 méterre a bérelt apartmantól.

A nyomozás során korábban kiderült, hogy Christian Brückner lakóautóját az eltűnés idején a környéken látták. Emellett mobiltelefonos adatok szerint a férfi készüléke egy órával Madeleine eltűnése előtt szintén a térségben tartózkodott. Egy rendőrségi forrás szerint a hatóságok célja jelenleg az, hogy a lehető legerősebb bizonyítékokat gyűjtsék össze a fő gyanúsított ellen.

„Ha a bizonyítékok elegendőek lesznek ahhoz, hogy a fő gyanúsított kiadatását kérjük és bíróság elé állítsuk, akkor ezt fogjuk kezdeményezni” – fogalmazott a forrás.

Sokkoló vallomásrészlet is előkerült

Christian Brückner, akit 2022-ben hivatalosan is gyanúsítottként neveztek meg az ügyben, következetesen tagadja, hogy köze lenne Madeleine eltűnéséhez. A nyomozók szerint azonban egy ismerőse azt állította, hogy a férfi korábban részleges beismerő kijelentéseket tett az ügy kapcsán. A tanú szerint Brückner egy alkalommal azt mondta: „Nem sikított.”

A férfit korábban több szexuális bűncselekmény miatt is elítélték, köztük kiskorú lányok sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt.

2023-ban Németországban több súlyos vád, köztük nemi erőszak és gyermekek szexuális bántalmazása miatt állt bíróság elé. Az ügyészség szerint ezek a bűncselekmények Portugáliában történhettek 2000 és 2017 között, a bíróság azonban végül valamennyi vádpont alól felmentette. A Madeleine McCann-ügy nyomozása ugyanakkor továbbra sem zárult le, és a brit hatóságok szerint az elmúlt években összegyűlt információk új lendületet adhatnak az ügy felderítésének.