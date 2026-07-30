Nem gyros és nem hamburger: ez a vietnámi szendvics 2026 legjobb fast foodja

A bánh mì története a francia gyarmati időkig nyúlik vissza. A franciák a 19. században vitték magukkal Vietnámba a bagettet, amelyet a helyiek később saját konyhájuk ízeivel töltöttek meg. Így született meg a világ egyik legismertebb fúziós étele, amelyben a francia péksütemény és a vietnámi alapanyagok találkoznak.

A bánh mì simán letaszítja a trónról a gyrost

Forrás: Life.hu / AI

A klasszikus változatba grillezett, citromfüves sertéshús, Dưa Chua (édes-savanyú lében pácolt répa és retek), májpástétom, majonéz, uborka, csili és koriander kerül.

A bánh mì receptje: készítsd el otthon a vietnámi fast foodot

Hozzávalók a savanyított zöldséghez:

1 sárgarépa vékony csíkokra vágva

100 gramm retek vékony csíkokra vágva

150 milliliter langyos víz

50 milliliter enyhe rizsecet vagy világos borecet

1 evőkanál cukor

1 teáskanál só

Hozzávalók a citromfüves húshoz:

300 gramm sertésszűz vékony szeletekre vágva

1 szál zsenge citromfű nagyon finomra aprítva

2 gerezd zúzott fokhagyma

2 evőkanál halszósz

1 evőkanál szójaszósz

1 evőkanál cukor

1 evőkanál semleges ízű növényi olaj

A szendvics összeállítása:

2 bagettzsemle vagy két körülbelül 20 centiméteres francia bagettdarab

2 evőkanál májpástétom

3 evőkanál majonéz

fél kígyóuborka vékony szeletekre vágva

1 piros csilipaprika vékony karikákra vágva

1 csokor friss koriander

A bánh mì elkészítése:

1. Először készítsük el a Dưa Chuát. Keverjük össze a langyos vizet, az ecetet, a cukrot és a sót, amíg teljesen feloldódnak. Tegyük bele a vékonyra vágott sárgarépát és retket, majd egy kisebb tányérral nyomjuk a zöldségeket a lé alá. Legalább egy órára, de lehetőleg több órára tegyük a hűtőszekrénybe.

2. A páchoz keverjük össze a citromfüvet, a fokhagymát, a halszószt, a szójaszószt, a cukrot és az olajat. A húst vágjuk a lehető legvékonyabb szeletekre, majd alaposan forgassuk bele a pácba. Letakarva legalább egy órán át, de még jobb, ha egész éjszaka pihentetjük a hűtőben. A sertéshúst könnyebb vékonyra szeletelni, ha előtte kissé megfagyasztjuk.

3. Forrósítsunk fel zsiradék nélkül egy serpenyőt vagy grillserpenyőt. A húst emeljük ki a pácból, hagyjuk kissé lecsepegni, majd 2–3 perc alatt süssük ropogósra. Ezután tegyük félre.