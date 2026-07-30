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Nem gyros és nem hamburger: ez a vietnámi szendvics 2026 legjobb fast foodja

világkonyha Vietnám szendvics gyorsétel
Horváth Angéla
2026.07.30.
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Ropogós bagett, karamellizálódott sertéshús, savanyított zöldségek és friss koriander kerül a bánh mìbe. A vietnámi utcai étel egyszerre sós, édes, fűszeres és üdítően friss, ráadásul otthon is könnyen elkészíthető.

A bánh mì története a francia gyarmati időkig nyúlik vissza. A franciák a 19. században vitték magukkal Vietnámba a bagettet, amelyet a helyiek később saját konyhájuk ízeivel töltöttek meg. Így született meg a világ egyik legismertebb fúziós étele, amelyben a francia péksütemény és a vietnámi alapanyagok találkoznak.

A bánh mì simán letaszítja a trónról a gyrost
A bánh mì simán letaszítja a trónról a gyrost
Forrás: Life.hu / AI

A klasszikus változatba grillezett, citromfüves sertéshús, Dưa Chua (édes-savanyú lében pácolt répa és retek), májpástétom, majonéz, uborka, csili és koriander kerül.

A bánh mì receptje: készítsd el otthon a vietnámi fast foodot

Hozzávalók a savanyított zöldséghez:

  • 1 sárgarépa vékony csíkokra vágva
  • 100 gramm retek vékony csíkokra vágva
  • 150 milliliter langyos víz
  • 50 milliliter enyhe rizsecet vagy világos borecet
  • 1 evőkanál cukor
  • 1 teáskanál só

Hozzávalók a citromfüves húshoz:

  • 300 gramm sertésszűz vékony szeletekre vágva
  • 1 szál zsenge citromfű nagyon finomra aprítva
  • 2 gerezd zúzott fokhagyma
  • 2 evőkanál halszósz
  • 1 evőkanál szójaszósz
  • 1 evőkanál cukor
  • 1 evőkanál semleges ízű növényi olaj

A szendvics összeállítása:

  • 2 bagettzsemle vagy két körülbelül 20 centiméteres francia bagettdarab
  • 2 evőkanál májpástétom
  • 3 evőkanál majonéz
  • fél kígyóuborka vékony szeletekre vágva
  • 1 piros csilipaprika vékony karikákra vágva
  • 1 csokor friss koriander

A bánh mì elkészítése:

1. Először készítsük el a Dưa Chuát. Keverjük össze a langyos vizet, az ecetet, a cukrot és a sót, amíg teljesen feloldódnak. Tegyük bele a vékonyra vágott sárgarépát és retket, majd egy kisebb tányérral nyomjuk a zöldségeket a lé alá. Legalább egy órára, de lehetőleg több órára tegyük a hűtőszekrénybe.

2. A páchoz keverjük össze a citromfüvet, a fokhagymát, a halszószt, a szójaszószt, a cukrot és az olajat. A húst vágjuk a lehető legvékonyabb szeletekre, majd alaposan forgassuk bele a pácba. Letakarva legalább egy órán át, de még jobb, ha egész éjszaka pihentetjük a hűtőben. A sertéshúst könnyebb vékonyra szeletelni, ha előtte kissé megfagyasztjuk.

3. Forrósítsunk fel zsiradék nélkül egy serpenyőt vagy grillserpenyőt. A húst emeljük ki a pácból, hagyjuk kissé lecsepegni, majd 2–3 perc alatt süssük ropogósra. Ezután tegyük félre.

4. A bagetteket hosszában vágjuk fel úgy, hogy az egyik oldaluk egyben maradjon. A 200 Celsius-fokra előmelegített sütőben 3–4 perc alatt pirítsuk át őket, amíg a héjuk ropogóssá válik.

5. A kenyerek belsejét bőségesen kenjük meg majonézzel, majd kerüljön rá egy réteg májpástétom. Töltsük meg a bagetteket a sült sertéshússal, majd tegyük rá a lecsepegtetett savanyított zöldséget és az uborkaszeleteket. Végül friss koriandert és csilikarikákat is adjunk hozzá.

6. A bánh mìt azonnal tálaljuk, lehetőleg szalvétába csomagolva, ahogyan az utcai árusoknál is kínálják.

Extra tipp: Vegetáriánus változathoz a sertéshúst vékonyra szeletelt füstölt tofuval helyettesíthetjük, amelyet ugyanabban a pácban kell érlelni.

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