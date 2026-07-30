Nem gyros és nem hamburger: ez a vietnámi szendvics 2026 legjobb fast foodja

A bánh mì története a francia gyarmati időkig nyúlik vissza. A franciák a 19. században vitték magukkal Vietnámba a bagettet, amelyet a helyiek később saját konyhájuk ízeivel töltöttek meg. Így született meg a világ egyik legismertebb fúziós étele, amelyben a francia péksütemény és a vietnámi alapanyagok találkoznak.
A klasszikus változatba grillezett, citromfüves sertéshús, Dưa Chua (édes-savanyú lében pácolt répa és retek), májpástétom, majonéz, uborka, csili és koriander kerül.
A bánh mì receptje: készítsd el otthon a vietnámi fast foodot
Hozzávalók a savanyított zöldséghez:
- 1 sárgarépa vékony csíkokra vágva
- 100 gramm retek vékony csíkokra vágva
- 150 milliliter langyos víz
- 50 milliliter enyhe rizsecet vagy világos borecet
- 1 evőkanál cukor
- 1 teáskanál só
Hozzávalók a citromfüves húshoz:
- 300 gramm sertésszűz vékony szeletekre vágva
- 1 szál zsenge citromfű nagyon finomra aprítva
- 2 gerezd zúzott fokhagyma
- 2 evőkanál halszósz
- 1 evőkanál szójaszósz
- 1 evőkanál cukor
- 1 evőkanál semleges ízű növényi olaj
A szendvics összeállítása:
- 2 bagettzsemle vagy két körülbelül 20 centiméteres francia bagettdarab
- 2 evőkanál májpástétom
- 3 evőkanál majonéz
- fél kígyóuborka vékony szeletekre vágva
- 1 piros csilipaprika vékony karikákra vágva
- 1 csokor friss koriander
A bánh mì elkészítése:
1. Először készítsük el a Dưa Chuát. Keverjük össze a langyos vizet, az ecetet, a cukrot és a sót, amíg teljesen feloldódnak. Tegyük bele a vékonyra vágott sárgarépát és retket, majd egy kisebb tányérral nyomjuk a zöldségeket a lé alá. Legalább egy órára, de lehetőleg több órára tegyük a hűtőszekrénybe.
2. A páchoz keverjük össze a citromfüvet, a fokhagymát, a halszószt, a szójaszószt, a cukrot és az olajat. A húst vágjuk a lehető legvékonyabb szeletekre, majd alaposan forgassuk bele a pácba. Letakarva legalább egy órán át, de még jobb, ha egész éjszaka pihentetjük a hűtőben. A sertéshúst könnyebb vékonyra szeletelni, ha előtte kissé megfagyasztjuk.
3. Forrósítsunk fel zsiradék nélkül egy serpenyőt vagy grillserpenyőt. A húst emeljük ki a pácból, hagyjuk kissé lecsepegni, majd 2–3 perc alatt süssük ropogósra. Ezután tegyük félre.
4. A bagetteket hosszában vágjuk fel úgy, hogy az egyik oldaluk egyben maradjon. A 200 Celsius-fokra előmelegített sütőben 3–4 perc alatt pirítsuk át őket, amíg a héjuk ropogóssá válik.
5. A kenyerek belsejét bőségesen kenjük meg majonézzel, majd kerüljön rá egy réteg májpástétom. Töltsük meg a bagetteket a sült sertéshússal, majd tegyük rá a lecsepegtetett savanyított zöldséget és az uborkaszeleteket. Végül friss koriandert és csilikarikákat is adjunk hozzá.
6. A bánh mìt azonnal tálaljuk, lehetőleg szalvétába csomagolva, ahogyan az utcai árusoknál is kínálják.
Extra tipp: Vegetáriánus változathoz a sertéshúst vékonyra szeletelt füstölt tofuval helyettesíthetjük, amelyet ugyanabban a pácban kell érlelni.
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