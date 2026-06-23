Titokban összeházasodhatott Brad Pitt és Ines De Ramon: már a gyerekeket tervezik

Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata az elmúlt években fokozatosan vált egyre komolyabbá. Bennfentesek szerint a pár ma már olyan szoros kötelékben él, hogy sokan gyakorlatilag házasként tekintenek rájuk. Eközben a gyermekvállalás lehetősége, valamint a színész korábbi családi konfliktusai is a figyelem középpontjába kerültek.
- Brad Pitt és Ines de Ramon közel négy éve alkotnak egy párt.
- Bennfentesek szerint kapcsolatuk már házasságnak felel meg.
- A pár környezetében többen úgy vélik, hogy a gyermekvállalás is szóba került.
- A bennfentesek szerint Ines de Ramon stabilitást és nyugalmat hozott a színész életébe.
Brad Pitt és Ines de Ramon a közelmúltban ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor kéz a kézben érkeztek egy exkluzív Los Angeles-i rendezvényre. A pár magabiztos fellépése és harmonikus megjelenése tovább erősítette azokat a találgatásokat, amelyek szerint kapcsolatuk már jóval túlmutat egy egyszerű románcon.
Brad Pitt és Ines De Ramon már 4 éve együtt vannak
A színészt és az ékszertervezőt először 2022 végén hozták hírbe egymással, nem sokkal azután, hogy Ines de Ramon és korábbi férje, Paul Wesley különváltak. Azóta kapcsolatuk fokozatosan fejlődött, és ma már nyíltan vállalják egymást. A pár 2024-ben együtt jelent meg a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén, azóta pedig rendszeresen mutatkoznak a nyilávnosság előtt.
A kapcsolatuk immár közel négy éve tart, ami csaknem megegyezik Pitt első házasságának időtartamával, amely Jennifer Anistonnal 2005-ben ért véget, amikor a színész a Mr és Mrs Smith forgatásán beleszeretett Angelina Jolie-ba.
A pár már összeházasodott?
A RadarOnline.com szerint Brad Pitt és Ines de Ramon minden lényeges szempontból máris házaspárnak tekinthetők. Egy bennfentes elárulta, hogy az Oscar-díjas színészt már hallották úgy hivatkozni Inesre, mint a „feleségére”.
Brad és Ines gyakorlatilag már házasok minden szempontból, és ez már egy ideje így van
– mondja a forrás. „Ő feltétlenül bízik benne, és fordítva is. Lelki társak, akik minden szempontból inspirálják egymást.”
A színész számára a házasság már elsősorban lelki és érzelmi köteléket jelent, ezért kevésbé vonzzák a hivatalos ceremóniák és a jogi formalitások. Ugyanakkor állítólag úgy gondolja, hogy egy esküvő szép módja lehetne annak, hogy kifejezze érzéseit Ines de Ramon felé, aki mivel szintén átment egy váláson, semmit nem sürget. Amennyiben a pár a jövőben nyilvánosan is megünnepelné kapcsolatát, az információk szerint hatalmas bulit csapnának, ahová számos hollywoodi sztár meghívást kapna, köztük George Clooney, Edward Norton és Quentin Tarantino is.
Brad Pitt és Ines De Ramon a gyerekvállaláson gondolkodnak?
A pár jövőjével kapcsolatban egy másik gyakran emlegetett téma a családalapítás. A forrás szerint a köztük lévő 29 év korkülönbség nem jelent problémát. Ismerőseik úgy látják, hogy Ines de Ramon pozitív változást hozott Pitt életébe, és optimistábbá tette a színészt az elmúlt évek nehézségei után. Bár a témáról ritkán nyilatkoznak, a környezetükben többen úgy vélik, hogy a gyermekvállalás szerepelhet a terveik között, mivel korábban utalásokat tettek erre.
Ha közös gyerekük születne, azzal Brad Pitt egy újabb esélyt kaphatna, ugyanis Angeline Jolie-val közös gyerekeikkel elmérgesedett a kapcsolata. Mint ismert, többen már nem is használják a Pitt vezetéknevet, a legfrissebb információk szerint Pax az egyelten, aki nem vágott el még minden köteléket.
Ines De Ramon nyugalmat hozott Brad Pitt életébe
A közeli ismerőseik szerint azért is van nagy esély arra, hogy újabb szintre emeljék a kapcsolatukat, mert Ines De Ramon békét és stabilitást hozott Brad Pitt életébe. A bennfentesek úgy látják, hogy kapcsolatuk egyik legnagyobb erőssége a kölcsönös bizalom, a nyugalom és az, hogy Ines a legnagyobb természetességgel kezeli a világhírnévvel járó figyelmet.
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