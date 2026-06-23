Titokban összeházasodhatott Brad Pitt és Ines De Ramon: már a gyerekeket tervezik

Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata az elmúlt években fokozatosan vált egyre komolyabbá. Bennfentesek szerint a pár ma már olyan szoros kötelékben él, hogy sokan gyakorlatilag házasként tekintenek rájuk. Eközben a gyermekvállalás lehetősége, valamint a színész korábbi családi konfliktusai is a figyelem középpontjába kerültek.

Brad Pitt és Ines De Ramon.

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Brad Pitt és Ines de Ramon közel négy éve alkotnak egy párt.

Bennfentesek szerint kapcsolatuk már házasságnak felel meg.

A pár környezetében többen úgy vélik, hogy a gyermekvállalás is szóba került.

A bennfentesek szerint Ines de Ramon stabilitást és nyugalmat hozott a színész életébe.

Brad Pitt és Ines de Ramon a közelmúltban ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor kéz a kézben érkeztek egy exkluzív Los Angeles-i rendezvényre. A pár magabiztos fellépése és harmonikus megjelenése tovább erősítette azokat a találgatásokat, amelyek szerint kapcsolatuk már jóval túlmutat egy egyszerű románcon.

Brad Pitt és Ines De Ramon már 4 éve együtt vannak

A színészt és az ékszertervezőt először 2022 végén hozták hírbe egymással, nem sokkal azután, hogy Ines de Ramon és korábbi férje, Paul Wesley különváltak. Azóta kapcsolatuk fokozatosan fejlődött, és ma már nyíltan vállalják egymást. A pár 2024-ben együtt jelent meg a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén, azóta pedig rendszeresen mutatkoznak a nyilávnosság előtt.

A kapcsolatuk immár közel négy éve tart, ami csaknem megegyezik Pitt első házasságának időtartamával, amely Jennifer Anistonnal 2005-ben ért véget, amikor a színész a Mr és Mrs Smith forgatásán beleszeretett Angelina Jolie-ba.

A pár már összeházasodott?

A RadarOnline.com szerint Brad Pitt és Ines de Ramon minden lényeges szempontból máris házaspárnak tekinthetők. Egy bennfentes elárulta, hogy az Oscar-díjas színészt már hallották úgy hivatkozni Inesre, mint a „feleségére”.

Brad és Ines gyakorlatilag már házasok minden szempontból, és ez már egy ideje így van

– mondja a forrás. „Ő feltétlenül bízik benne, és fordítva is. Lelki társak, akik minden szempontból inspirálják egymást.”