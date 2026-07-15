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„Nem vagyok ATM" – Elton Johnnak elege van Harry herceg kuncsorgásából: nem ad pénzt

viszály Elton John pénz Harry herceg
Nagy Anna
2026.07.15.
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Egy királyi szakértő szerint összerúgta a port a két sztár, méghozzá a pénz miatt. Elton Johnnak elfogyott a türelme, nem hajlandó kisegíeni Harry herceget.

Harry herceg anyagi válságba került, miután elveszetette a magánélete megsértése miatt indított pert az Associated Newspapers Limited ellen, ami a Daily Mail és más lapok kiadója. Komoly költséget kell megfizetnie, és már barátjától, Elton Johntól sem remélhet segítséget, a sztárnak ugyanis elfogyott a türelme. 

(LtoR) British singer Elton John and Britain's Prince Harry attend the International Aids Conference at the international convention centre in Durban on July 21, 2016. Britain's Prince Harry and Elton John shared a stage in South Africa, warning that complacency threatened efforts to defeat AIDS and urging young people to lead the fight. (Photo by MATTHEW KAY / AFP)
Elton John és Harry herceg között megromolhat a kapcsolat.
Forrás: AFP

Harry herceg nagy bajban van: nem kap pénzt Elton Johntól

Harry herceg volt az egyik felperese annak az ügynek, amelyben több sztár – köztük Elton John, Elizabeth Hurley, valamint Jude Law volt felesége, Sadie Frost – is érintett volt, és amit a magánletük megsértése miatt indítottak a Daily Mail és más lapok kiadója ellen. Mivel állításaikat nem tudták bizonyítani, ezért a pert elvesztették. A hírek szerint Harry hercegnek akár 20 millió dolláros perköltséget is meg kell majd fizetnie, ami átszámítva körülbelül 6 milliárd 42 millió forintnak felel meg. A források szerint pedig erre a hercegnek egyáltalán nincsen pénze.

 Harrynek biztosan nincs erre pénze

 – mondta a forrás, a probléma pedig a házasságában is gondot okozhat, ugyanis Meghan Markle nem akarta, hogy a férje folytassa a csatározást.

Jogi szakértők szerint azonban nem akkora a baj, ugyanis a per fő finanszírozói biztosan segítenek majd a hercegnek, ők tették hozzá azt is, hogy Elton John is adhat neki némi pénzt. Az énekes régóta szoros kapcslatban áll a királyi családdal, Diana hercegnének is barátja volt, halála után pedig Harryre és Vilmosra úgy tekintett, mint a keresztfiaira. Nem meglepő tehát, hogy Harry herceg hozzá fordult segítségért, az Invictus Games és a perköltségek finanszírozása miatt, Elton John azonban elhajtotta, elege lett a szeszélyes és heves természetű hercegből.

Nem vagyok ATM

 – ennyit mondott Elton John Harry hercegnek, amikor a londoni látogatása előtt elment hozzá, hogy pénzt kérjen. „Elton John – aki tisztában volt azzal, hogy a felperesek esetleges veresége esetén a jogi költségek nagy részét neki kell majd állnia – állítólag nem volt hajlandó pénzt adományozni, főleg mivel tudta, hogy hatalmas kártérítést kell majd fizetnie, ha a csoportja nem nyeri meg a pert” – tette hozzá a forrás. „Elton nemet mondott, és Harry nagyon megsértődött.”

Lehet, hogy ez Elton John és Harry herceg barátságának végét jelentheti?

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