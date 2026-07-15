„Nem vagyok ATM" – Elton Johnnak elege van Harry herceg kuncsorgásából: nem ad pénzt

Harry herceg anyagi válságba került, miután elveszetette a magánélete megsértése miatt indított pert az Associated Newspapers Limited ellen, ami a Daily Mail és más lapok kiadója. Komoly költséget kell megfizetnie, és már barátjától, Elton Johntól sem remélhet segítséget, a sztárnak ugyanis elfogyott a türelme.

Elton John és Harry herceg között megromolhat a kapcsolat.

Forrás: AFP

Harry herceg nagy bajban van: nem kap pénzt Elton Johntól

Harry herceg volt az egyik felperese annak az ügynek, amelyben több sztár – köztük Elton John, Elizabeth Hurley, valamint Jude Law volt felesége, Sadie Frost – is érintett volt, és amit a magánletük megsértése miatt indítottak a Daily Mail és más lapok kiadója ellen. Mivel állításaikat nem tudták bizonyítani, ezért a pert elvesztették. A hírek szerint Harry hercegnek akár 20 millió dolláros perköltséget is meg kell majd fizetnie, ami átszámítva körülbelül 6 milliárd 42 millió forintnak felel meg. A források szerint pedig erre a hercegnek egyáltalán nincsen pénze.

Harrynek biztosan nincs erre pénze

– mondta a forrás, a probléma pedig a házasságában is gondot okozhat, ugyanis Meghan Markle nem akarta, hogy a férje folytassa a csatározást.

Jogi szakértők szerint azonban nem akkora a baj, ugyanis a per fő finanszírozói biztosan segítenek majd a hercegnek, ők tették hozzá azt is, hogy Elton John is adhat neki némi pénzt. Az énekes régóta szoros kapcslatban áll a királyi családdal, Diana hercegnének is barátja volt, halála után pedig Harryre és Vilmosra úgy tekintett, mint a keresztfiaira. Nem meglepő tehát, hogy Harry herceg hozzá fordult segítségért, az Invictus Games és a perköltségek finanszírozása miatt, Elton John azonban elhajtotta, elege lett a szeszélyes és heves természetű hercegből.

Nem vagyok ATM

– ennyit mondott Elton John Harry hercegnek, amikor a londoni látogatása előtt elment hozzá, hogy pénzt kérjen. „Elton John – aki tisztában volt azzal, hogy a felperesek esetleges veresége esetén a jogi költségek nagy részét neki kell majd állnia – állítólag nem volt hajlandó pénzt adományozni, főleg mivel tudta, hogy hatalmas kártérítést kell majd fizetnie, ha a csoportja nem nyeri meg a pert” – tette hozzá a forrás. „Elton nemet mondott, és Harry nagyon megsértődött.”