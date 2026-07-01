Szívszorító és tragikus oka van annak, hogy ennyire óvják Sarolta hercegnőt a nyilvánosságtól

Sarolta hercegnő május 2-án ünnepelte 11. születésnapját, az hogy hivatalos király feladatokat vállaljon, még évekre van. A családja azonban már most a jövőjén gondolkozik, hiszen Károly király unokájaként, a leendő király, Vilmos lányaként és egy majdani uralkodó, György húgaként különleges helyet foglal el az intézményben. Úgy tudni azonban, hogy már most nagyon féltik, egyre többen tartanak attól, hogy a fiatal hercegnő idővel hasonló helyzetbe kerülhet, mint néhai nagyanyja, Diana hercegné. A palota bennfentesei szerint Sarolta természetes karizmája és az, hogy mennyien rajoganak érte, már most aggasztó.

A palota bennfentesei szerint a Sarolta hercegnő iránti rajongás már most aggasztó.

Forrás: princeandprincessofwales/Instagram

Sarolta hercegnőért már most rajonganak a britek

A Palota információi szerint Sarolta minden megjelenését gondosan megtervezik, hogy egyensúlyt teremtsenek a királyi kötelezettségek és a lehető legnormálisabb gyermekkor között.

A család legnagyobb félelme azonban nem az, hogy a média egyre inkább kiváncsi a kislányra, hanem az a hasonlóság, amelyet sokan egyre inkább felfedezni vélnek Diana hercegné és Sarolta között.

„Mindenki tudja, hogy Sarolta nagyon különleges pozíciót tölt be az intézményben. Nem közvetlen trónörökös, de a királyi család egyik legismertebb fiatal tagja, és hatalmas az érdeklődés iránta. A palotában mindenki pontosan látja, hogy ez csak fokozódik, ahogy egyre idősebb lesz” − idéz egy bennfentest a RadarOnline.