Szívszorító és tragikus oka van annak, hogy ennyire óvják Sarolta hercegnőt a nyilvánosságtól

Sarolta hercegnő május 2-án ünnepelte 11. születésnapját, az hogy hivatalos király feladatokat vállaljon, még évekre van. A családja azonban már most a jövőjén gondolkozik, hiszen Károly király unokájaként, a leendő király, Vilmos lányaként és egy majdani uralkodó, György húgaként különleges helyet foglal el az intézményben. Úgy tudni azonban, hogy már most nagyon féltik, egyre többen tartanak attól, hogy a fiatal hercegnő idővel hasonló helyzetbe kerülhet, mint néhai nagyanyja, Diana hercegné. A palota bennfentesei szerint Sarolta természetes karizmája és az, hogy mennyien rajoganak érte, már most aggasztó.
Sarolta hercegnőért már most rajonganak a britek
A Palota információi szerint Sarolta minden megjelenését gondosan megtervezik, hogy egyensúlyt teremtsenek a királyi kötelezettségek és a lehető legnormálisabb gyermekkor között.
A család legnagyobb félelme azonban nem az, hogy a média egyre inkább kiváncsi a kislányra, hanem az a hasonlóság, amelyet sokan egyre inkább felfedezni vélnek Diana hercegné és Sarolta között.
„Mindenki tudja, hogy Sarolta nagyon különleges pozíciót tölt be az intézményben. Nem közvetlen trónörökös, de a királyi család egyik legismertebb fiatal tagja, és hatalmas az érdeklődés iránta. A palotában mindenki pontosan látja, hogy ez csak fokozódik, ahogy egyre idősebb lesz” − idéz egy bennfentest a RadarOnline.
Attól tartanak, megismétlődhet Diana tragédiája
A királyi család legnagyobb aggodalma, hogy Sarolta hercegnő ugyanolyan karizmatikus és ugyanolyan rajongást vált ki, ami egykor Dianát ikonná tette, és ami végül hatalmas mentális terhet rótt rá, és közvetve a halálát is okozta.
Komolyan aggódnak, hogy a történelem megismétli önmagát. Bár Diana népszerűsége mindeddig példátlan és Sarolta még gyerek, már most felismerték, hogy önbizalommal teli, kedves, önzetlen és természetesen könnyed a nyilvánosság előtt, ami vonzza az embereket. Úgy vélik, ha túl sokat szerepel már fiatalon, az nagyon gyorsan teher lehet számára.
A család azt szeretné, ha Sarolta önbizalmát nem a népszerűsége növelné
„A walesi hercegi pár ezért tudatosan átgondolta a korábbi generációk tapasztalatait, különösen Diana fiatal-, valamint Vilmos és Harry gyerekkorát és azon vannak, hogy a hibák és tragédiák ne ismétlődjenek meg. Nem engedik, hogy Sarolta teljesen belemerüljön a királyi életbe addig, mielőtt érzelmileg készen állna rá. Ettől függetlenül tudják, hogy Sarolta a királyi család egyik legnépszerűbb tagja lesz, már most látszik, hogy sokkal könnyedebben illeszkedik be a királyi életbe, mint a korábbi generációk. Ez lehetőségekkel jár, de kockázatokat is rejt magában. A család azt szeretné, ha Sarolta önbizalmát nem a népszerűsége növelné, hanem ahogy minden más gyerekét, a saját sikerei és eredményei” − nyilatkozta egy másik jólértesült.
Mi várhat Sarolta hercegnőre?
Robert Hardman királyi író szerint Károly király, aki imádja lányunokáját, már azon gondolkozik, milyen különleges címeket adhat Vilmos herceg és Katalin hercegné lányának. Arról is beszélnek, hogy a király fenn akarja tartani neki az Edinburgh hercegnéje címet, ami reálisan hangzik. Ez a cím jelenleg Eduárd Edinburgh hercege feleségéé, Zsófiáé. Sarolta később akár a királyi hercegnő címet is örökölheti, amely most a 75 éves Annáé, Károly király testvéréé.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: