11 éves lett Sarolta hercegnő: soha nem látott felvételeket osztott meg a család – Videó

Tizenegy éves lett Sarolta hercegnő. Vilmos herceg és Katalin hercegné lányuk születésnapja alkalmából új fotóval és videóval örvendeztette meg a nyilvánosságot. A felvételeket a walesi hercegi pár az Instagramon osztotta meg, a rajongók pedig azonnal felfigyeltek arra, mennyit változott Sarolta az elmúlt időszakban.

Sarolta hercegnő születésnapi fotóján már egészen más arcát mutatja

A hivatalos portrét a család visszatérő fotósa, Matt Porteous készítette még a cornwalli húsvéti pihenés idején. A képen Sarolta egy napsütötte mezőn látható, mosolyogva, fekete–piros csíkos pulóverben és farmerben.

A friss videó ugyanebből az időszakból villant fel pillanatokat: a hercegnő a tengerparton játszik, krikettlabdát gurít, valamint a család kutyáival, Orlával és Ottóval tölti az időt. A Kensington-palota egy rövid üzenettel is megköszönte a jókívánságokat, kiemelve, hogy Sarolta ma ünnepli 11. születésnapját.

Egymást érik az ünnepek a walesi hercegi családban

A fiatal hercegnő egyre inkább kilép a kisgyerekkorból, és sokak szerint már most felfedezhetők benne a családi vonások: egyesek néhai nagymamájára, Diana hercegnőre emlékeztető jegyeket látnak rajta, mások szerint inkább II. Erzsébet királynő vonásait örökölte.

A születésnapi köszöntés egy mozgalmas időszak része a család életében: néhány nappal korábban Vilmos herceg és Katalin hercegné a 15. házassági évfordulójukat ünnepelték, amelyről szintén egy meghitt családi fotót tettek közzé gyermekeikkel valamint két kutyájukkal, Lajos herceg pedig április 23-án ünnepelte 8. születésnapját.

A walesi hercegi pár nemrég egy másik családi eseményt is megosztott a követőkkel: megünnepelték kedvencük, Ottó első születésnapját, egy Cornwallban készült fotóval. A felvételek ismét megerősítették, hogy a királyi család igyekszik a hivatalos kötelezettségek mellett a hétköznapi, családi pillanatokat is megmutatni.

