11 éves lett Sarolta hercegnő: soha nem látott felvételeket osztott meg a család – Videó

brit királyi család Katalin hercegné Vilmos herceg Sarolta hercegnő
Rideg Léna
2026.05.02.
Egy új fotó és egy friss videó is napvilágot látott a fiatal hercegnőről, amelyeken egy eddig kevésbé ismert oldalát mutatja meg. Vilmos herceg és Katalin hercegné egyetlen lánya, Sarolta hercegnő ma ünnepli 11. születésnapját.

Tizenegy éves lett Sarolta hercegnő. Vilmos herceg és Katalin hercegné lányuk születésnapja alkalmából új fotóval és videóval örvendeztette meg a nyilvánosságot. A felvételeket a walesi hercegi pár az Instagramon osztotta meg, a rajongók pedig azonnal felfigyeltek arra, mennyit változott Sarolta az elmúlt időszakban. 

11. születésnapját ünnepli Katalin és Vilmos lánya, Sarolta hercegnő.
Sarolta hercegnő születésnapi fotóján már egészen más arcát mutatja

A hivatalos portrét a család visszatérő fotósa, Matt Porteous készítette még a cornwalli húsvéti pihenés idején. A képen Sarolta egy napsütötte mezőn látható, mosolyogva, fekete–piros csíkos pulóverben és farmerben.

A friss videó ugyanebből az időszakból villant fel pillanatokat: a hercegnő a tengerparton játszik, krikettlabdát gurít, valamint a család kutyáival, Orlával és Ottóval tölti az időt. A Kensington-palota egy rövid üzenettel is megköszönte a jókívánságokat, kiemelve, hogy Sarolta ma ünnepli 11. születésnapját.

Egymást érik az ünnepek a walesi hercegi családban

A fiatal hercegnő egyre inkább kilép a kisgyerekkorból, és sokak szerint már most felfedezhetők benne a családi vonások: egyesek néhai nagymamájára, Diana hercegnőre emlékeztető jegyeket látnak rajta, mások szerint inkább II. Erzsébet királynő vonásait örökölte.

A születésnapi köszöntés egy mozgalmas időszak része a család életében: néhány nappal korábban Vilmos herceg és Katalin hercegné a 15. házassági évfordulójukat ünnepelték, amelyről szintén egy meghitt családi fotót tettek közzé gyermekeikkel valamint két kutyájukkal, Lajos herceg pedig április 23-án ünnepelte 8. születésnapját.

A walesi hercegi pár nemrég egy másik családi eseményt is megosztott a követőkkel: megünnepelték kedvencük, Ottó első születésnapját, egy Cornwallban készült fotóval. A felvételek ismét megerősítették, hogy a királyi család igyekszik a hivatalos kötelezettségek mellett a hétköznapi, családi pillanatokat is megmutatni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
