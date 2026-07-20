Ennyit kerestek a csapatok a 2026-os foci-vb-n: még a csoportkör kiesői is milliárdokat kaptak

A labdarúgó-világbajnokság döntőjében Spanyolország hosszabbításban 1–0-ra legyőzte Argentínát, a győztes gólt Ferran Torres szerezte. A döntő nem hozott különösebben kiélezett küzdelmet, a lefújás után azonban elszabadultak az indulatok. Az argentin Leandro Paredest nekirontott az egyik spanyol játákosnak, emiatt pillanatok alatt tömegverekedés alakult ki.

Az 5-ös számú argentin középpályás, Leandro Paredes nekirontott a 9-es számú spanyol középpályásnak, Gavinaka 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntője után.

Forrás: AFP

Rekordösszegű pénzdíjat osztottak szét a labdarúgó-világbajnokságon résztvevő csapatoknak

A világbajnokságon való szereplés nemcsak presztízzsel, érmekkel és trófeával jár, sok pénz is jár érte! A FIFA közlése szerint a torna teljes pénzügyi kerete rekordot jelentő 727 millió dollár, vagyis hozzávetőleg 254 milliárd forint volt. Ez több mint kétszerese a 2022-es katari világbajnokság díjalapjának. Ebből 655 millió dollárt, körülbelül 229 milliárd forintot különítettek el közvetlenül a csapatok pénzdíjazására: annál többet kap valaki, minél tovább jut. A világbajnok Spanyolország 50 millió dollárt, vagyis nagyjából 17,5 milliárd forintot kap. Az ezüstérmes Argentínának 33 millió dollár, megközelítőleg 11,6 milliárd forint jár.

A harmadik helyet megszerző Anglia 29 millió dollárral, azaz körülbelül 10,2 milliárd forinttal gazdagodik. A negyedikként végző francia válogatott 27 millió dollárt, hozzávetőleg 9,5 milliárd forintot kap.

Az ötödik és nyolcadik hely között végző negyeddöntős csapatok – köztük Norvégia – 19 millió dollárra, vagyis körülbelül 6,7 milliárd forintra számíthatnak.

A nyolcaddöntőben búcsúzó, a kilencedik és tizenhatodik hely között záró válogatottak egyenként 15 millió dollárt, nagyjából 5,3 milliárd forintot kaptak. A 17–32. helyen végző, a legjobb 32 között kieső csapatok jutalma 11 millió dollár, vagyis megközelítőleg 3,9 milliárd forint volt.

A csoportkörben búcsúzó válogatottak sem távoztak üres kézzel: 9 millió dollárt, körülbelül 3,2 milliárd forintot kaptak.

A FIFA ezen felül minden résztvevő csapatnak további 1,5 millió dollárt, azaz hozzávetőleg 525 millió forintot biztosított a felkészülés költségeire.