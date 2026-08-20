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Ember Márk felesége megmutatta gömbölyödő pocakját - Fotó

hazai sztár EMBER MÁRK Havasi Virág
Life.hu
2026.08.20.
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Ember Márk és Havasi Virág olaszországi nyaralásukról újabb képeket osztottak meg. A fotósorozatban ezúttal egy olyan felvétel is helyet kapott, amelyet már nagyon vártak a rajongók.

A házaspár nemrég jelentette be, hogy +1 Ember érkezik a családba. Az örömhírt nem mindennapi módon tudatták: egy búvárkodós videót tettek közzé, a felvételbe pedig egyszer csak beúszott egy cumi.

Ember Márk és Havasi Virág első gyermeküket várják
Ember Márk és Havasi Virág első gyermeküket várják
Forrás: Instagram

Először mutatta meg kerekedő pocakját Havasi Virág, Ember Márk felesége

Most újabb fotókat osztottak meg Capriról, az egyik képen pedig Virág a pocakját is megmutatja.

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