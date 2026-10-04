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Chips helyett: a ropogós hagymás-parmezános snack tökéletes egy filmezős estéhez

recept hagyma parmezán
Life.hu
2026.10.04.
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Egyre hűvösebbek a napok, egy borongós estén jól esik bekuckózni a kanapéra, elindítani a kedvenc sorozatunkat, ehhez pedig természetesen valami ropogtatnivaló is dukál. Ha a bolti chips helyett kipróbálnál valami mást, ez az egyszerű hagymás-parmezános snack jó alternatíva lehet.

Ezt a receptet főleg azoknak érdemes kipróbálni, akik nehezen mondanak nemet a sós, ropogós falatokra, és chips helyett valami alteratívát keresnek. Fontos azonban leszögezni, hogy a sok parmezán miatt ez sem diétás nassolnivaló. A klasszikus burgonyachipshez képest jóval több fehérjét és kevesebb szénhidrátot tartalmaz, az olaj mennyiségétől függően pedig valamivel kevesebb kalória is lehet benne. Tápanyagokban gazdagabb és laktatóbb is, és a sós nassolnivalók utáni vágyat is csillapíthatja.

A ropogós hagymás-parmezános snack tökéletes, ha chips helyett keresel valamit
A ropogós hagymás-parmezános snack tökéletes, ha chips helyett keresel valamit
Forrás: Life.hu / AI

Chips helyett: így észül a ropogós hagymás-parmezános snack

Hozzávalók egy tepsihez:

  • 1 nagy fej hagyma
  • kb. 300 g reszelt parmezán
  • kevés olívaolaj
  • 1 teáskanál fokhagymapor
  • 1 teáskanál pirospaprika

Elkészítés:

1. Vágd le a hagyma két végét, majd pucold meg. Zöldséggyaluval szeleteld nagyon vékony karikákra – közben természetesen vigyázz az ujjaidra.

2. Bélelj ki egy tepsit sütőpapírral, majd körülbelül 200 gramm reszelt parmezánt teríts el rajta egyenletes rétegben. A sajtot teljesen fedd be a vékony hagymaszeletekkel.

3. Egy ecset segítségével vékonyan kend meg a hagymát jó minőségű olívaolajjal, majd szórd meg a fokhagymaporral és a pirospaprikával.

4. Ezután oszlasd el a tetején a maradék, körülbelül 100 gramm parmezánt.

5. Tedd a tepsit 200 Celsius-fokra előmelegített sütőbe, és süsd körülbelül 18 percig. Akkor van kész, amikor a parmezán szépen megpirult, de még nem égett meg.

6. Hagyd kissé kihűlni az összesült hagymás-sajtos réteget, majd vágd kisebb darabokra, vagy egyszerűen törd szét a hagymakarikák mentén.

Tipp: tejfölös, sour cream jellegű mártogatóssal nagyon finom.

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