Napi horoszkóp október 5.: az Ikrek ne csak beszélgessen, dolgozzon is, a Halak ne szégyellje, ha elfáradt

Ma ne hasonlítsd a saját tempódat máséhoz. Ha valamit délelőtt elintézel, jó. Ha délutánra marad, az is jó. A napi horoszkóp üzenete, hogy a hétfő akkor is hétfő marad, ha megpróbálod rekordidő alatt letudni, és akkor is, ha nem.

Napi horoszkóp üzenete: haladj a saját tempódban.

Mit üzen az univerzum? Haladj a saját tempódban.

Ne vállald túl magad már hétfőn.

Ha valami ráér, hagyd későbbre.

Egy rövid szünet is sokat számít.

Nem kell mindent ma elintézned.

Napi horoszkóp október 5.

A te csillagjegyednek mit üzennek a csillagok?

Kos

Már reggel akad egy feladat, amelyet legszívesebben azonnal letudnál. Ha túl vagy rajta, sokkal könnyebb lesz a nap további része. Kezdd azzal, ami a legbonyolultabbnak tűnik, így a munkanap jobb érzéssel ér véget.

Bika

Valami miatt ma később indulsz el, mint tervezted. Ne idegeskedj miatta. Ha nem csúszik szét miatta az egész napod, nincs értelme azon rágódni, hogy tíz perccel korábban is elindulhattál volna.

Ikrek

Több emberrel is beszélsz ma, egyik beszélgetés hozza a másikat. A nap végére lehet, hogy már azt sem tudod, mikor volt időd a saját dolgaidra. Ha haladni szeretnél a feladataiddal, húzd meg a határt, különben a hétfőt már dobhatod is a kukába.

Rák

Egy otthoni apróság foglalkoztat egész nap. Nem nagy ügy, de szeretnéd rendbe tenni. Ha este sorra kerül, sokkal nyugodtabban ülsz le utána.

Oroszlán

Nem baj, ha segítesz egy munkatársnak egy feladatban, de ez ne jelentse azt, hogy te végzed az ő munkáját is. Adj ötletet, mutasd meg, hogy csinálja, de utána térj vissza a saját tennivalóidhoz.

Szűz

Egy elrontott időpont, rosszul értelmezett üzenet vagy félreértés okoz egy kis kavarodást. Tisztázd gyorsan, aztán menj tovább. Nem kell belőle nagy ügyet csinálni.

Mérleg

Ma nehezebben döntesz két lehetőség között, mert mindkettőben látsz valamit. Ha nem sürgős, hagyd későbbre. Délután már sokkal egyszerűbbnek tűnhet a kérdés.

Skorpió

Egy olyan emberrel kell ma együttműködnöd, akivel nem mindig egyszerű szót érteni. Ne akarj mindenáron egyetértést. Ha a feladat elkészül, máris megvan a közös nevező.

Nyilas

A nap egyik pontján hirtelen megunod a megszokott menetet. Ha van rá lehetőséged, változtass: menj másfelé, ülj máshová, ebédelj máshol. Ennyi is elég lehet.