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3 trend a milánói divathét tavaszi kollekcióiból, amit már ősszel is érdemes viselni

divat trend tavasz ősz
Horváth Angéla
2026.10.04.
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Szeptember 28-án ért véget a Milánói Divathét, ahol a legnagyobb divatházak már a 2027-es tavaszi–nyári női kollekcióikat mutatták be. A Prada, a Gucci és a Fendi kifutóin ezúttal is akadt bőven látnivaló, ráadásul több olyan trend is feltűnt, amelyet nem kell jövő tavaszig félretennünk: már idén ősszel is könnyen beilleszthetjük a ruhatárunkba.

A milánói divathét kifutóin láthattunk látványos, kifejezettem művészi alkotásokat is, de voltak olyan szettek, amelyek hétköznapi viseletre is alkalmasak. Négy olyan trendet azonban érdemes külön kiemelni az eseményről, amelyekhez még új ruhákra sincs szükség.

A milánói divathét tavaszi kollekcióiból már idén ősszel is inspirálódhatunk
A milánói divathét tavaszi kollekcióiból már idén ősszel is inspirálódhatunk

3 trend a milánói divathétről, aminek viselésével nem kell tavaszig várni

1. Újra főszerepben a szoknya

Miuccia Prada szoknyák iránti rajongása régóta ismert, ennek megfelelően a Prada 2027-es tavaszi–nyári kollekciójában mind a 63 bemutatott összeállításban szoknya szerepelt. Ezúttal nem extrém mikrominiket vagy nehezen hordható fazonokat prezentált a divatház, hanem olyan darabokat, amelyeket pont az egyszerűségük tett vonzóvá. A kollekcióban rengeteg különböző színű szoknya jelent meg, a feltűnőbb árnyalatoktól egészen a visszafogott darabokig. Ha alaposan körülnézel a szekrényedben, lehet hogy találsz is pár hasonló darabot az előző évekből.

Milánói divathét: a Prada csak szoknyákban gondolkodik 2027 tavaszára
Milánói divathét: a Prada csak szoknyákban gondolkodik 2027 tavaszára
Forrás. Prada.com

2. A lila velünk marad

A milánói kifutók szerint a lila 2027 nyarának egyik fontos trendszíne lesz, de nem kell addig várni arra, hogy beépítsük az öltözködésünkbe. Nyáron a világosabb, finomabb lila árnyalatok működhetnek jól, ősszel és télen viszont jöhetnek az erőteljesebb, karakteresebb tónusok. Természetesen nem kell tetőtől talpig lilába öltözni: egy egyszerű szettet már az is feldobhat, ha egy lila pulóvert lazán a válladra terítesz.

Bottega Veneta, Gucci, Prada

3. Az övek reneszánsza

A divatban előbb-utóbb minden visszatér. 2027 tavaszán és nyarán egy korábbi kedvenc, a deréköv kerül ismét előtérbe. Ruhák fölött viselve szépen hangsúlyozza a derekat és formát ad a sziluettnek, szoknyával és blúzzal párosítva pedig összefogja az egész szettet: újra a derékvonal kerül a figyelem középpontjába.

Ferragamo, Ferragamo, Gucci

 

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