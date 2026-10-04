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Legvadabb filmjeinél is izgalmasabb életet élt a ma 80 éves Susan Sarandon: VIDEÓ

születésnap Oscar-díj Susan Sarandon
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Titkos románcok, meglepő fordulatok és egy Oscar-díj, amelynek története sem mindennapi. Susan Sarandon élete legalább annyira izgalmas, mint a filmjei.

Bár Susan Sarandonnak eredetileg esze ágában sem volt színésznőnek állni, egy casting, amire első férjét kísérte mindent megváltoztatott. A sors fintora, hogy míg ő szerepet is kapott, addig exét be sem válogatták, néhány év után pedig a válópert is beadták.

Susan Sarandon 80 éves.
Susan Sarandon 80 éves.
Forrás: Northfoto

Susan Sarandon titkos románca Bowie-val

Miután Susan Sarandon elvált, egy forgatásonDavid Bowie-val keveredett titkos szerelmi viszonyba. Igaz, kapcsolatuk évtizedekig hétpecsétes titok volt, a románcuk pedig végül kudarcba fulladt, mert a színésznő nem állt még készen az anyaságra.

3 gyereket szült

Később kiderült, a gyerekvállalás nem is menne egyszerűen, az orvosok ugyanis azt mondták neki, kizárt, hogy valaha saját babája szülessen. Susan azonban minden szakvéleményt megcáfolva később 3 gyereknek adott életet.

Kitiltották az Oscarról 

Bár mindig is polgárpukkasztó volt, a legmerészebb húzása az volt, mikor a kilencvenes években a filmes akadémia évekre kitiltotta az Oscar-gáláról. Ehhez nem kellett mást tennie, mint, hogy a díjátadó élő egyenes adásában a megírt szöveg helyett egy politikai beszédet mondott el. 3 évvel később azonban muszáj volt mégis visszaengedniük, miután ő nyerte el a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat. Az ikonikus aranyszobrot azonban mai napig a vendégmosdójában tartja, hogy azzal látogatói titokban a tükör előtt pózolhassanak.

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