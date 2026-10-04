A ragyogó haj titkos fegyvere nem a sampon és nem is a balzsam − Van, ami még annál is fontosabb

Minden nap használjuk, mégsem fordítunk rá elég figyelmet. Pedig a legjobb hajkefe nem csupán kiegészítő a polcon, hanem titkos fegyver a ragyogó és egészséges tincsekhez. Itt az ideje, hogy szintet lépj a szépségápolásban! Összeállítottunk egy fésűkisokost, hogy megtaláld a hajtípusodhoz tökéletesen passzoló darabot.

Minden nap használjuk, mégsem fordítunk elég figyelmet: a legjobb hajkefe kiválasztása nem egyszerű

Forrás: 123rf.com

A legjobb hajkefe kiválasztása fontosabb, mint gondolnád

Vagyonokat költünk méregdrága samponokra, regeneráló maszkokra és különleges hajolajokra, miközben a legfontosabb eszközre, amit nap mint nap a kezünkbe fogunk, hajlamosak vagyunk csak legyinteni. Pedig hiába a professzionális termékek, ha egy rosszul megválasztott, től merev hajkefével minden reggel mikrosérüléseket okozunk a hajszálainkon. A megfelelő fésű nem csupán a gubancok ellensége, hanem serkenti a fejbőr vérkeringését, ezzel „ébren tartva” a hajhagymákat a gyorsabb növekedésért, továbbá megóvja a haj szerkezetét a mechanikai sérülésektől, így megelőzi a töredezést is.

Választani azonban nem egyszerű: ami áldás a dús, vastagszálú hajnak, az rossz lehet a vékonyszálú, sérülékeny fürtöknek és ugyan ez fordítva. Ahhoz, hogy a hajad valóban a legszebb formáját hozza, érdemes a hajtípusodhoz igazítani az eszköztáradat.

A legjobb hajkefe: ezeket használd a különböző hajtípusokhoz

1. Black Detangling Flexi Brush 5400 Ft 2. ebelin hajkefe 4299 Ft 3. Wet Brush Thin hair pro detangler hajkefet 3200 Ft 4. Tangle Teezer Hajkefe Ultimate Detangler 6499 Ft 5. Detangling Hair Brush 9 690 Ft

Forrás: mykitsch.com/dm.hu/notino.hu/dm.hu/douglas.hu

1. A legjobb fésű hajnövesztéshez

A rugalmas anyagból készült hajkefék minden része könnyen mozog, így nemcsak a sörték, hanem a kefe feje is tökéletesen leköveti a fej vonalát. A kemény és puha sörték kombinációja kíméletesen bontja ki a szálakat, miközben pedig lágy masszázst ad a fejbőrnek. Ez a vérkeringés-serkentő hatás az alapja az egészséges és gyors hajnövekedésnek. Kifejezetten ajánlott vékonyszálú vagy göndör hajra.

2. A legjobb hajkefe könnyen zsírosodó hajra

A vegyes sörteösszetétel (műanyag és természetes hatású sörték) telitalálat a vastagszálú vagy zsírosodásra hajlamos hajhoz. A kettős kialakításnak köszönhetően a kefe ellenállás nélkül siklik át a hajon, minimalizálva a hajtöredezést. Emellett eltávolítja a szennyeződéseket és lezárja a hajszerkezetet.