A ragyogó haj titkos fegyvere nem a sampon és nem is a balzsam − Van, ami még annál is fontosabb

Minden nap használjuk, mégsem fordítunk rá elég figyelmet. Pedig a legjobb hajkefe nem csupán kiegészítő a polcon, hanem titkos fegyver a ragyogó és egészséges tincsekhez. Itt az ideje, hogy szintet lépj a szépségápolásban! Összeállítottunk egy fésűkisokost, hogy megtaláld a hajtípusodhoz tökéletesen passzoló darabot.
A legjobb hajkefe kiválasztása fontosabb, mint gondolnád
Vagyonokat költünk méregdrága samponokra, regeneráló maszkokra és különleges hajolajokra, miközben a legfontosabb eszközre, amit nap mint nap a kezünkbe fogunk, hajlamosak vagyunk csak legyinteni. Pedig hiába a professzionális termékek, ha egy rosszul megválasztott, től merev hajkefével minden reggel mikrosérüléseket okozunk a hajszálainkon. A megfelelő fésű nem csupán a gubancok ellensége, hanem serkenti a fejbőr vérkeringését, ezzel „ébren tartva” a hajhagymákat a gyorsabb növekedésért, továbbá megóvja a haj szerkezetét a mechanikai sérülésektől, így megelőzi a töredezést is.
Választani azonban nem egyszerű: ami áldás a dús, vastagszálú hajnak, az rossz lehet a vékonyszálú, sérülékeny fürtöknek és ugyan ez fordítva. Ahhoz, hogy a hajad valóban a legszebb formáját hozza, érdemes a hajtípusodhoz igazítani az eszköztáradat.
A legjobb hajkefe: ezeket használd a különböző hajtípusokhoz
1. A legjobb fésű hajnövesztéshez
A rugalmas anyagból készült hajkefék minden része könnyen mozog, így nemcsak a sörték, hanem a kefe feje is tökéletesen leköveti a fej vonalát. A kemény és puha sörték kombinációja kíméletesen bontja ki a szálakat, miközben pedig lágy masszázst ad a fejbőrnek. Ez a vérkeringés-serkentő hatás az alapja az egészséges és gyors hajnövekedésnek. Kifejezetten ajánlott vékonyszálú vagy göndör hajra.
2. A legjobb hajkefe könnyen zsírosodó hajra
A vegyes sörteösszetétel (műanyag és természetes hatású sörték) telitalálat a vastagszálú vagy zsírosodásra hajlamos hajhoz. A kettős kialakításnak köszönhetően a kefe ellenállás nélkül siklik át a hajon, minimalizálva a hajtöredezést. Emellett eltávolítja a szennyeződéseket és lezárja a hajszerkezetet.
3. A legjobb fésű vékonyszálú hajra
Ha a hajad vékonyszálú és töredezésre hajlamos, a Custom Care Thin Hair Detangler a megmentőd. Extra vékony és rugalmas sörtéi távolabb helyezkednek el egymástól, így anélkül siklanak át a hajon, hogy roncsolnák azt.
4. A legjobb hajkefe könnyen gubancolódó vagy hullámos hajra
Jessica Elbaum, a sztárok fodrásza az ikonikus Tangle Teezerre esküszik. A titok a kétfázisú sörtetechnológiában rejlik: a hosszabb fogak kíméletesen bontják ki a csomókat, míg a rövidebbek elsimítják a felszínt.
5. A legjobb fésű vizes hajhoz
A nedves haj rendkívül sérülékeny, így ilyenkor a legkönnyebb roncsolni a szerkezetét. Ha nem a megfelelő hajkefét használod, a hajszáladi folyamatosan töredezni fognak. Erre a problémára nyújt megoldást az UNBRUSH hajkefe: különleges, „szellős” kialakítása megóvja a hajszálakat a megnyúlástól és a szakadástól. Minden hajtípushoz kötelező darab a zuhanyzás utáni rutinhoz!
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