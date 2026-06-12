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Soha nem látott fotók kerültek elő Ember Márk titkos esküvőjéről

házasság esküvő EMBER MÁRK
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A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja tavaly egy titkos esküvőn kötötte össze életét szerelmével. Ember Márk és felesége most új fotókat mutattak a nagy napról.

A színész 2025 augusztusában vette el kedvesét. Ember Márk közel egy hónapig titkolta, hogy megházasodott. A hivatalos fotósorozatból most újabbak is előkerültek, amin a pár egy új oldalát ismerhetjük meg.

Ember Márk esküvője
Így még sosem láthattad Ember Márkot.
Forrás: Bors
  • A színész tavaly augusztusban mondta ki a boldogító igent.
  • Az esküvő teljes titokban zajlott, a nyilvánosság csak később tudta meg.
  • Havasi Virág és Ember Márk is csodásan festett.
  • Most új képek kerültek elő, amin még a pár kutyája is szerepel.

Ember Márk tavaly vette feleségül Havasi Virágot

Ember Márk, akit többek között a Futni mentem és a Hogyan tudnék élni nélküled? filmekből ismerhet a nagyközönség, tavaly nyár végén vette el barátnőjét, Havasi Virágot. A ceremónián csak a pár családja és közeli barátai vettek részt, az esküvői képeket is csak hetekkel később mutatták meg. A templomi szertartásról tehát már láthattunk fotókat, de most feltehetően a lagziban viselt öltözéküket is megcsodálhatjuk.

Ember Márk esküvője tanyasi környezetben folytatódhatott, de az is lehet, hogy csupán a fotózás kedvéért hagyták el a várost. Az egyik képen még kiskutyájuk is szerepel, amit sokan nagyon cukinak gondoltak, de akadt persze olyan is, aki ezt nehezményezte:

Szép pár, imádom az állatokat, de a kutya nagyon hiányzott a képről!? Szerintem nem odavaló! 

− írta az egyik kommentelő. Azt talán kijelenthetjük, hogy mi imádjuk a hármas képet, az pedig csak hab a tortán, hogy a blöki színei elképesztően passzolnak a kép hangulatához.

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