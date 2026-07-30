Erre a 2 helyre fújd a parfümöt a hőségben, hogy tartós maradjon az illata: nem a nyak a legjobb választás

A nyári hőség nemcsak minket, hanem a kedvenc parfümünket is próbára teszi. Sokan tapasztalják, hogy a reggeli aroma már néhány óra múlva szinte teljesen eltűnik még akkor is, ha minőségi terméket használnak. Ennek oka, hogy a magas hőmérséklet felgyorsítja az illatmolekulák párolgását, ezért érdemes változtatni a megszokott parfümhasználati rutinon.

Nyáron nem a nyakra érdemes fújni a parfümöt.

Forrás: 123rf

Nyáron nem a nyak a legjobb hely a parfüm felfújására.

Két kevésbé ismert testrész segíthet abban, hogy az illat órákig megmaradjon.

Ezeket a hibákat érdemes elkerülni, ha tartós parfümillatot szeretnél a kánikulában.

Ide fújd a parfümöt nyáron, hogy tartós maradjon az illata

Bár a legtöbben automatikusan a nyakukra fújják a parfümöt, a kánikulában ez nem feltétlenül a legjobb megoldás. Ez a terület folyamatosan ki van téve a napfénynek, ráadásul a test itt gyorsabban felmelegszik, így az illat is hamarabb elillanhat. Egyes parfümök ráadásul a napsugárzás hatására irritációt vagy pigmentfoltokat is okozhatnak az érzékeny bőrön.

A hajadra

A hajszálak kiválóan megtartják az illatmolekulákat, ezért sokkal tovább érezhető maradhat a parfüm. Közvetlenül a hajra azonban csak óvatosan fújd, mert az alkohol kiszáríthatja a tincseket. Biztonságosabb megoldás, ha a hajkefére permetezel egy keveset, majd átfésülöd vele a hajad, vagy kifejezetten hajparfümöt használsz. Az is jó ötlet, ha a tarkódra fújod úgy, hogy csak az alsó hajszálakkal érintkezzen az aroma.

A köldök környékére

Bár szokatlanul hangzik, a köldök környéke az egyik legjobb rejtett pulzuspont. Mivel ezt a területet ruházat fedi, kevésbé éri a nap és a külső hő, így az illat lassabban párolog el. A test természetes melege fokozatosan szabadítja fel a parfüm aromáit, ezért egész nap finoman körüllenghet az illat.

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