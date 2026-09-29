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2026. szept. 29., kedd Mihály

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Lesifotók buktatták le a visszavonult Ariana Grandét − Így él most a világsztár

los angeles ariana grande ricky alvarez
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A színésznőt szeptemberben többször is lencsevégre kapták párjával. Mineközben már azt is tudni, Ariana Grande meddig lesz távol a reflektorfénytől.

Miután Ariana Grande bejelentette, hogy egy időre visszavonul a nyilvánosságtól, csendesebb életet él Los Angelesben. Egy bennfentes szerint az énekesnő most csak a feltöltődésre koncentrál, és boldog régi-új barátja Ricky Alvarez mellett. 

Ariana Grande a koncertkörútja után vonult vissza.
Ariana Grande a koncertkörútja után vonult vissza.
Forrás: profimedia

Ariana Grande élvezi a lazulást

Ariana Grande a reflektorfénytől távol, Los Angelesben pihen barátjával, Ricky Alvarezzel. A Page Six információi szerint az énekesnő jól van, boldog, és már készül első nyilvános visszatérésére egy új mozifilm promóciója kapcsán. „Ariana remekül van” – nyilatkozta a bennfentes, aki hozzátette, a világsztár élvezi az őszt és alig várja halloweent, ami a kedvenc időszaka. 

A páról szeptember elején és 24-én is készültek fotók, utóbbiak a Universal Studios Hollywood Halloween Horror Nights rendezvényén. A TMZ beszámolója szerint Grande, ahogy már korábban is, baseballsapkában próbált észrevétlen maradni, ám lebuktak, mikor a VIP-részlegen csókolóztak Alvarezzel.

A 33 éves Ariana Grande és a 35 éves Ricky Alvarez tavaly nyáron talált ismét egymásra, tíz évvel azután, hogy 2016-ban véget ért a kapcsolatuk.

Ariana Grandét és Ricky Alvarezt kézen fogva látták a New York-i JFK repülőtéren: az énekesnő baseballsapka alá bújva próbált felismerhetetlen maradni.
Ariana Grandét és Ricky Alvarezt kézen fogva látták a New York-i JFK repülőtéren: az énekesnő baseballsapka alá bújva próbált felismerhetetlen maradni. 
Forrás: Northfoto

Már a visszatérését tervezi

Bár az énekesnő jelenleg pihen, a Page Six úgy tudja, ősszel ismét munkába áll, hogy népszerűsítse a Focker-In-Law azaz a Menyemre ütök című filmet, amelyben ő is szerepel.  A Focker-In-Law az Apádra ütök filmsorozat negyedik része és novemberben, a hálaadás hétvégéjén kerül a mozikba. Grande Olivia Jonest, Henry Focker barátnőjét alakítja. A produkcióban Robert De Niro, Blythe Danner, Owen Wilson, Teri Polo és Beanie Feldstein is szerepel.

Az elmúlt hónapokban Ariana Grande nemcsak a visszavonulása, hanem külseje miatt is a figyelem középpontjába került. Látványos fogyása miatt számos találgatás jelent meg a közösségi médiában, sokan aggódtak érte, hogy beteg.

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