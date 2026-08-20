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Ritkán látni ilyet Sandra Bullocktól: megmutatta gyerekeit a színésznő – Fotó

család Sandra Bullock gyerek
Nagy Anna
2026.08.20.
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Ritka pillanatokat osztott meg magánéletéből a színésznő. Sandra Bullock nyári fotóin családja, barátai és két örökbe fogadott gyermeke is feltűnik.

A magánéletét féltve őrző Sandra Bullock ezúttal kivételt tett, és több személyes felvételt is megmutatott követőinek. A 62 éves sztár a nyár emlékeiből válogatott, a képek között pedig Sandra Bullock gyerekei is feltűnnek: 16 éves fia, Louis és 12 éves lánya, Laila. 

Sandra Bullock egy bemutatón piros kosztümben.
Sandra Bullock a gyerekeiről is megosztott képet Instagram-oldalán.
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sandra Bullock gyerekei is szerepelnek a ritka családi fotókon

„Barátok, család, szórakozás, halacskák, szőrös kedvencek, ééés munka” – írta a bejegyzéshez Bullock. Az egyik fotón vélhetően gyermekei sétálnak, egy másikon három gyerek csónakázik. A színésznő régi barátjával, Jason Batemannel és annak feleségével, Amanda Ankával is pózolt, de testvére, Gesine Bullock-Prado is részese volt a nyári kalandoknak.

Sandra Bullock a gyerekekről posztolt Instagram-fotója.
Sandra Bullock kivételesen a gyerekeiről is posztolt.
Forrás: Instagram/Sandra Bullock

A vidám pillanatok közé egy megható felvétel is került: Bullock meglátogatta szülei sírját. Édesanyját 2000-ben, édesapját 2018-ban veszítette el.

Nehéz évek után tér vissza a filmvászonra

Bullock 2010-ben fogadta örökbe Louis-t, Lailát pedig 2015-ben. Gyermekeit néhai párjával, Bryan Randall-lel nevelte, aki 2023-ban, három évig tartó ALS-betegség után hunyt el. A színésznő 2022-ben karrierjét is háttérbe szorította, hogy gondoskodhasson róla.

Egy forrás szerint Bullock a tragédia után sok időt töltött otthon gyermekeivel, és csak akkor akart újra dolgozni, amikor úgy érezte, mindannyian készen állnak rá.

A visszatérés azonban már közel van: Sandra Bullock Nicole Kidmannel együtt ismét az Owens nővérek egyikét alakítja az Átkozott boszorkák 2-ben.

Kattints a képre a galériáért: az Átkozott boszorkák szereplői akkor és most 

Sandra Bullock és Nicole Kidman az Átkozott boszorkákban
Átkozott boszorkák: Stockard Channing és Dianne Wiest
Átkozott boszorkák: Aidan Quinn
Átkozott boszorkák: Sandra Bullock
Átkozott boszorkák: Nicole Kidman
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Sandra Bullock és Nicole Kidman az Átkozott boszorkákban
Warnerbros.com/movies/practical-magic#gallery

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