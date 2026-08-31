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Tíz másodpercen múlt az életük: egy iskolaigazgató 1643 gyereket mentett meg a nepáli áradás elől

katasztrófa iskolaigazgató áradás Nepál
Horváth Angéla
2026.08.31.
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Percek alatt kellett eldöntenie, mit tegyen, amikor a pusztító ár az iskola felé tartott. Rajendra Dawadi gyorsaságának köszönhetően 1643 gyerek menekült meg a nepáli katasztrófában, amelynek már több mint 800 halálos áldozata van.

A 47 éves Rajendra Dawadi a Tribhuvan Trishuli középiskola igazgatója egy barátjától tudta meg: a folyó mentén, mintegy nyolc kilométerrel feljebb egy egész falut elsodort a víz. Ekkor már körülbelül 900 diák tartózkodott az iskolában, további 700 gyerek pedig úton volt.

A légifelvételen a megáradt Trishuli folyó (balra) és sárral borított házak (jobbra) láthatók a nepáli Dhading körzetben fekvő Baireniben, a 2026. augusztus 30-án bekövetkezett hirtelen áradást követően. 
A légifelvételen a megáradt Trishuli folyó (balra) és sárral borított házak (jobbra) láthatók a nepáli Dhading körzetben fekvő Baireniben, a 2026. augusztus 30-án bekövetkezett hirtelen áradást követően. 
Forrás: AFP

Nem sokkal később egy szülő is telefonált, és figyelmeztette az igazgatót, hogy a víz, ami az iskola felé közeledik, rohamosan emelkedik. Bár az épület mintegy 60 méterrel a folyó szintje fölött állt, Dawadi nem várt.

Először végighívta az iskolabuszok sofőrjeit, és arra utasította őket, hogy azonnal forduljanak vissza, de egy busz vezetőjét nem sikerült elérnie. A járművet végül akkor pillantotta meg, amikor a víz már beömlött az iskola udvarára, ezért személyesen küldte vissza.

„Amikor átért a túloldlra, a híd összeomlott” – mondta később az igazgató a The Timesnak.

 

Nepáli áradás: egy domboldalra menekítette a gyerekeket a hős igazgató

Ezután az épületben lévő diákokat kellett biztonságba juttatni. Addigra ők is látták, milyen súlyos a helyzet.

„Az egyik lány pánikrohamot kapott, őt egy motor hátuljára ültettük. A többieket felküldtem gyalog a domboldalra, aztán utánuk mentem” – idézte fel Dawadi.

Menekülés közben saját szemével látta, ahogy az iskola kollégiumát, amely körülbelül száz méterre állt a folyótól, elnyeli az ár.

Az igazgató gyors döntései végül 1643 gyermek és szinte a teljes tantestület életét megmentették. Egy tanár azonban nem élte túl a katasztrófát. A 32 éves Santos Pariyar társadalomtörténetet tanított.

„Tíz másodperccel éltük túl”

A 16 éves Yunisha szerint tényleg másodperceken múlt az életük. Barátaival az iskola mögötti keskeny ösvényen rohantak felfelé.

„Tíz másodperccel éltük túl” – mondta a BBC-nek. A lány azt is látta, ahogy a víz egy szempillantás alatt elpusztítja a környéket: „Pillanatok alatt elmosta a bazárt a szemem előtt.”

Több mint 800-an meghaltak, ezreket még keresnek

Vasárnapra 800 fölé emelkedett a nepáli–kínai határvidéket sújtó földcsuszamlások és villámárvizek halálos áldozatainak száma. A nepáli rendőrség 788 holttest megtalálását jelentette, míg a kínai hatóságok Tibetben 16 halálos áldozatról számoltak be.

A Vöröskereszt becslése szerint több mint 90 ezer embert érinthetett a szerdai katasztrófa a Himalája nepáli–kínai határvidékén. A határ két oldalán több mint 3000 embert tartanak nyilván eltűntként, köztük több száz turistát.

A Külügyminisztérium korábban arról tájékoztott, hogy három magyar állampolgárt is eltűntként keresnek a nepáli áradások után, köztük egy anyát és a lányát.

A veszély még nem múlt el. A kínai és a nepáli hatóságok újabb áradások lehetőségére figyelmeztettek. Nepálban vasárnap több alkalommal is árvízriasztást küldtek a lakosság mobiltelefonjaira, és fokozott óvatosságot kértek a katasztrófa sújtotta térségben.

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