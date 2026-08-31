Heidi Klum elővette a régimódi blézerét: 2026 őszén újra mindenki ezt viseli - Termékekkel, árakkal

A blézer az őszi ruhatár egyik legjobban kihasználható darabja: különösebb erőfeszítés nélkül képes egységesebbé tenni egy egyszerű szettet is. Heidi Klum sem először nyúl ehhez a klasszikushoz, legutóbbi Berlinben egy olyan fazont viselt, amely néhány szezonra a háttérbe szorult, de 2026-ban ismét komoly figyelmet kap.

Heidi Klum visszahozza a divatba a kétsoros blézert

Forrás: Instagram

Heidi Klum kétsoros blézert viselt Berlinben

A modell egy sötétszürke, lezser blézerben jelent meg, amelynek legfontosabb részlete a dupla gombsor volt. A kétsoros blézerek korábban hosszú időn át az elegáns üzleti ruhatár alapdarabjai közé tartoztak, az elmúlt szezonokban azonban jóval ritkábban kerültek előtérbe.

Heidi Klum megmutatja, hogyan kell ezt a sarabot úgy viselni, hogy a szett ne tűnjön merevnek, túlzottan irodainak. A blézer alá egyszerű fekete felsőt vett, a kabátot lazán begombolta, majd sötét napszemüveggel és fehér Chanel Flap Bag táskával egészítette ki az összeállítást. Haja kissé rendezetlen hatást keltett. A blézer klasszikus, szigorúbb szabását a lezser styling ellensúlyozta, mintha az egykori szupermodell gondolkodás nélkül dobálta volna magára a ruhákat.

A businesscore-ral együtt tér vissza a kétsoros blézer

A kétsoros blézer valójában soha nem tűnt el a divatból, csak az elmúlt években kisebb szünetre ment. 2026 őszén azonban ismét trenddarabbá válik. Ebben nagy szerepe van a businesscore irányzatnak, amely a 2026–2027-es őszi-téli szezonban is meghatározó lesz.

A kifutókon ismét megjelentek az üzleti öltözködés klasszikus elemei: a szabott ruhák és kosztümök, az ingek, a nyakkendők és más, hagyományosan irodai viselethez kötődő részletek. A tervezők azonban hol szigorúan elegáns, hol túlméretezett, máskor kifejezetten lezser formában dolgozták fel ezeket. Ebben a közegben kerül újra előtérbe a kétsoros blézer is. 2026-ban azonban már nem az a cél, hogy úgy nézzünk ki benne, mintha üzleti tárgyalásra indulnánk. A kétsoros blézer lehet bő, viselhetjük nyitva, és olyan ruhadarabokkal is kombinálhatjuk, amelyeknek semmi közük az üzleti öltözködéshez.