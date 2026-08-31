Heidi Klum elővette a régimódi blézerét: 2026 őszén újra mindenki ezt viseli - Termékekkel, árakkal

A blézer az őszi ruhatár egyik legjobban kihasználható darabja: különösebb erőfeszítés nélkül képes egységesebbé tenni egy egyszerű szettet is. Heidi Klum sem először nyúl ehhez a klasszikushoz, legutóbbi Berlinben egy olyan fazont viselt, amely néhány szezonra a háttérbe szorult, de 2026-ban ismét komoly figyelmet kap.
Heidi Klum kétsoros blézert viselt Berlinben
A modell egy sötétszürke, lezser blézerben jelent meg, amelynek legfontosabb részlete a dupla gombsor volt. A kétsoros blézerek korábban hosszú időn át az elegáns üzleti ruhatár alapdarabjai közé tartoztak, az elmúlt szezonokban azonban jóval ritkábban kerültek előtérbe.
Heidi Klum megmutatja, hogyan kell ezt a sarabot úgy viselni, hogy a szett ne tűnjön merevnek, túlzottan irodainak. A blézer alá egyszerű fekete felsőt vett, a kabátot lazán begombolta, majd sötét napszemüveggel és fehér Chanel Flap Bag táskával egészítette ki az összeállítást. Haja kissé rendezetlen hatást keltett. A blézer klasszikus, szigorúbb szabását a lezser styling ellensúlyozta, mintha az egykori szupermodell gondolkodás nélkül dobálta volna magára a ruhákat.
A businesscore-ral együtt tér vissza a kétsoros blézer
A kétsoros blézer valójában soha nem tűnt el a divatból, csak az elmúlt években kisebb szünetre ment. 2026 őszén azonban ismét trenddarabbá válik. Ebben nagy szerepe van a businesscore irányzatnak, amely a 2026–2027-es őszi-téli szezonban is meghatározó lesz.
A kifutókon ismét megjelentek az üzleti öltözködés klasszikus elemei: a szabott ruhák és kosztümök, az ingek, a nyakkendők és más, hagyományosan irodai viselethez kötődő részletek. A tervezők azonban hol szigorúan elegáns, hol túlméretezett, máskor kifejezetten lezser formában dolgozták fel ezeket. Ebben a közegben kerül újra előtérbe a kétsoros blézer is. 2026-ban azonban már nem az a cél, hogy úgy nézzünk ki benne, mintha üzleti tárgyalásra indulnánk. A kétsoros blézer lehet bő, viselhetjük nyitva, és olyan ruhadarabokkal is kombinálhatjuk, amelyeknek semmi közük az üzleti öltözködéshez.
Így kell viselni a kétsoros blézert 2026 őszén
A legegyszerűbb megoldás, ha farmerrel, pólóval és sportcipővel vagy loaferrel párosítjuk. Aki nagyobb kontrasztra vágyik, egy finom slip dress vagy miniszoknya fölé is felveheti. De választhatjuk azt az utat is, mind Heidi Klum: egy egyszerű trikó vagy testhezálló basic felső is elég ahhoz, hogy stílusosak legyünk. Így a korábban kissé merevnek, sőt régimódinak tartott blézerből olyan őszi szett születhet, amely egyszerre divatos és természetesen lezser.
Ezeket olvastad már?